Загрязнение в реке Десна продвинулось ниже Чернигова по течению, - Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов

Накопленное загрязнение в реке Десна, где были зафиксированы многочисленные случаи мора рыбы, продвинулось ниже Чернигова по течению.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня (9 сентября. - Ред.) загрязнение в реке Десна накопилось в пределах города Чернигов в месте разрушенного автомобильного моста. По оперативной информации, загрязнение продвинулось ниже города Чернигов до Количевки (180 км), однако интенсивный запах и случаи мора рыбы здесь немногочисленны", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас специалисты рассматривают возможность установки дополнительных аэраторных установок для насыщения кислородом реки вниз по течению.

В министерстве говорят, что причинами накопления загрязнения в пределах разрушенного автомобильного моста были природные особенности рельефа дна реки и характер течения. Проведенные специалистами Госводагентства и Госэкоинспекции мероприятия препятствуют продвижению загрязнения вниз по течению, но пока этого еще недостаточно, чтобы остановить мор рыбы в месте концентрации загрязнения.

"Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сотрудничает с ЧАО "АК "Киевводоканал" по разработке комплекса мероприятий на случай возможного ухудшения качества воды возле питьевых водозаборов. Но обращаем внимание, что на сегодня такие риски отсутствуют", - заверили в министерстве.

В ведомстве рассказали, что сейчас наблюдаются случаи мора рыбы в городе Чернигов, селах Макошино, Ушня, Боромики, Вознесенское и Салтыкова Девица. По состоянию на 9 сентября собрано ориентировочно 17,5 тонн погибшей рыбы.

Кроме этого, на реке Десна специалисты Госэкоинспекции совместно с рыбоохранным патрулем и местными громадами осуществляют мероприятия по отлову и захоронению погибшей рыбы.

Утром 9 сентября и. о. городского головы Чернигова Александр Ломако рассказывал, что по состоянию утро на Золотом берегу (центральный пляж г. Чернигова) в реке Десна наблюдается незначительный неприятный запах. В реке вода темного цвета.

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Загрязнение рек Сейм и Десна произошло из-за уничтожения россиянами очистных сооружений на территории Курской области

Кроме этого, в комментарии "Суспільному" Ломако сказал, что загрязнение рек Сейм, а затем Десны произошло из-за уничтожения россиянами очистных сооружений на территории Курской области РФ.

"Это информация, которую мне сообщали, что россияне уничтожили на территории Курской области очистные сооружения. Кто не знает, это канализация, которая через трубы идет на очистные сооружения, дальше она различными технологиями очищается. Если они повреждены или смещены - результаты "жизнедеятельности человека или города" попадают неочищенными в реку. Это огромное пятно движется в сторону Днепра", - сказал чиновник.

В то же время он заверил, что для черниговцев угрозы нет, потому что вода в кранах из скважины, а не из реки.

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