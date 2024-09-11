Забруднення просунулося по Десні, спостерігається загибла риба, найгірші проби води - в Чернігові

Станом на 11 вересня забруднення просунулося по Десні, найгірші проби води - в Чернігові та с. Боромики. На Сумщині зберігається тенденція покращення якості води у річці Сейм.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

"Станом на 11 вересня забруднення по річці Десна просунулось до с. Ладинка на Чернігівщині. При візуальному огляді забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. Запах зменшується порівняно з річкою Сейм, на воді спостерігається загибла риба, яка піднімається з дна річки. Нижче по течії - ознаки забруднення не фіксуються", - ідеться в повідомленні.

Основна маса забруднення протягом останньої доби переміщувалася з орієнтовною швидкістю - 15-18 км/добу.

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За результатами проб води р. Сейм та р. Десна, відібраних 10 вересня, фіксується забруднення органічного характеру, яке 14 серпня потрапило у річку Сейм із цукрового заводу в смт Тьоткино Курської області РФ.

"За оновленим прогнозом Укргідрометцентру забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня, але зважаючи на те, що попередній прогноз був на 10 вересня, то ми бачимо, що рух забруднення сповільнився та вже у меншій концентрації рухається руслом річки Десна", - наголосили в Міндовкіллі.

Якість води річки Десна у місцях водозаборів м. Києва та м. Бровари перебуває на рівні значень, характерних для даного періоду. Ризики для здійснення водозабору відсутні. Станом на 11 вересня відбувається покращення якості води р. Сейм на Чернігівщині: фіксується збільшення вмісту розчиненого у воді кисню та хімічного споживання кисню.

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Найгірші значення основних показників забруднення на річці Десна фіксуються у пунктах с. Боромики та м. Чернігів. Також тут фіксується перевищення вмісту марганцю у 2-2,8 рази.

На Сумщині зберігається тенденція покращення якості води у річці Сейм.

За інформацією ПрАТ "Київводоканал" у разі надходження забруднення до питних водозаборів Київщини будуть вживатися превентивні заходи: