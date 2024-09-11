УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11463 відвідувача онлайн
Новини
4 347 17

Забруднення у річки Сейм та Десна потрапило з цукрового заводу на Курщині, - Міндовкілля

Десна

У річці Десна фіксується забруднення органічного характеру, яке потрапило у річку Сейм із цукрового заводу в селищі Тьоткіно Курської області РФ 14 серпня 2024 року.

Про це повідомило Міндовкілля, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 11 вересня забруднення по річки Десна просунулось до села Ладинка на Чернігівщині. При візуальному огляді забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. Запах зменшується порівняно з річкою Сейм, на воді спостерігається загибла риба, яка піднімається з дна річки. Нижче по течії ознаки забруднення не фіксуються.

За оновленим прогнозом Укргідрометцентру забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня. Рух забруднення сповільнився та вже у меншій концентрації рухається руслом річки Десна.

Якість води річки Десна у місцях водозаборів м. Києва та м. Бровари перебуває на рівні значень, характерних для даного періоду, наголошують у міністерстві.

Також читайте: Київ готовий до можливого погіршення якості води. Зараз результати аналізів занепокоєння не викликають, - КМДА

Автор: 

вода (1177) Курськ (1103) Десна (30)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Мене інше дивує. Кацапи свідомо отруїли річку водозабір для Києва. Це військовий злочин рівня геноциду - де наше МЗС, де звернення в ООН, міжнародні суди і т.д?
Отруїти питну воду для трьохмільйонного иіста до такого навіть Гітлер не додумався....
показати весь коментар
11.09.2024 17:57
+8
Питання: чому цей завод досі працює, а не догорає під завалами?
показати весь коментар
11.09.2024 18:03
+7
Той цукровий завод часом не рязанський цукор робить?
показати весь коментар
11.09.2024 17:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Той цукровий завод часом не рязанський цукор робить?
показати весь коментар
11.09.2024 17:44 Відповісти
А хтось ще сумнівається що забруднення річок зроблено навмисно?
показати весь коментар
11.09.2024 17:51 Відповісти
Мене інше дивує. Кацапи свідомо отруїли річку водозабір для Києва. Це військовий злочин рівня геноциду - де наше МЗС, де звернення в ООН, міжнародні суди і т.д?
Отруїти питну воду для трьохмільйонного иіста до такого навіть Гітлер не додумався....
показати весь коментар
11.09.2024 17:57 Відповісти
Та Адік у шоці давно...такі можливості..
показати весь коментар
11.09.2024 18:04 Відповісти
Берем. Открываем Гугл поиск.
Вводим "Кто контролирует Теткино. Смотрим внимательно на даты. Закрываем.
В сарае грабли задвигаем в дальний угол.
показати весь коментар
11.09.2024 18:13 Відповісти
Ваше, МЗС- в Офісі Єрмака...
показати весь коментар
11.09.2024 18:21 Відповісти
Питання: чому цей завод досі працює, а не догорає під завалами?
показати весь коментар
11.09.2024 18:03 Відповісти
Швидше за все якраз ми там щось і пошкодили при наступі. Якби це було навмисне забруднення, наші б уже кричали на увесь світ про екологічну диверсію. Але вони мовчать і усіх зспокоюють.
показати весь коментар
11.09.2024 19:04 Відповісти
Проверку не прошли.
Городской? Когда сахарный буряк поспевает? Сахарные заводы работают сезонно. Прошлогоднего буряка уже нет. Этого года в начале августа ещё нет.
Там, на границе, мега комбинат находился, крупнейший в Европе?
показати весь коментар
11.09.2024 23:57 Відповісти
Відповідь.
Ви колись бачили сільські сахарні заводи?
показати весь коментар
12.09.2024 00:03 Відповісти
Яка різниця звідки ця дрянь. Кацапи використали хімічну зброю проти України. Не в перший раз. Куди дивиться ООН?(іронія,якщо що)
показати весь коментар
11.09.2024 18:47 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2024 19:14 Відповісти
Взагалі це в Німеччині.
показати весь коментар
11.09.2024 19:16 Відповісти
Наша робота? Наша...
показати весь коментар
11.09.2024 19:16 Відповісти
А слабо розхерячити цей завод!!!!
показати весь коментар
11.09.2024 20:33 Відповісти
Во. Наконец то здравая идея. Там по течению ещё живые остались?
Если, да. Взрывай завод.
показати весь коментар
12.09.2024 00:00 Відповісти
 
 