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загрязнение (252) Чернигов (863) Десна (21)

В Десне у центрального пляжа Чернигова местами фиксируется массовый замор рыбы, - Ломако

Представники влади Чернігівщини і Міндовкілля на місці забруднення води у Десні

По состоянию на 7 утра 9 сентября на Золотом берегу (центральный пляж г. Чернигова) в реке Десна наблюдается незначительный неприятный запах. В реке вода темного цвета.

Об этом информирует в телеграмм-канале и. о. городского головы Чернигова Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местами фиксируется массовый замор рыбы.

"Сейчас проходит заседание оперативного штаба. Рыбу будут собирать и отвозить на утилизацию в заранее определенное место. Работают городские службы, экологи и ГСЧС", - отмечает Ломако.

Он также напоминает, что посещение пляжа запретили. Муниципальная стража контролирует ситуацию на месте. Усилен контроль за продажей всех видов рыбы в городе. Также работает станция аэрации КП "Черниговводоканал" в районе переправы.

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"Важно еще раз отметить, что Чернигов не потребляет воду из рек, город использует воду из скважин. Поэтому, угрозы жизни и здоровью черниговцев нет", - отмечает чиновник.
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і, шо, кажуть наші нев'****** екологи?
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09.09.2024 09:18 Ответить
Той що рукою маше.
Чаус, йому до сраки все - в нього будинок відпочинку на озері (Голубі Озера)
Лиже сраку офісу.
Допомагає знищити децентралізація разом зі своїм ставлеником Брежинським.
Якого завів за ручку через 14 днів після вироку суду (у Львові, бо там мера вибирали- жарт ) чернігівського мера.
Тепер вони гріють руки на таких забудовах як міст, оборонні заходи.
Ще міську раду паралізують(мінування, тощо).
Щоб зробити палату не дієспособною для передачі військовій адміністрації.
А на зупинення екологічних проблем в них, просто немає часу.
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09.09.2024 19:34 Ответить
ОПі пофіг
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09.09.2024 09:53 Ответить
Вже місяць як та «темна» пляма пливе. А тут тільки штаб збирається.
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09.09.2024 10:06 Ответить
а вчора міндовкілля казало, що пляма в Чернігові зупинилась, розчинилась і на Київ майже не йде
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09.09.2024 11:54 Ответить
 
 