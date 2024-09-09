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загрязнение (252) Чернигов (864) вода (918) Десна (21)

Загрязнение в реке Десна продвинулось ниже Чернигова по течению, - Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов

Забруднення у річці Десна просунулося нижче Чернігова по течії, - Міндовкілля

Накопленное загрязнение в реке Десна, где были зафиксированы многочисленные случаи мора рыбы, продвинулось ниже Чернигова по течению.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня (9 сентября. - Ред.) загрязнение в реке Десна накопилось в пределах города Чернигов в месте разрушенного автомобильного моста. По оперативной информации, загрязнение продвинулось ниже города Чернигов до Количевки (180 км), однако интенсивный запах и случаи мора рыбы здесь немногочисленны", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас специалисты рассматривают возможность установки дополнительных аэраторных установок для насыщения кислородом реки вниз по течению.

В министерстве говорят, что причинами накопления загрязнения в пределах разрушенного автомобильного моста были природные особенности рельефа дна реки и характер течения. Проведенные специалистами Госводагентства и Госэкоинспекции мероприятия препятствуют продвижению загрязнения вниз по течению, но пока этого еще недостаточно, чтобы остановить мор рыбы в месте концентрации загрязнения.

"Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сотрудничает с ЧАО "АК "Киевводоканал" по разработке комплекса мероприятий на случай возможного ухудшения качества воды возле питьевых водозаборов. Но обращаем внимание, что на сегодня такие риски отсутствуют", - заверили в министерстве.

В ведомстве рассказали, что сейчас наблюдаются случаи мора рыбы в городе Чернигов, селах Макошино, Ушня, Боромики, Вознесенское и Салтыкова Девица. По состоянию на 9 сентября собрано ориентировочно 17,5 тонн погибшей рыбы.

Кроме этого, на реке Десна специалисты Госэкоинспекции совместно с рыбоохранным патрулем и местными громадами осуществляют мероприятия по отлову и захоронению погибшей рыбы.

Утром 9 сентября и. о. городского головы Чернигова Александр Ломако рассказывал, что по состоянию утро на Золотом берегу (центральный пляж г. Чернигова) в реке Десна наблюдается незначительный неприятный запах. В реке вода темного цвета.

Читайте также: Загрязнение воды в Десне: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов заявило о замедлении движения пятна в пределах Чернигова

Загрязнение рек Сейм и Десна произошло из-за уничтожения россиянами очистных сооружений на территории Курской области

Кроме этого, в комментарии "Суспільному" Ломако сказал, что загрязнение рек Сейм, а затем Десны произошло из-за уничтожения россиянами очистных сооружений на территории Курской области РФ.

"Это информация, которую мне сообщали, что россияне уничтожили на территории Курской области очистные сооружения. Кто не знает, это канализация, которая через трубы идет на очистные сооружения, дальше она различными технологиями очищается. Если они повреждены или смещены - результаты "жизнедеятельности человека или города" попадают неочищенными в реку. Это огромное пятно движется в сторону Днепра", - сказал чиновник.

В то же время он заверил, что для черниговцев угрозы нет, потому что вода в кранах из скважины, а не из реки.

Читайте также: В Десне у центрального пляжа Чернигова местами фиксируется массовый замор рыбы, - Ломако
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Топ комментарии
+6
І шо там грінпіс, оон? Все до дупи?
Де хоч махрове занепокоєння?
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09.09.2024 22:02
+3
А хтось в Україні може сказати причину, та чим отруєна вода??? чи скрізь тепер одні клоуни???
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09.09.2024 22:06
+2
мокші гадять, використовуючи всі можливості, ми як завжди, ніколи ні до чого не готові......
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10.09.2024 05:01
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Але у Києві набирають воду з Дніпра...
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09.09.2024 22:00 Ответить
75% из Днепра, 20% из Десны
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09.09.2024 22:09 Ответить
...и 5% из скважин.
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09.09.2024 22:11 Ответить
Десна впадает в Днепр
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09.09.2024 22:34 Ответить
Не знаю почему так, но розкладка такая
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09.09.2024 23:43 Ответить
для почитати
https://aquatoria.kiev.ua/ru/blog/burenie-skvazhin/878-kachestvo-vody-artezianskoe-vodosnabzhenie-kieva

https://ecosoft.ua/ua/blog/chto-my-znaem-o-kievskikh-byuvetakh/
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10.09.2024 09:54 Ответить
Бювети не скрізь є, і не завжди працюють.
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10.09.2024 11:00 Ответить
І шо там грінпіс, оон? Все до дупи?
Де хоч махрове занепокоєння?
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09.09.2024 22:02 Ответить
Путіністі проститушинал, пардон,
Емнесті інтернешенал дуже стурбувались захопленням біндєровцями Курщини і правами рибов... 😕
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09.09.2024 22:25 Ответить
А хтось в Україні може сказати причину, та чим отруєна вода??? чи скрізь тепер одні клоуни???
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09.09.2024 22:06 Ответить
"...росіяни знищили на території Курської області очисні споруди..." Джерело:

Це для кого написали?
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09.09.2024 22:09 Ответить
Органіка , чи лайно, вже б осіла та розчинилась природним шляхом. Були такі виливки лайна не раз в Україні. Тут щось інше - вода отруєна
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09.09.2024 22:35 Ответить
Пан знається на лайні?
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09.09.2024 22:41 Ответить
ти ж теж какаєш далеко не одуванчиками )
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10.09.2024 09:42 Ответить
То ти й у мойому лайні фахівець!
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10.09.2024 09:47 Ответить
Кульбабками.
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10.09.2024 10:48 Ответить
рыбак в воду насцал и катастрофа, теперь зеленские все реки по стране чистить будут
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09.09.2024 22:23 Ответить
Ґрета Тумблер занюхнула з валізки і відморозилася.
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10.09.2024 00:15 Ответить
І досі не визначили, що за отрута пливе у Дніпро? Що це за "біологічне" забруднення? Дохла риба? Так а від чого вони здохла? І чому саме в Десні? Це екоцид, чи ще ні? До речі, не Дніпро, що тече з білорусі, забруднили, а саме Десну, що тече з кацапії - бацька не дав на його території влаштувати екоцид.
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10.09.2024 00:36 Ответить
причинами накопичення забруднення в межах зруйнованого автомобільного мосту були природні особливості рельєфу дна річки та характер течії. Джерело:
текла собі річка, потривожили воду і з дна щось піднялося природнє, яке там давно було і річка з цим жила і не дохла. брєдятина якась.
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10.09.2024 09:50 Ответить
мокші гадять, використовуючи всі можливості, ми як завжди, ніколи ні до чого не готові......
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10.09.2024 05:01 Ответить
Величезна купа гімна пливе з росії та вже наближається до Дніпра... а тоді що, всім хльобати те лайно? це можна якось зупинити? Чому ми таку ж саму кучу не пустили в крим після 2014?
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10.09.2024 10:49 Ответить
 
 