В Десне у центрального пляжа Чернигова местами фиксируется массовый замор рыбы, - Ломако

По состоянию на 7 утра 9 сентября на Золотом берегу (центральный пляж г. Чернигова) в реке Десна наблюдается незначительный неприятный запах. В реке вода темного цвета.

Об этом информирует в телеграмм-канале и. о. городского головы Чернигова Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местами фиксируется массовый замор рыбы.

"Сейчас проходит заседание оперативного штаба. Рыбу будут собирать и отвозить на утилизацию в заранее определенное место. Работают городские службы, экологи и ГСЧС", - отмечает Ломако.

Он также напоминает, что посещение пляжа запретили. Муниципальная стража контролирует ситуацию на месте. Усилен контроль за продажей всех видов рыбы в городе. Также работает станция аэрации КП "Черниговводоканал" в районе переправы.

Читайте: Загрязнение воды в Десне: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов заявило о замедлении движения пятна в пределах Чернигова

"Важно еще раз отметить, что Чернигов не потребляет воду из рек, город использует воду из скважин. Поэтому, угрозы жизни и здоровью черниговцев нет", - отмечает чиновник.