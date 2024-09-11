Загрязнение продвинулось по Десне, наблюдается погибшая рыба, самые плохие пробы воды - в Чернигове

По состоянию на 11 сентября загрязнение продвинулось по Десне, худшие пробы воды - в Чернигове и с. Боромики. На Сумщине сохраняется тенденция улучшения качества воды в реке Сейм.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"По состоянию на 11 сентября загрязнение по реке Десна продвинулось до с. Ладинка на Черниговщине. При визуальном осмотре загрязнения фиксируется точечно и не имеет однородного характера. Запах уменьшается по сравнению с рекой Сейм, на воде наблюдается погибшая рыба, которая поднимается со дна реки. Ниже по течению - признаки загрязнения не фиксируются", - говорится в сообщении.

Основная масса загрязнения в течение последних суток перемещалась с ориентировочной скоростью - 15-18 км/сутки.

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По результатам проб воды р. Сейм и р. Десна, отобранных 10 сентября, фиксируется загрязнение органического характера, которое 14 августа попало в реку Сейм из сахарного завода в пгт Теткино Курской области РФ.

"По обновленному прогнозу Укргидрометцентра загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевщины 14-16 сентября, но учитывая то, что предыдущий прогноз был на 10 сентября, то мы видим, что движение загрязнения замедлилось и уже в меньшей концентрации движется по руслу реки Десна", - отметили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Качество воды реки Десна в местах водозаборов г. Киева и г. Бровары находится на уровне значений, характерных для данного периода. Риски для осуществления водозабора отсутствуют. По состоянию на 11 сентября происходит улучшение качества воды р. Сейм на Черниговщине: фиксируется увеличение содержания растворенного в воде кислорода и химического потребления кислорода.

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Худшие значения основных показателей загрязнения на реке Десна фиксируются в пунктах с. Боромики и г. Чернигов. Также здесь фиксируется превышение содержания марганца в 2-2,8 раза.

На Сумщине сохраняется тенденция улучшения качества воды в реке Сейм.

По информации ЧАО "Киевводоканал" в случае поступления загрязнения в питьевые водозаборы Киевщины будут приниматься превентивные меры: