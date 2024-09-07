Загрязнение воды в Десне: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов заявило о замедлении движения пятна в пределах Чернигова
Пятно загрязнения в реке Десна замедлило свое движение в сторону Киева.
Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на Черниговщине, передает Цензор.НЕТ.
На заседании говорили об итогах работы над ликвидацией загрязнения рек Сейм и Десна.
Среди ключевого:
- Мероприятия по аэрации демонстрируют положительную динамику. Светлана Гринчук поручила Государственному агентству водных ресурсов Украины во взаимодействии с ОВА и другими службами определить приоритетные участки для установки дополнительного оборудования.
- На участке реки Десна перед Черниговом продолжаются мероприятия по насыщению кислородом поверхностной воды. В точках аэрации содержание кислорода за 2 суток удвоилось. Цвет воды возвращается к естественному, посторонние запахи почти отсутствуют.
- Загрязнение движется медленнее, чем течение Десны. Его скорость замедлилась в пределах города Чернигов на участке разрушенного автомобильного моста. По всей протяженности реки в пределах Чернигова и ниже по течению до села Количевка признаки загрязнения не наблюдаются.
- Госводагентством и Госэкоинспекцией осуществляется усиленный мониторинг состояния загрязненности рек Сейм и Десна. Результаты измерения ежедневно обновляются на ресурсе "ЭкоУгроза". Укргидрометцентр совместно с Госводагентством должны предоставить обновленный прогноз по движению органического загрязнения Сейма и Десны в направлении Киева.
- Массовую гибель рыбы удалось остановить. Есть единичные случаи мора рыбы в селах Макошино и Салтыкова Девица на Черниговщине. В целом, на территории Черниговской и Сумской областей собрано по 12 тонн погибшей рыбы. Местные власти и активисты расчищают притоки Десны, чтобы рыба могла добраться до мест, куда не дошло загрязнение. Министр поручила Госэкоинспекции продолжать мероприятия совместно с Госпродпотребслужбой по контролю за реализацией рыбы в этих регионах и информированию населения.
Руководительница Минприроды Светлана Гринчук поручила Госагентству водных ресурсов вместе с Черниговской ОВА и другими службами определить приоритетные участки для установки дополнительного оборудования.
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