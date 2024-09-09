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забруднення (239) Чернігів (766) Десна (30)

У Десні біля центрального пляжу Чернігова місцями фіксується масовий замор риби, - Ломако

Представники влади Чернігівщини і Міндовкілля на місці забруднення води у Десні

Станом на 7 ранку 9 вересня на Золотому березі (центральний пляж м. Чернігова) у річці Десна спостерігається незначний неприємний запах. В річці вода темного кольору.

Про це інформує у телеграм-каналі в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцями фіксується масовий замор риби.

"Зараз відбувається засідання оперативного штабу. Рибу будуть збирати та відвозити на утилізацію в заздалегідь визначене місце. Працюють міські служби, екологи та ДСНС", - зазначає Ломако.

Він також нагадує, що відівідуванння пляжу заборонили. Муніципальна варта контролює ситуацію на місці. Посилено контроль за продажем всіх видів риби в місті. Також працює станція аерації КП "Чернігівводоканал" в районі переправи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Забруднення води у Десні: Міндовкілля заявило про сповільнення руху плями у межах Чернігова

"Важливо ще раз зазначити, що Чернігів не споживає воду з річок, місто використовує воду зі свердловин. Тому, загрози життю та здоров‘ю чернігівців немає", - наголошує чиновник.

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і, шо, кажуть наші нев'****** екологи?
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09.09.2024 09:18 Відповісти
Той що рукою маше.
Чаус, йому до сраки все - в нього будинок відпочинку на озері (Голубі Озера)
Лиже сраку офісу.
Допомагає знищити децентралізація разом зі своїм ставлеником Брежинським.
Якого завів за ручку через 14 днів після вироку суду (у Львові, бо там мера вибирали- жарт ) чернігівського мера.
Тепер вони гріють руки на таких забудовах як міст, оборонні заходи.
Ще міську раду паралізують(мінування, тощо).
Щоб зробити палату не дієспособною для передачі військовій адміністрації.
А на зупинення екологічних проблем в них, просто немає часу.
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09.09.2024 19:34 Відповісти
ОПі пофіг
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09.09.2024 09:53 Відповісти
Вже місяць як та «темна» пляма пливе. А тут тільки штаб збирається.
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09.09.2024 10:06 Відповісти
а вчора міндовкілля казало, що пляма в Чернігові зупинилась, розчинилась і на Київ майже не йде
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09.09.2024 11:54 Відповісти
 
 