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Киев (24773) Воздушные атаки на Киев (636)

Атака на Киев: воздушная тревога длилась почти 2 часа, вражеские БПЛА заходили в сторону столицы с разных направлений и разными группами

Шахеди атакували Київ 10 вересня

Враг не уменьшает интенсивность воздушных атак по Украине и по Киеву, в частности, с начала сентября. Ночью российские дроны вновь представляли угрозу для столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Воздушную тревогу в Киеве объявили около 04:00 и продолжалась она почти 2 часа. Все это время российские дроны заходили в сторону столицы с разных направлений и разными группами. Но силами и средствами противовоздушной обороны все БПЛА врага были уничтожены. Предварительно, в городе - без разрушений и пострадавших. Благодаря нашим воинам, которые защищают мирный город от таких серьезных угроз", - говорится в сообщении.

Также читайте: Ночная атака "шахедов": в Черкассах слышали взрывы, в пригороде Киева работала ПВО
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Вивчають де стоять Пєтриоти . Прям гра МОРСЬКИЙ БІЙ
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10.09.2024 07:46 Ответить
Шахедами ? Петріотами шахеди не збивають, по ним працюють набагато дешевшими ракетами та кулеметами.
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10.09.2024 08:23 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Дякуєво Західним Партнерам за дієву допомогу Україні!!
А видатні СРАТЬєхи, зараз накидають своєї галіматні з диванів!
Пильнуймо Україну від приблуд95!!
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10.09.2024 09:05 Ответить
Почали працювати на "виснаження" ППО, щоб потім завдати низки нищівних ударів іранськими балістичними та аеробалістичними ракетами! Наближається зима. Вони цілковито хочуть знищити енергетику, транспортну логістику, центри прийняття рішень ну і звісно терор мирного населення України. А що робить уряд, щоб не допустити такого???
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10.09.2024 09:56 Ответить
Давай, попугай.
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10.09.2024 11:49 Ответить
 
 