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Новини
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Забруднення просунулося по Десні, спостерігається загибла риба, найгірші проби води - в Чернігові

Забруднення Десни

Станом на 11 вересня забруднення просунулося по Десні, найгірші проби води - в Чернігові та с. Боромики.  На Сумщині зберігається тенденція покращення якості води у річці Сейм. 

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

"Станом на 11 вересня забруднення по річці Десна просунулось до с. Ладинка на Чернігівщині. При візуальному огляді забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. Запах зменшується порівняно з річкою Сейм, на воді спостерігається загибла риба, яка піднімається з дна річки. Нижче по течії - ознаки забруднення не фіксуються", - ідеться в повідомленні.

Основна маса забруднення протягом останньої доби переміщувалася з орієнтовною швидкістю - 15-18 км/добу.

Читайте також: Київ готовий до можливого погіршення якості води. Зараз результати аналізів занепокоєння не викликають, - КМДА

За результатами проб води р. Сейм та р. Десна, відібраних 10 вересня, фіксується забруднення органічного характеру, яке 14 серпня потрапило у річку Сейм із цукрового заводу в смт Тьоткино Курської області РФ.

"За оновленим прогнозом Укргідрометцентру забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня, але зважаючи на те, що попередній прогноз був на 10 вересня, то ми бачимо, що рух забруднення сповільнився та вже у меншій концентрації рухається руслом річки Десна", - наголосили в Міндовкіллі.

Якість води річки Десна у місцях водозаборів м. Києва та м. Бровари перебуває на рівні значень, характерних для даного періоду. Ризики для здійснення водозабору відсутні. Станом на 11 вересня відбувається покращення якості води р. Сейм на Чернігівщині: фіксується збільшення вмісту розчиненого у воді кисню та хімічного споживання кисню.

Читайте: Ситуація довкола р.Десна контрольована. Забруднена вода може досягти Київщини 14-16 вересня, - Міндовкілля

Найгірші значення основних показників забруднення на річці Десна фіксуються у пунктах с. Боромики та м. Чернігів. Також тут фіксується перевищення вмісту марганцю у 2-2,8 рази.

На Сумщині зберігається тенденція покращення якості води у річці Сейм. 

За інформацією ПрАТ "Київводоканал" у разі надходження забруднення до питних водозаборів Київщини будуть вживатися превентивні заходи:

  • У разі погіршення показників якості води у Десні Київводоканал застосовує технологію посиленого очищення води з використанням пилоподібного активованого вугілля. Це дозволить усунути органічні забруднення та неприємні запахи.
  • На першому підйомі Деснянської водозабірної станції встановлюється дозатор активованого вугілля. Заготовлено 120 тонн пиловидного активованого вугілля, розрахунково його має вистачити на 15 діб.
  • Для насичення киснем р. Десна Броварською міською радою разом з Держводагентством 9 вересня розпочато облаштування двох систем аерації, що розміщуватимуться біля с. Пухівка та біля с. Літки. Наразі визначається місце для розташування ще однієї установки аерації на р. Десна.
  • Державним агентством України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм встановлено дві сітки та один невод для утримання мертвої риби у разі її надходження до меж Київської обл.
  • У місці водозабору на Київщині встановлено додаткове бонове огородження, яке запобігає потраплянню бруду та сміття, що перебувають на поверхні води.

Автор: 

Чернігів (787) вода (1177) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (169) Десна (30)


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Топ коментарі
+3
Кацапи чинять геноцид українців. Простий план.
А ось у нас на це дивляться типу-"та якось минеться". Це пи₴дець. Ну яка може бути навіть психологічна мобілізація народу якщо по телеку "тєлємарафон"? А наприклад Новий канал -це взагалі паралельна реальність. Хіхоньки...хахоньки...шоу...**********...Всім весело живеться. Коля Марусю не трахне сьогодні а трахне завтра...Оце сенсація.🤦
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11.09.2024 15:36
+3
А казали що то фігня, не треба роздувати, прям як зі вторгненням
Виявилось же неприємним результатом
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11.09.2024 15:45
+3
тобто зморена риба воду ніяк не псує ?

ви як хочете, а я радив би киянам запасатись бутлями
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11.09.2024 15:46
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Як вже сповіщалось неодноразово - риба гине через нестачу кисню у воді котра забруднена з рашистського цукрового заводу але загрози людям від цієї води - НУЛЬ!
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11.09.2024 15:31 Відповісти
тобто зморена риба воду ніяк не псує ?

ви як хочете, а я радив би киянам запасатись бутлями
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11.09.2024 15:46 Відповісти
Даже когда куча дидов втопилось когда форсировало Днепр это не как не повлияло на экологию, а вы тут про какую-то рыбу, которая природным путем и так умрает время от времени.
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11.09.2024 15:59 Відповісти
Ну не стільки ж одночасно. У нас імунітет не гумовий...
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11.09.2024 16:53 Відповісти
Діди утопали
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11.09.2024 17:34 Відповісти
Кацапи чинять геноцид українців. Простий план.
А ось у нас на це дивляться типу-"та якось минеться". Це пи₴дець. Ну яка може бути навіть психологічна мобілізація народу якщо по телеку "тєлємарафон"? А наприклад Новий канал -це взагалі паралельна реальність. Хіхоньки...хахоньки...шоу...**********...Всім весело живеться. Коля Марусю не трахне сьогодні а трахне завтра...Оце сенсація.🤦
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11.09.2024 15:36 Відповісти
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11.09.2024 16:00 Відповісти
*****,тільки попадеться оцей канал-оці морди і бачиш. Ну Притула щез поки що ..та й х.. би з ним. Але ж його справа живе. Ще й нові сезони подібного цирку обіцяють. Ну треш та й годі.🥴
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11.09.2024 17:01 Відповісти
А казали що то фігня, не треба роздувати, прям як зі вторгненням
Виявилось же неприємним результатом
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11.09.2024 15:45 Відповісти
Писали про воду сьогодні, що "ситуація важка, але контрольована."
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11.09.2024 16:18 Відповісти
А ви що думаєте, що пани з жОПи разом з боневтіком заварюють мівіну водою з крана? Їм по.. уй, що цю гнилу воду буде споживати вся країна нижче за течією! Вже давно, ще з кучми, для споживання води верхівкою, працюють автономні водоочисні лабораторії!
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11.09.2024 16:26 Відповісти
А десь вище Чернігова не можна було поставити установку аерації води? Чому зелені гуппі до цього не дійшли?
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11.09.2024 16:06 Відповісти
Знову прості рішення? ТЕС и ОРУ вже під землю заривали. Тепер пропозиція збудувати греблю за добу і встановити очисні споруди? Не читайте до обіду совєтських газет
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11.09.2024 17:36 Відповісти
фіксується забруднення органічного характеру, яке 14 серпня потрапило у річку Сейм із цукрового заводу в смт Тьоткино Курської області РФ

То може треба знищити цей цукровий завод, що б більше не псували екологію в наших річках?
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11.09.2024 16:20 Відповісти
Тобто коли екологи били на сполох тиждень тому, то всі хіхоньки-хахоньки зам'яли, а тепер прокинулися, коли пляма добралася до Києва
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11.09.2024 16:38 Відповісти
а чому не можна використати якісь бактерії корисні, якщо це пляма, які б прискорили розпад шкідливих речовин та очищення води..., невже нічого такого немає?
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11.09.2024 16:41 Відповісти
Бактерії використовують на очисних спорудах. Це один з етапів очищення після граблів, пісколовок та первинних відстійників. Але цей процес триває довго і постійно бактерії підживлюються повітрям (киснем). Потім мул, який утворився - відкачують у спеціальні місця зберігання. А щоб просто щось кинути в річку і вода чистою стала - я хз, якщо щось і є, то в супермаркеті точно не придбаєш да і мул утвориться - якось його потім збирати треба
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11.09.2024 18:34 Відповісти
що такого може скинути цукровий завод? максимум це вапно...попахує зеленим 3.14здежом
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11.09.2024 16:58 Відповісти
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11.09.2024 19:09 Відповісти
Взагалі це в Німеччині.
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11.09.2024 19:10 Відповісти
 
 