Ситуация вокруг р.Десна контролируемая. Загрязненная вода может достичь Киевщины 14-16 сентября, - Минэкологии

Сейчас ситуация с загрязнением воды в реке Десна является контролируемой, в районе Чернигова уже отмечается улучшение ситуации.

Об этом заявила министр окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Усиленный мониторинг состояния воды проводится ежедневно Госводагенством, и водоканалом на водозаборах и выше по течению. Загрязнение постепенно разбавляется, мы фиксируем этот процесс. Хочу заверить, что ситуация контролируемая", - отметила Гринчук.

Чтобы еще больше скоординировать действия всех вовлеченных органов, накануне глава Министерства провела расширенное координационное совещание с представителями Министерства здравоохранения, Министерства инфраструктуры, Госрыбагентства, Госводагенства, Госэкоинспекции, Укргидрометцентра, а также всех касающихся научных учреждений, местной власти и Киевводоканала.

Также читайте: Киев может остаться без основного источника питьевой воды из-за загрязнения Десны, - ЧАО "Киевводоканал"

По обновленным данным Укргидрометцентра, загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевщины 14-16 сентября. По предварительному прогнозу, ожидалось, что она достигнет столицы 10-11 сентября.

"С данным типом загрязнения Киеводоканал справится своими силами. Однако если все-таки загрязнение может превышать некоторые нормы, мы нарабатываем совместно с водоканалом необходимые технологические процессы, что им гораздо быстрее и лучше было справиться с этим и не допустить ухудшения ситуации с водой на Киевщине", - отметила руководитель Министерства.

Всего за все время загрязнение продвинулось на 191 км. Его движение замедлено. Происходит естественное очищение. При визуальном осмотре загрязнение больше не имеет однородного характера, фиксируется точечно.

Читайте также: В Десне у центрального пляжа Чернигова местами фиксируется массовый замор рыбы, - Ломако

Ниже по течению реки загрязнения не зафиксированы. В районе города Чернигова уже отмечается улучшение ситуации.

Загрязнение реки Сейм

Напомним, что накануне заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что реку Сейм загрязнили с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.

30 августа, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом.

Ранее тогдашний глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы загрязненные воды реки Сейм не дошли до питьевого водозабора Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загрязнение воды в Десне: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов заявило о замедлении движения пятна в пределах Чернигова