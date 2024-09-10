Київ може залишитися без основного джерела питної води через забруднення Десни, - ПрАТ "Київводоканал"

Забруднення річки Десна може призвести до того, що Київ може залишитись без основного джерела постачання питної води.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню Еспресо розповів заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк.

"Хочу нагадати, що річка Десна залишається основним видом водопостачання для очисних споруд Деснянських водопровідних станцій і становить 70% підготовленої питної води для мешканців Києва. Альтернативи такому водозабору сьогодні немає. Його втрата призведе до серйозних наслідків й розбалансування системи водопостачання столиці", - пояснив Костюк.

Він додав, що через забруднення річки Десна в Києві можуть відмовитись від водопостачання Деснянських водопровідних станцій.

"Забруднення річки Десна просувається. Ми стежимо й аналізуємо показники лабораторних досліджень багатьох організацій, які опікуються цим питанням. Водоканал двічі на тиждень бере проби у верхівʼях річки. На жаль, розбавлення цього забруднення так, як моделювали, не відбувається. Зараз забруднена вода спустилась нижче Чернігова. На жаль, органічне забруднення продовжується", - розповів заступник директора.

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Водночас, за його словами, змоделювати яка вода прийде на водозабір через 4-5 днів, неможливо. Втім у "Київводоканалі" "очікують найгірших результатів".

"Якщо такі результати підтверджуються й наша чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на інші джерела. Зокрема, Дніпровську станцію та артезіанські джерела. Втім, ця альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням все місто Київ", - резюмував Костюк.

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Забруднення річки Сейм

Нагадаємо, що напередодні заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що річку Сейм забруднили з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем.

Раніше очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що наразі робиться все можливе для того, щоб забруднені води річки Сейм не дійшли до питного водозабору Києва.

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