Загрязнение продвинулось по Десне, наблюдается погибшая рыба, самые плохие пробы воды - в Чернигове
По состоянию на 11 сентября загрязнение продвинулось по Десне, худшие пробы воды - в Чернигове и с. Боромики. На Сумщине сохраняется тенденция улучшения качества воды в реке Сейм.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
"По состоянию на 11 сентября загрязнение по реке Десна продвинулось до с. Ладинка на Черниговщине. При визуальном осмотре загрязнения фиксируется точечно и не имеет однородного характера. Запах уменьшается по сравнению с рекой Сейм, на воде наблюдается погибшая рыба, которая поднимается со дна реки. Ниже по течению - признаки загрязнения не фиксируются", - говорится в сообщении.
Основная масса загрязнения в течение последних суток перемещалась с ориентировочной скоростью - 15-18 км/сутки.
По результатам проб воды р. Сейм и р. Десна, отобранных 10 сентября, фиксируется загрязнение органического характера, которое 14 августа попало в реку Сейм из сахарного завода в пгт Теткино Курской области РФ.
"По обновленному прогнозу Укргидрометцентра загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевщины 14-16 сентября, но учитывая то, что предыдущий прогноз был на 10 сентября, то мы видим, что движение загрязнения замедлилось и уже в меньшей концентрации движется по руслу реки Десна", - отметили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Качество воды реки Десна в местах водозаборов г. Киева и г. Бровары находится на уровне значений, характерных для данного периода. Риски для осуществления водозабора отсутствуют. По состоянию на 11 сентября происходит улучшение качества воды р. Сейм на Черниговщине: фиксируется увеличение содержания растворенного в воде кислорода и химического потребления кислорода.
Худшие значения основных показателей загрязнения на реке Десна фиксируются в пунктах с. Боромики и г. Чернигов. Также здесь фиксируется превышение содержания марганца в 2-2,8 раза.
На Сумщине сохраняется тенденция улучшения качества воды в реке Сейм.
По информации ЧАО "Киевводоканал" в случае поступления загрязнения в питьевые водозаборы Киевщины будут приниматься превентивные меры:
- В случае ухудшения показателей качества воды в Десне Киевводоканал применяет технологию усиленной очистки воды с использованием пылевидного активированного угля. Это позволит устранить органические загрязнения и неприятные запахи.
- На первом подъеме Деснянской водозаборной станции устанавливается дозатор активированного угля. Заготовлено 120 тонн пылевидного активированного угля, расчетно его должно хватить на 15 суток.
- Для насыщения кислородом р. Десна Броварским городским советом вместе с Госводагентством 9 сентября начато обустройство двух систем аэрации, которые будут размещаться возле с. Пуховка и возле с. Летки. Сейчас определяется место для расположения еще одной установки аэрации на р. Десна.
- Государственным агентством Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ установлено две сети и один невод для удержания мертвой рыбы в случае ее поступления в пределы Киевской обл.
- В месте водозабора на Киевщине установлено дополнительное боновое ограждение, которое предотвращает попадание грязи и мусора, находящихся на поверхности воды.
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ви як хочете, а я радив би киянам запасатись бутлями
А ось у нас на це дивляться типу-"та якось минеться". Це пи₴дець. Ну яка може бути навіть психологічна мобілізація народу якщо по телеку "тєлємарафон"? А наприклад Новий канал -це взагалі паралельна реальність. Хіхоньки...хахоньки...шоу...**********...Всім весело живеться. Коля Марусю не трахне сьогодні а трахне завтра...Оце сенсація.🤦
Виявилось же неприємним результатом
То може треба знищити цей цукровий завод, що б більше не псували екологію в наших річках?