Ситуація довкола р.Десна контрольована. Забруднена вода може досягти Київщини 14-16 вересня, - Міндовкілля

Наразі ситуація з забрудненням води в річці Десна є контрольованою, у районі Чернігова вже відмічається покращення ситуації.

Про це заявила міністерка довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Посилений моніторинг стану води проводиться щоденно Держводагенством, і водоканалом на водозаборах і вище по течії. Забруднення поступово розбавлюється, ми фіксуємо цей процес. Хочу запевнити, що ситуація контрольована", - зазначила Гринчук.

Щоб ще більше скоординувати дії всіх залучених органів, напередодні очільниця Міністерства провела розширену координаційну нараду з представниками Міністерства охорони здоров’я, Міністерства інфраструктури, Держрибагентства, Держводагенства, Держекоінспекції, Укргідрометцентру, а також всіх дотичних наукових установ, місцевої влади та Київводоканалу.

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За оновленими даними Укргідрометцентру, забруднена вода орієнтовно може досягти Київщини 14-16 вересня. За попереднім прогнозом, очікувалося, що вона досягне столиці 10-11 вересня.

"З даним типом забруднення Київодоканал справиться своїми силами. Однак якщо все-таки забруднення може перевищувати деякі норми, ми напрацьовуємо спільно з водоканалом необхідні технологічні процеси, що їм набагато швидше і краще було справитися з цим і не допустити погіршення ситуації з водою на Київщині", - зазначила очільниця Міністерства.

Загалом за весь час забруднення просунулося на 191 км. Його рух сповільнено. Відбувається природне очищення. При візуальному огляді забруднення більше не має однорідного характеру, фіксується точково.

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Нижче по течії річки забруднення не зафіксовані. В районі міста Чернігова вже відмічається покращення ситуації.

Забруднення річки Сейм

Нагадаємо, що напередодні заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що річку Сейм забруднили з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем.

Раніше тодішній очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що наразі робиться все можливе для того, щоб забруднені води річки Сейм не дійшли до питного водозабору Києва.

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