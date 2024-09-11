Забруднення просунулося по Десні, спостерігається загибла риба, найгірші проби води - в Чернігові
Станом на 11 вересня забруднення просунулося по Десні, найгірші проби води - в Чернігові та с. Боромики. На Сумщині зберігається тенденція покращення якості води у річці Сейм.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
"Станом на 11 вересня забруднення по річці Десна просунулось до с. Ладинка на Чернігівщині. При візуальному огляді забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. Запах зменшується порівняно з річкою Сейм, на воді спостерігається загибла риба, яка піднімається з дна річки. Нижче по течії - ознаки забруднення не фіксуються", - ідеться в повідомленні.
Основна маса забруднення протягом останньої доби переміщувалася з орієнтовною швидкістю - 15-18 км/добу.
За результатами проб води р. Сейм та р. Десна, відібраних 10 вересня, фіксується забруднення органічного характеру, яке 14 серпня потрапило у річку Сейм із цукрового заводу в смт Тьоткино Курської області РФ.
"За оновленим прогнозом Укргідрометцентру забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня, але зважаючи на те, що попередній прогноз був на 10 вересня, то ми бачимо, що рух забруднення сповільнився та вже у меншій концентрації рухається руслом річки Десна", - наголосили в Міндовкіллі.
Якість води річки Десна у місцях водозаборів м. Києва та м. Бровари перебуває на рівні значень, характерних для даного періоду. Ризики для здійснення водозабору відсутні. Станом на 11 вересня відбувається покращення якості води р. Сейм на Чернігівщині: фіксується збільшення вмісту розчиненого у воді кисню та хімічного споживання кисню.
Найгірші значення основних показників забруднення на річці Десна фіксуються у пунктах с. Боромики та м. Чернігів. Також тут фіксується перевищення вмісту марганцю у 2-2,8 рази.
На Сумщині зберігається тенденція покращення якості води у річці Сейм.
За інформацією ПрАТ "Київводоканал" у разі надходження забруднення до питних водозаборів Київщини будуть вживатися превентивні заходи:
- У разі погіршення показників якості води у Десні Київводоканал застосовує технологію посиленого очищення води з використанням пилоподібного активованого вугілля. Це дозволить усунути органічні забруднення та неприємні запахи.
- На першому підйомі Деснянської водозабірної станції встановлюється дозатор активованого вугілля. Заготовлено 120 тонн пиловидного активованого вугілля, розрахунково його має вистачити на 15 діб.
- Для насичення киснем р. Десна Броварською міською радою разом з Держводагентством 9 вересня розпочато облаштування двох систем аерації, що розміщуватимуться біля с. Пухівка та біля с. Літки. Наразі визначається місце для розташування ще однієї установки аерації на р. Десна.
- Державним агентством України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм встановлено дві сітки та один невод для утримання мертвої риби у разі її надходження до меж Київської обл.
- У місці водозабору на Київщині встановлено додаткове бонове огородження, яке запобігає потраплянню бруду та сміття, що перебувають на поверхні води.
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ви як хочете, а я радив би киянам запасатись бутлями
А ось у нас на це дивляться типу-"та якось минеться". Це пи₴дець. Ну яка може бути навіть психологічна мобілізація народу якщо по телеку "тєлємарафон"? А наприклад Новий канал -це взагалі паралельна реальність. Хіхоньки...хахоньки...шоу...**********...Всім весело живеться. Коля Марусю не трахне сьогодні а трахне завтра...Оце сенсація.🤦
Виявилось же неприємним результатом
То може треба знищити цей цукровий завод, що б більше не псували екологію в наших річках?