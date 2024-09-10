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Новини
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Атака на Київ: повітряна тривога тривала майже 2 години, ворожі БпЛА заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами

Шахеди атакували Київ 10 вересня

Ворог не зменшує інтенсивність повітряних атак по Україні і по Києву зокрема від початку вересня. Вночі російські дрони знов становили загрозу для столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Повітряну тривогу в Києві оголосили близько 04:00 і тривала вона майже 2 години. Весь цей час російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами. Але силами та засобами протиповітряної оборони усі БпЛА ворога були знищені. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих. Дякуючи нашим воїнам, які захищають мирне місто від таких серйозних загроз", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака "шахедів": у Черкасах чули вибухи, у передмісті Києва працювала ППО

Автор: 

Київ (19457) Повітряні атаки на Київ (755)


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Вивчають де стоять Пєтриоти . Прям гра МОРСЬКИЙ БІЙ
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10.09.2024 07:46 Відповісти
Шахедами ? Петріотами шахеди не збивають, по ним працюють набагато дешевшими ракетами та кулеметами.
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10.09.2024 08:23 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Дякуєво Західним Партнерам за дієву допомогу Україні!!
А видатні СРАТЬєхи, зараз накидають своєї галіматні з диванів!
Пильнуймо Україну від приблуд95!!
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10.09.2024 09:05 Відповісти
Почали працювати на "виснаження" ППО, щоб потім завдати низки нищівних ударів іранськими балістичними та аеробалістичними ракетами! Наближається зима. Вони цілковито хочуть знищити енергетику, транспортну логістику, центри прийняття рішень ну і звісно терор мирного населення України. А що робить уряд, щоб не допустити такого???
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10.09.2024 09:56 Відповісти
Давай, попугай.
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10.09.2024 11:49 Відповісти
 
 