Атака на Київ: повітряна тривога тривала майже 2 години, ворожі БпЛА заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами

Ворог не зменшує інтенсивність повітряних атак по Україні і по Києву зокрема від початку вересня. Вночі російські дрони знов становили загрозу для столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Повітряну тривогу в Києві оголосили близько 04:00 і тривала вона майже 2 години. Весь цей час російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами. Але силами та засобами протиповітряної оборони усі БпЛА ворога були знищені. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих. Дякуючи нашим воїнам, які захищають мирне місто від таких серйозних загроз", - йдеться в повідомленні.

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