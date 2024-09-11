Забруднення у річки Сейм та Десна потрапило з цукрового заводу на Курщині, - Міндовкілля

У річці Десна фіксується забруднення органічного характеру, яке потрапило у річку Сейм із цукрового заводу в селищі Тьоткіно Курської області РФ 14 серпня 2024 року.

Про це повідомило Міндовкілля, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 11 вересня забруднення по річки Десна просунулось до села Ладинка на Чернігівщині. При візуальному огляді забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. Запах зменшується порівняно з річкою Сейм, на воді спостерігається загибла риба, яка піднімається з дна річки. Нижче по течії — ознаки забруднення не фіксуються.

За оновленим прогнозом Укргідрометцентру забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня. Рух забруднення сповільнився та вже у меншій концентрації рухається руслом річки Десна.

Якість води річки Десна у місцях водозаборів м. Києва та м. Бровари перебуває на рівні значень, характерних для даного періоду, наголошують у міністерстві.

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