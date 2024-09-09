Забруднення у річці Десна просунулося нижче Чернігова по течії, - Міндовкілля

Накопичене забруднення у річці Десна, де були зафіксовані численні випадки мору риби, просунулося нижче Чернігова по течії.

Про це в Telegram повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (9 вересня, - ред.) забруднення у річці Десна накопичилось в межах міста Чернігів в місці зруйнованого автомобільного мосту. За оперативною інформацією забруднення просунулось нижче міста Чернігів до Количівки (180 км), однак інтенсивний запах та випадки мору риби тут нечисленні", - йдеться у повідомленні відомства.

Наразі спеціалісти розглядають можливість встановлення додаткових аераторних установок для насичення киснем річки вниз за течією.

У міністерстві кажуть, що причинами накопичення забруднення в межах зруйнованого автомобільного мосту були природні особливості рельєфу дна річки та характер течії. Проведені фахівцями Держводагентства та Держекоінспекції заходи перешкоджають просуванню забруднення вниз по течії, але наразі цього ще недостатньо, щоб зупинити мор риби у місці концентрації забруднення.

"Міндовкілля співпрацює з ПрАТ "АК "Київводоканал" щодо розробки комплексу заходів на випадок можливого погіршення якості води біля питних водозаборів. Але звертаємо увагу, що на сьогодні такі ризики відсутні", - запевнили у міністерстві.

У відомстві розповіли, що наразі спостерігаються випадки мору риби у місті Чернігів, селах Макошино, Ушня, Боромики, Вознесенське та Салтикова Дівиця. Станом на 9 вересня зібрано орієнтовно 17,5 тонн загиблої риби.

Окрім цього, на річці Десна фахівці Держекоінспекції спільно з рибоохоронним патрулем та місцевими громадами здійснюють заходи з уловлювання та захоронення загиблої риби.

Вранці 9 вересня в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако розповідав, що станом ранок на Золотому березі (центральний пляж м. Чернігова) у річці Десна спостерігається незначний неприємний запах. В річці вода темного кольору.

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Забруднення річок Сейм та Десна сталося через знищення росіянами очисних споруд на території Курщини

Крім цього, у коментарі "Суспільному" Ломако сказав, що забруднення річок Сейм, а потім Десни сталося через знищення росіянами очисних споруд на території Курської області РФ.

"Це інформація, яку мені повідомляли, що росіяни знищили на території Курської області очисні споруди. Хто не знає, це каналізація, яка через труби йде на очисні споруди, далі вона різними технологіями очищається. Якщо вони пошкоджені чи зміщені - результати "життєдіяльності людини чи міста" потрапляє неочищене в річку. Оця величезна пляма рухається в сторону Дніпра", - сказав посадовець.

Водночас він запевнив, що для чернігівців загрози немає, бо вода в кранах зі свердловини, а не з річки.

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