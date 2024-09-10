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Киев может остаться без основного источника питьевой воды из-за загрязнения Десны, - ЧАО "Киевводоканал"

Забруднення Десни може залишити Київ без основного джерела питної води

Загрязнение реки Десна может привести к тому, что Киев может остаться без основного источника снабжения питьевой водой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию Эспрессо рассказал заместитель директора ЧАО "Киевводоканал" Владимир Костюк.

"Хочу напомнить, что река Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет. Его потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансировке системы водоснабжения столицы", - пояснил Костюк.

Он добавил, что из-за загрязнения реки Десна в Киеве могут отказаться от водоснабжения Деснянских водопроводных станций.

"Загрязнение реки Десна продвигается. Мы следим и анализируем показатели лабораторных исследований многих организаций, которые занимаются этим вопросом. Водоканал дважды в неделю берет пробы в верховьях реки. К сожалению, разбавления этого загрязнения так, как моделировали, не происходит. Сейчас загрязненная вода спустилась ниже Чернигова. К сожалению, органическое загрязнение продолжается", - рассказал заместитель директора.

Читайте также: Загрязнение в реке Десна продвинулось ниже Чернигова по течению, - Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов

В то же время, по его словам, смоделировать, какая вода придет на водозабор через 4-5 дней, невозможно. Впрочем, в "Киевводоканале" "ожидают худших результатов".

"Если такие результаты подтверждаются и наша действующая технология не способна будет очистить воду, то возможен сценарий отказа от этого источника водоснабжения и переход на другие источники. В частности, Днепровскую станцию и артезианские источники. Впрочем, эта альтернативная система не сможет на 100% обеспечить водоснабжением весь город Киев", - резюмировал Костюк.

Читайте также: В Десне у центрального пляжа Чернигова местами фиксируется массовый замор рыбы, - Ломако

Загрязнение реки Сейм

Напомним, что накануне заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что реку Сейм загрязнили с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.

30 августа Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом.

Ранее глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы загрязненные воды реки Сейм не дошли до питьевого водозабора Киева.

Читайте также: Атака на Киев: воздушная тревога длилась почти 2 часа, вражеские БПЛА заходили в сторону столицы с разных направлений и разными группами

Автор: 

загрязнение (256) Киев (25516) Киевводоканал (129) вода (918)


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Топ комментарии
+15
ро卐ія - держава терорист..

не потрібно довго думати, випадково чи умисно..
один йух!
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10.09.2024 18:28
+13
Це екологічний тероризм, умисне забруднення. Міжнаротні організації мовчать
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10.09.2024 18:32
+10
І мовчати будуть. Надій на цю всю шелупонь давно немає. Тільки зуб за зуб.
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10.09.2024 18:36
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https://aquatoria.kiev.ua/ru/blog/burenie-skvazhin/878-kachestvo-vody-artezianskoe-vodosnabzhenie-kieva
https://ecosoft.ua/ua/blog/chto-my-znaem-o-kievskikh-byuvetakh/
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10.09.2024 19:38 Ответить
ро卐ія - держава терорист..

не потрібно довго думати, випадково чи умисно..
один йух!
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10.09.2024 18:28 Ответить
Це екологічний тероризм, умисне забруднення. Міжнаротні організації мовчать
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10.09.2024 18:32 Ответить
І мовчати будуть. Надій на цю всю шелупонь давно немає. Тільки зуб за зуб.
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10.09.2024 18:36 Ответить
Мкждународные организации всю жизнь молчат как рашисты детей насилуют и убивают. Зато визжат во все горло когда террористов уничтожают. Вы правда до сих пор веритете в международные организации и ихнюю честность?
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10.09.2024 19:04 Ответить
Зуб за зуб це отруту в московський водопровід.
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10.09.2024 19:07 Ответить
А до них хтось звертався з цього приводу?
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10.09.2024 20:34 Ответить
То чим кацапи забруднили річку і чому напротязі двох тижнів всім пох на це? Чому в мацква-рєку не скидаються хімікати з БПЛА?
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10.09.2024 18:34 Ответить
Я не пригадую, коли я використовував воду з-під крану для готування їжі. Або бутильована, або з бюветів...
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10.09.2024 18:50 Ответить
а бутильована що, не з пiд крана?
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10.09.2024 18:54 Ответить
Це зі скважини...
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10.09.2024 18:56 Ответить
Принаймі так вказано на етикетці. )
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10.09.2024 19:23 Ответить
ага, з альпiйських горних джерел!
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10.09.2024 20:23 Ответить
Это не какашки кацапские, как пишут многие! Это намного серьезнее! Заразить такой объём воды и яд не распадается, не растворяется на протяжении стольких километров! И никто не говорит, чем вода отравлена!
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10.09.2024 18:54 Ответить
"..наша чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на інші джерела."
Они даже смоделировать или эксперименты провести заранее не могут, сработает ли существующая технология очистки. Химиков не осталось.
В таком случае и типичные загрязнения будут проблемой.
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10.09.2024 22:15 Ответить
Доречі, Зе- влада, узьких не звинувачує... і досі не кажуть, чим саме забруднена вода!
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10.09.2024 18:56 Ответить
А спочатку казали, що забруднення незначне і само пройде з часом.

Думаю це росіяни спеціально річку забруднюють.
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10.09.2024 19:15 Ответить
Чергова кацапська диверсія.
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10.09.2024 19:18 Ответить
Про це в світі ніхто і не дізнається, бо падло щєля на цьому не зможе пропіаритися.
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10.09.2024 19:21 Ответить
https://novynarnia.com/2024/09/09/mertva-desna-yak-cherez-**********-richok-z-rosiyi-strazhdaye-ekosystema-********-i-chy-zalyshytsya-kyyiv-bez-vody Як через отруєння річок з Росії страждає екосистема України і чи залишиться Київ без води, під підозрою могли стати внаслідок бойових дій на території Курської області рф були зруйновані або пошкоджені в смт. Тьоткіно цукровий та спиртовий заводи (Детально)
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10.09.2024 19:28 Ответить
Скоріше за все так і є, бойові дії просто так не минаються
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11.09.2024 00:58 Ответить
Вуха стирчать у кацапів , бо вони здатні на все 😡
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10.09.2024 19:32 Ответить
что то я не видел беспокойства, когда ракета шарахнулась возле Киевской ГЭС, а там чрезвычайно токсичное ракетное топливо и всем было похер. А тут рыбак в воду насцал и начинают нудить
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10.09.2024 19:37 Ответить
Сподіваюся той рибак тобі в рота насцить і всій твоїй сім'ї.
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10.09.2024 22:14 Ответить
пусть тебе насцыт и всем твоим зе-министрам, которые сидят и нихера не делают
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10.09.2024 22:18 Ответить
Там не ті об'єми
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11.09.2024 00:57 Ответить
і як довго буде забруднення у річці? може просто не пустити на тиждень воду у водозбірники?
а після Києві пофіг?
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10.09.2024 19:41 Ответить
Яким чином "не пустити воду у водозабірники"? Хто сказав, що після Києва пофіг? Воно ще до Києва не дійшло, просто Київ наступний. Бойові дії на Курщині просто так не пройшли для нас, нажаль: скоріше за все зруйноване якесь підприємство
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11.09.2024 07:51 Ответить
є резервуари, в які закачується вода для очщення і хлорування перед подачаю в квартири - не закачувати на період проходження забрудненої.
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11.09.2024 19:32 Ответить
Тих водоприймальників вистачить на кілька годин, якщо не менше. Поцікавтеся, яка потужність і продуктивність насосів "Водоканалів". Мені, як співробітнику цієї сфери, це розповідати не треба. Бо, звісно - навкруги одні ідіоти: у "Водоканалах" ідіоти - немає інженерів, немає технологів. В "Укренерго" - теж одні ідіоти - як обстріли - раптово починають продавати енергію і не можуть все енергообладнання взяти і зарити під землю. Народний "Офіс простих рішень" працює на повну
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11.09.2024 20:58 Ответить
посидять без води. це краще, гіж зарати водоприймалтники. який ти тугий.
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12.09.2024 07:29 Ответить
Без вас уже все вирішене. То ви пишете про якісь міфічні резервуари, в які "можна закачати води" і давати воду. Після того, як ви узнали, що об'єму водоприймальників недостатньо - ви пишете про те, щоб зупинити водозабір з Десни. Так без "Народного офісу простих рішень" вам написали з самого початку, що в разі чого Київ перейде на споживання води з Дніпра і свердловин. Нащо ваші фантазії про якісь міфічні резервуари - не зрозуміло. Добре, коли 73% невігласи - можна що завгодно на вуха чіпляти
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12.09.2024 07:39 Ответить
посидять без води. це краще, ніж засрати водоприймальники. який ти тугий.
розрахувати час проходу грязної води і припинити водазабор на цей час. покупляють бутильовану. і не таке переживали.
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12.09.2024 07:31 Ответить
усе інше - бабі своїй озказуй. вона не в курсі.
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11.09.2024 19:33 Ответить
Я так розумію, що МЗС Забов'язане попередити світову спільноту про використання химічної зброї. В ООН запросити Фахівців всіх країн світу провести первірку - що влили в воду. І волати про допомогу.
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10.09.2024 20:15 Ответить
"Водоканал двічі на тиждень бере проби у верхівʼях річки" - Двічі на тиждень, Карл!
- Водоканал швидкого реагування
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10.09.2024 20:56 Ответить
Забруднена.... забруднена.... А чим забруднена, блдь??
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10.09.2024 20:59 Ответить
Пишуть про органічне.А що конкретно,пивзавод,спиртзавод,свиноферма,ДОК,каналізація???
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10.09.2024 21:11 Ответить
При всій повазі до Володимира Андрійовича, він дещо згустив фарби. Просто в будь-якому випадку потрібно готуватись до найгіршого варіанту. І це цілком реально.
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10.09.2024 21:14 Ответить
Екоцид.

100% casus belli і 100% підстава для військового захоплення земель у верхів'ях рік Дніпро та ін. (у росії та білорусі). Якщо не для подальшої анексії назавжди, то принаймні для тривалого контролю для забезпечення водопостачання наших громадян
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10.09.2024 21:46 Ответить
 
 