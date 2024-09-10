Киев может остаться без основного источника питьевой воды из-за загрязнения Десны, - ЧАО "Киевводоканал"

Загрязнение реки Десна может привести к тому, что Киев может остаться без основного источника снабжения питьевой водой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию Эспрессо рассказал заместитель директора ЧАО "Киевводоканал" Владимир Костюк.

"Хочу напомнить, что река Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет. Его потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансировке системы водоснабжения столицы", - пояснил Костюк.

Он добавил, что из-за загрязнения реки Десна в Киеве могут отказаться от водоснабжения Деснянских водопроводных станций.

"Загрязнение реки Десна продвигается. Мы следим и анализируем показатели лабораторных исследований многих организаций, которые занимаются этим вопросом. Водоканал дважды в неделю берет пробы в верховьях реки. К сожалению, разбавления этого загрязнения так, как моделировали, не происходит. Сейчас загрязненная вода спустилась ниже Чернигова. К сожалению, органическое загрязнение продолжается", - рассказал заместитель директора.

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В то же время, по его словам, смоделировать, какая вода придет на водозабор через 4-5 дней, невозможно. Впрочем, в "Киевводоканале" "ожидают худших результатов".

"Если такие результаты подтверждаются и наша действующая технология не способна будет очистить воду, то возможен сценарий отказа от этого источника водоснабжения и переход на другие источники. В частности, Днепровскую станцию и артезианские источники. Впрочем, эта альтернативная система не сможет на 100% обеспечить водоснабжением весь город Киев", - резюмировал Костюк.

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Загрязнение реки Сейм

Напомним, что накануне заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что реку Сейм загрязнили с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.

30 августа Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом.

Ранее глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы загрязненные воды реки Сейм не дошли до питьевого водозабора Киева.

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