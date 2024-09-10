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Новини
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Київ може залишитися без основного джерела питної води через забруднення Десни, - ПрАТ "Київводоканал"

Забруднення Десни може залишити Київ без основного джерела питної води

Забруднення річки Десна може призвести до того, що Київ може залишитись без основного джерела постачання питної води.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню Еспресо розповів заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк.

"Хочу нагадати, що річка Десна залишається основним видом водопостачання для очисних споруд Деснянських водопровідних станцій і становить 70% підготовленої питної води для мешканців Києва. Альтернативи такому водозабору сьогодні немає. Його втрата призведе до серйозних наслідків й розбалансування системи водопостачання столиці", - пояснив Костюк.

Він додав, що через забруднення річки Десна в Києві можуть відмовитись від водопостачання Деснянських водопровідних станцій.

"Забруднення річки Десна просувається. Ми стежимо й аналізуємо показники лабораторних досліджень багатьох організацій, які опікуються цим питанням. Водоканал двічі на тиждень бере проби у верхівʼях річки. На жаль, розбавлення цього забруднення так, як моделювали, не відбувається. Зараз забруднена вода спустилась нижче Чернігова. На жаль, органічне забруднення продовжується", - розповів заступник директора.

Також читайте: Забруднення води у Десні: Міндовкілля заявило про сповільнення руху плями у межах Чернігова

Водночас, за його словами, змоделювати яка вода прийде на водозабір через 4-5 днів, неможливо. Втім у "Київводоканалі" "очікують найгірших результатів".

"Якщо такі результати підтверджуються й наша чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на інші джерела. Зокрема, Дніпровську станцію та артезіанські джерела. Втім, ця альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням все місто Київ", - резюмував Костюк.

Читайте: Забруднення у річці Десна просунулося нижче Чернігова по течії, - Міндовкілля

Забруднення річки Сейм

Нагадаємо, що напередодні заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що річку Сейм забруднили з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем.

Раніше очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що наразі робиться все можливе для того, щоб забруднені води річки Сейм не дійшли до питного водозабору Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака на Київ: повітряна тривога тривала майже 2 години, ворожі БпЛА заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами

Автор: 

забруднення (245) Київ (19457) Київводоканал (156) вода (1177)


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Топ коментарі
+15
ро卐ія - держава терорист..

не потрібно довго думати, випадково чи умисно..
один йух!
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10.09.2024 18:28
+13
Це екологічний тероризм, умисне забруднення. Міжнаротні організації мовчать
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10.09.2024 18:32
+10
І мовчати будуть. Надій на цю всю шелупонь давно немає. Тільки зуб за зуб.
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10.09.2024 18:36
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10.09.2024 19:38 Відповісти
ро卐ія - держава терорист..

не потрібно довго думати, випадково чи умисно..
один йух!
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10.09.2024 18:28 Відповісти
Це екологічний тероризм, умисне забруднення. Міжнаротні організації мовчать
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10.09.2024 18:32 Відповісти
І мовчати будуть. Надій на цю всю шелупонь давно немає. Тільки зуб за зуб.
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10.09.2024 18:36 Відповісти
Мкждународные организации всю жизнь молчат как рашисты детей насилуют и убивают. Зато визжат во все горло когда террористов уничтожают. Вы правда до сих пор веритете в международные организации и ихнюю честность?
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10.09.2024 19:04 Відповісти
Зуб за зуб це отруту в московський водопровід.
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10.09.2024 19:07 Відповісти
А до них хтось звертався з цього приводу?
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10.09.2024 20:34 Відповісти
То чим кацапи забруднили річку і чому напротязі двох тижнів всім пох на це? Чому в мацква-рєку не скидаються хімікати з БПЛА?
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10.09.2024 18:34 Відповісти
Я не пригадую, коли я використовував воду з-під крану для готування їжі. Або бутильована, або з бюветів...
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10.09.2024 18:50 Відповісти
а бутильована що, не з пiд крана?
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10.09.2024 18:54 Відповісти
Це зі скважини...
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10.09.2024 18:56 Відповісти
Принаймі так вказано на етикетці. )
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10.09.2024 19:23 Відповісти
ага, з альпiйських горних джерел!
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10.09.2024 20:23 Відповісти
Это не какашки кацапские, как пишут многие! Это намного серьезнее! Заразить такой объём воды и яд не распадается, не растворяется на протяжении стольких километров! И никто не говорит, чем вода отравлена!
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10.09.2024 18:54 Відповісти
"..наша чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на інші джерела."
Они даже смоделировать или эксперименты провести заранее не могут, сработает ли существующая технология очистки. Химиков не осталось.
В таком случае и типичные загрязнения будут проблемой.
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10.09.2024 22:15 Відповісти
Доречі, Зе- влада, узьких не звинувачує... і досі не кажуть, чим саме забруднена вода!
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10.09.2024 18:56 Відповісти
А спочатку казали, що забруднення незначне і само пройде з часом.

Думаю це росіяни спеціально річку забруднюють.
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10.09.2024 19:15 Відповісти
Чергова кацапська диверсія.
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10.09.2024 19:18 Відповісти
Про це в світі ніхто і не дізнається, бо падло щєля на цьому не зможе пропіаритися.
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10.09.2024 19:21 Відповісти
https://novynarnia.com/2024/09/09/mertva-desna-yak-cherez-**********-richok-z-rosiyi-strazhdaye-ekosystema-********-i-chy-zalyshytsya-kyyiv-bez-vody Як через отруєння річок з Росії страждає екосистема України і чи залишиться Київ без води, під підозрою могли стати внаслідок бойових дій на території Курської області рф були зруйновані або пошкоджені в смт. Тьоткіно цукровий та спиртовий заводи (Детально)
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10.09.2024 19:28 Відповісти
Скоріше за все так і є, бойові дії просто так не минаються
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11.09.2024 00:58 Відповісти
Вуха стирчать у кацапів , бо вони здатні на все 😡
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10.09.2024 19:32 Відповісти
что то я не видел беспокойства, когда ракета шарахнулась возле Киевской ГЭС, а там чрезвычайно токсичное ракетное топливо и всем было похер. А тут рыбак в воду насцал и начинают нудить
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10.09.2024 19:37 Відповісти
Сподіваюся той рибак тобі в рота насцить і всій твоїй сім'ї.
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10.09.2024 22:14 Відповісти
пусть тебе насцыт и всем твоим зе-министрам, которые сидят и нихера не делают
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10.09.2024 22:18 Відповісти
Там не ті об'єми
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11.09.2024 00:57 Відповісти
і як довго буде забруднення у річці? може просто не пустити на тиждень воду у водозбірники?
а після Києві пофіг?
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10.09.2024 19:41 Відповісти
Яким чином "не пустити воду у водозабірники"? Хто сказав, що після Києва пофіг? Воно ще до Києва не дійшло, просто Київ наступний. Бойові дії на Курщині просто так не пройшли для нас, нажаль: скоріше за все зруйноване якесь підприємство
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11.09.2024 07:51 Відповісти
є резервуари, в які закачується вода для очщення і хлорування перед подачаю в квартири - не закачувати на період проходження забрудненої.
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11.09.2024 19:32 Відповісти
Тих водоприймальників вистачить на кілька годин, якщо не менше. Поцікавтеся, яка потужність і продуктивність насосів "Водоканалів". Мені, як співробітнику цієї сфери, це розповідати не треба. Бо, звісно - навкруги одні ідіоти: у "Водоканалах" ідіоти - немає інженерів, немає технологів. В "Укренерго" - теж одні ідіоти - як обстріли - раптово починають продавати енергію і не можуть все енергообладнання взяти і зарити під землю. Народний "Офіс простих рішень" працює на повну
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11.09.2024 20:58 Відповісти
посидять без води. це краще, гіж зарати водоприймалтники. який ти тугий.
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12.09.2024 07:29 Відповісти
Без вас уже все вирішене. То ви пишете про якісь міфічні резервуари, в які "можна закачати води" і давати воду. Після того, як ви узнали, що об'єму водоприймальників недостатньо - ви пишете про те, щоб зупинити водозабір з Десни. Так без "Народного офісу простих рішень" вам написали з самого початку, що в разі чого Київ перейде на споживання води з Дніпра і свердловин. Нащо ваші фантазії про якісь міфічні резервуари - не зрозуміло. Добре, коли 73% невігласи - можна що завгодно на вуха чіпляти
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12.09.2024 07:39 Відповісти
посидять без води. це краще, ніж засрати водоприймальники. який ти тугий.
розрахувати час проходу грязної води і припинити водазабор на цей час. покупляють бутильовану. і не таке переживали.
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12.09.2024 07:31 Відповісти
усе інше - бабі своїй озказуй. вона не в курсі.
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11.09.2024 19:33 Відповісти
Я так розумію, що МЗС Забов'язане попередити світову спільноту про використання химічної зброї. В ООН запросити Фахівців всіх країн світу провести первірку - що влили в воду. І волати про допомогу.
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10.09.2024 20:15 Відповісти
"Водоканал двічі на тиждень бере проби у верхівʼях річки" - Двічі на тиждень, Карл!
- Водоканал швидкого реагування
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10.09.2024 20:56 Відповісти
Забруднена.... забруднена.... А чим забруднена, блдь??
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10.09.2024 20:59 Відповісти
Пишуть про органічне.А що конкретно,пивзавод,спиртзавод,свиноферма,ДОК,каналізація???
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10.09.2024 21:11 Відповісти
При всій повазі до Володимира Андрійовича, він дещо згустив фарби. Просто в будь-якому випадку потрібно готуватись до найгіршого варіанту. І це цілком реально.
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10.09.2024 21:14 Відповісти
Екоцид.

100% casus belli і 100% підстава для військового захоплення земель у верхів'ях рік Дніпро та ін. (у росії та білорусі). Якщо не для подальшої анексії назавжди, то принаймні для тривалого контролю для забезпечення водопостачання наших громадян
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10.09.2024 21:46 Відповісти
 
 