Забруднення води у Десні: Міндовкілля заявило про сповільнення руху плями у межах Чернігова

Пляма забруднення у річці Десна сповільнила свій рух у бік Києва.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України за підсумками засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на Чернігівщині, передає Цензор.НЕТ.

На засіданні говорили про підсумки роботи над ліквідацією забруднення річок Сейм і Десна.

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Серед ключового:

Заходи з аерації демонструють позитивну динаміку. Світлана Гринчук доручила Державне агентство водних ресурсів України у взаємодії з ОВА та іншими службами визначити пріоритетні ділянки для встановлення додаткового устаткування.

На ділянці річки Десна перед Черніговом продовжуються заходи з насичення киснем поверхневої води. У точках аерації вміст кисню за 2 доби подвоївся. Колір води повертається до природного, сторонні запахи майже відсутні.

Забруднення рухається повільніше, ніж течія Десни. Його швидкість сповільнилася в межах міста Чернігів на ділянці зруйнованого автомобільного мосту. По всій протяжності річки в межах Чернігова та нижче по течії до села Количівка ознаки забруднення не спостерігаються.

Держводагентством та Держекоінспекцією здійснюється посилений моніторинг стану забрудненості річок Сейм та Десна. Результати вимірювання щоденно оновлюються на ресурсі "ЕкоЗагроза". Укргідрометцентр спільно з Держводагентством мають надати оновлений прогноз щодо руху органічного забруднення Сейму та Десни у напрямку Києва.

Масову загибель риби вдалося зупинити. Є поодинокі випадки мору риби у селах Макошино та Салтикова Дівиця на Чернінівщині. У цілому, на території Чернігівської та Сумської областей зібрано по 12 тонн загиблої риби. Місцева влада та активісти розчищають притоки Десни, щоб риба могла дістатися місць, куди не дійшло забруднення. Міністерка доручила Держекоінспекції продовжувати заходи спільно з Держпродспоживслужбою щодо контролю за реалізацією риби у цих регіонах та інформування населення.

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Очільниця Міндовкілля Світлана Гринчук доручила Держагентству водних ресурсів разом із Чернігівською ОВА та іншими службами визначити пріоритетні ділянки для встановлення додаткового устаткування.