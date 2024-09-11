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Загрязнение продвинулось по Десне, наблюдается погибшая рыба, самые плохие пробы воды - в Чернигове

Забруднення Десни

По состоянию на 11 сентября загрязнение продвинулось по Десне, худшие пробы воды - в Чернигове и с. Боромики. На Сумщине сохраняется тенденция улучшения качества воды в реке Сейм.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"По состоянию на 11 сентября загрязнение по реке Десна продвинулось до с. Ладинка на Черниговщине. При визуальном осмотре загрязнения фиксируется точечно и не имеет однородного характера. Запах уменьшается по сравнению с рекой Сейм, на воде наблюдается погибшая рыба, которая поднимается со дна реки. Ниже по течению - признаки загрязнения не фиксируются", - говорится в сообщении.

Основная масса загрязнения в течение последних суток перемещалась с ориентировочной скоростью - 15-18 км/сутки.

Читайте также: Киев готов к возможному ухудшению качества воды. Сейчас результаты анализов беспокойства не вызывают, - КГГА

По результатам проб воды р. Сейм и р. Десна, отобранных 10 сентября, фиксируется загрязнение органического характера, которое 14 августа попало в реку Сейм из сахарного завода в пгт Теткино Курской области РФ.

"По обновленному прогнозу Укргидрометцентра загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевщины 14-16 сентября, но учитывая то, что предыдущий прогноз был на 10 сентября, то мы видим, что движение загрязнения замедлилось и уже в меньшей концентрации движется по руслу реки Десна", - отметили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Качество воды реки Десна в местах водозаборов г. Киева и г. Бровары находится на уровне значений, характерных для данного периода. Риски для осуществления водозабора отсутствуют. По состоянию на 11 сентября происходит улучшение качества воды р. Сейм на Черниговщине: фиксируется увеличение содержания растворенного в воде кислорода и химического потребления кислорода.

Читайте: Ситуация вокруг р.Десна контролируемая. Загрязненная вода может достичь Киевщины 14-16 сентября, - Минприроды

Худшие значения основных показателей загрязнения на реке Десна фиксируются в пунктах с. Боромики и г. Чернигов. Также здесь фиксируется превышение содержания марганца в 2-2,8 раза.

На Сумщине сохраняется тенденция улучшения качества воды в реке Сейм.

По информации ЧАО "Киевводоканал" в случае поступления загрязнения в питьевые водозаборы Киевщины будут приниматься превентивные меры:

  • В случае ухудшения показателей качества воды в Десне Киевводоканал применяет технологию усиленной очистки воды с использованием пылевидного активированного угля. Это позволит устранить органические загрязнения и неприятные запахи.
  • На первом подъеме Деснянской водозаборной станции устанавливается дозатор активированного угля. Заготовлено 120 тонн пылевидного активированного угля, расчетно его должно хватить на 15 суток.
  • Для насыщения кислородом р. Десна Броварским городским советом вместе с Госводагентством 9 сентября начато обустройство двух систем аэрации, которые будут размещаться возле с. Пуховка и возле с. Летки. Сейчас определяется место для расположения еще одной установки аэрации на р. Десна.
  • Государственным агентством Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ установлено две сети и один невод для удержания мертвой рыбы в случае ее поступления в пределы Киевской обл.
  • В месте водозабора на Киевщине установлено дополнительное боновое ограждение, которое предотвращает попадание грязи и мусора, находящихся на поверхности воды.

Автор: 

Чернигов (884) вода (918) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (75) Десна (21)


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Топ комментарии
+3
Кацапи чинять геноцид українців. Простий план.
А ось у нас на це дивляться типу-"та якось минеться". Це пи₴дець. Ну яка може бути навіть психологічна мобілізація народу якщо по телеку "тєлємарафон"? А наприклад Новий канал -це взагалі паралельна реальність. Хіхоньки...хахоньки...шоу...**********...Всім весело живеться. Коля Марусю не трахне сьогодні а трахне завтра...Оце сенсація.🤦
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11.09.2024 15:36
+3
А казали що то фігня, не треба роздувати, прям як зі вторгненням
Виявилось же неприємним результатом
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11.09.2024 15:45
+3
тобто зморена риба воду ніяк не псує ?

ви як хочете, а я радив би киянам запасатись бутлями
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11.09.2024 15:46
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Як вже сповіщалось неодноразово - риба гине через нестачу кисню у воді котра забруднена з рашистського цукрового заводу але загрози людям від цієї води - НУЛЬ!
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11.09.2024 15:31 Ответить
тобто зморена риба воду ніяк не псує ?

ви як хочете, а я радив би киянам запасатись бутлями
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11.09.2024 15:46 Ответить
Даже когда куча дидов втопилось когда форсировало Днепр это не как не повлияло на экологию, а вы тут про какую-то рыбу, которая природным путем и так умрает время от времени.
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11.09.2024 15:59 Ответить
Ну не стільки ж одночасно. У нас імунітет не гумовий...
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11.09.2024 16:53 Ответить
Діди утопали
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11.09.2024 17:34 Ответить
Кацапи чинять геноцид українців. Простий план.
А ось у нас на це дивляться типу-"та якось минеться". Це пи₴дець. Ну яка може бути навіть психологічна мобілізація народу якщо по телеку "тєлємарафон"? А наприклад Новий канал -це взагалі паралельна реальність. Хіхоньки...хахоньки...шоу...**********...Всім весело живеться. Коля Марусю не трахне сьогодні а трахне завтра...Оце сенсація.🤦
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11.09.2024 15:36 Ответить
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11.09.2024 16:00 Ответить
*****,тільки попадеться оцей канал-оці морди і бачиш. Ну Притула щез поки що ..та й х.. би з ним. Але ж його справа живе. Ще й нові сезони подібного цирку обіцяють. Ну треш та й годі.🥴
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11.09.2024 17:01 Ответить
А казали що то фігня, не треба роздувати, прям як зі вторгненням
Виявилось же неприємним результатом
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11.09.2024 15:45 Ответить
Писали про воду сьогодні, що "ситуація важка, але контрольована."
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11.09.2024 16:18 Ответить
А ви що думаєте, що пани з жОПи разом з боневтіком заварюють мівіну водою з крана? Їм по.. уй, що цю гнилу воду буде споживати вся країна нижче за течією! Вже давно, ще з кучми, для споживання води верхівкою, працюють автономні водоочисні лабораторії!
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11.09.2024 16:26 Ответить
А десь вище Чернігова не можна було поставити установку аерації води? Чому зелені гуппі до цього не дійшли?
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11.09.2024 16:06 Ответить
Знову прості рішення? ТЕС и ОРУ вже під землю заривали. Тепер пропозиція збудувати греблю за добу і встановити очисні споруди? Не читайте до обіду совєтських газет
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11.09.2024 17:36 Ответить
фіксується забруднення органічного характеру, яке 14 серпня потрапило у річку Сейм із цукрового заводу в смт Тьоткино Курської області РФ

То може треба знищити цей цукровий завод, що б більше не псували екологію в наших річках?
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11.09.2024 16:20 Ответить
Тобто коли екологи били на сполох тиждень тому, то всі хіхоньки-хахоньки зам'яли, а тепер прокинулися, коли пляма добралася до Києва
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11.09.2024 16:38 Ответить
а чому не можна використати якісь бактерії корисні, якщо це пляма, які б прискорили розпад шкідливих речовин та очищення води..., невже нічого такого немає?
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11.09.2024 16:41 Ответить
Бактерії використовують на очисних спорудах. Це один з етапів очищення після граблів, пісколовок та первинних відстійників. Але цей процес триває довго і постійно бактерії підживлюються повітрям (киснем). Потім мул, який утворився - відкачують у спеціальні місця зберігання. А щоб просто щось кинути в річку і вода чистою стала - я хз, якщо щось і є, то в супермаркеті точно не придбаєш да і мул утвориться - якось його потім збирати треба
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11.09.2024 18:34 Ответить
що такого може скинути цукровий завод? максимум це вапно...попахує зеленим 3.14здежом
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11.09.2024 16:58 Ответить
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11.09.2024 19:09 Ответить
Взагалі це в Німеччині.
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11.09.2024 19:10 Ответить
 
 