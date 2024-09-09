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забруднення (239) Чернігів (766) вода (1168) Десна (30)

Забруднення у річці Десна просунулося нижче Чернігова по течії, - Міндовкілля

Забруднення у річці Десна просунулося нижче Чернігова по течії, - Міндовкілля

Накопичене забруднення у річці Десна, де були зафіксовані численні випадки мору риби, просунулося нижче Чернігова по течії.

Про це в Telegram повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (9 вересня, - ред.) забруднення у річці Десна накопичилось в межах міста Чернігів в місці зруйнованого автомобільного мосту. За оперативною інформацією забруднення просунулось нижче міста Чернігів до Количівки (180 км), однак інтенсивний запах та випадки мору риби тут нечисленні", - йдеться у повідомленні відомства.

Наразі спеціалісти розглядають можливість встановлення додаткових аераторних установок для насичення киснем річки вниз за течією.

У міністерстві кажуть, що причинами накопичення забруднення в межах зруйнованого автомобільного мосту були природні особливості рельєфу дна річки та характер течії. Проведені фахівцями Держводагентства та Держекоінспекції заходи перешкоджають просуванню забруднення вниз по течії, але наразі цього ще недостатньо, щоб зупинити мор риби у місці концентрації забруднення.

"Міндовкілля співпрацює з ПрАТ "АК "Київводоканал" щодо розробки комплексу заходів на випадок можливого погіршення якості води біля питних водозаборів. Але звертаємо увагу, що на сьогодні такі ризики відсутні", - запевнили у міністерстві.

У відомстві розповіли, що наразі спостерігаються випадки мору риби у місті Чернігів, селах Макошино, Ушня, Боромики, Вознесенське та Салтикова Дівиця. Станом на 9 вересня зібрано орієнтовно 17,5 тонн загиблої риби.

Окрім цього, на річці Десна фахівці Держекоінспекції спільно з рибоохоронним патрулем та місцевими громадами здійснюють заходи з уловлювання та захоронення загиблої риби.

Вранці 9 вересня в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако розповідав, що станом ранок на Золотому березі (центральний пляж м. Чернігова) у річці Десна спостерігається незначний неприємний запах. В річці вода темного кольору.

Читайте також: Забруднення води у Десні: Міндовкілля заявило про сповільнення руху плями у межах Чернігова

Забруднення річок Сейм та Десна сталося через знищення росіянами очисних споруд на території Курщини 

Крім цього, у коментарі "Суспільному" Ломако сказав, що забруднення річок Сейм, а потім Десни сталося через знищення росіянами очисних споруд на території Курської області РФ. 

"Це інформація, яку мені повідомляли, що росіяни знищили на території Курської області очисні споруди. Хто не знає, це каналізація, яка через труби йде на очисні споруди, далі вона різними технологіями очищається. Якщо вони пошкоджені чи зміщені - результати "життєдіяльності людини чи міста" потрапляє неочищене в річку. Оця величезна пляма рухається в сторону Дніпра", - сказав посадовець.

Водночас він запевнив, що для чернігівців загрози немає, бо вода в кранах зі свердловини, а не з річки.

Читайте також: У Десні біля центрального пляжу Чернігова місцями фіксується масовий замор риби, - Ломако
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Топ коментарі
+6
І шо там грінпіс, оон? Все до дупи?
Де хоч махрове занепокоєння?
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09.09.2024 22:02
+3
А хтось в Україні може сказати причину, та чим отруєна вода??? чи скрізь тепер одні клоуни???
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09.09.2024 22:06
+2
мокші гадять, використовуючи всі можливості, ми як завжди, ніколи ні до чого не готові......
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10.09.2024 05:01
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Але у Києві набирають воду з Дніпра...
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09.09.2024 22:00 Відповісти
75% из Днепра, 20% из Десны
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09.09.2024 22:09 Відповісти
...и 5% из скважин.
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09.09.2024 22:11 Відповісти
Десна впадает в Днепр
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09.09.2024 22:34 Відповісти
Не знаю почему так, но розкладка такая
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09.09.2024 23:43 Відповісти
для почитати
https://aquatoria.kiev.ua/ru/blog/burenie-skvazhin/878-kachestvo-vody-artezianskoe-vodosnabzhenie-kieva

https://ecosoft.ua/ua/blog/chto-my-znaem-o-kievskikh-byuvetakh/
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10.09.2024 09:54 Відповісти
Бювети не скрізь є, і не завжди працюють.
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10.09.2024 11:00 Відповісти
І шо там грінпіс, оон? Все до дупи?
Де хоч махрове занепокоєння?
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09.09.2024 22:02 Відповісти
Путіністі проститушинал, пардон,
Емнесті інтернешенал дуже стурбувались захопленням біндєровцями Курщини і правами рибов... 😕
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09.09.2024 22:25 Відповісти
А хтось в Україні може сказати причину, та чим отруєна вода??? чи скрізь тепер одні клоуни???
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09.09.2024 22:06 Відповісти
"...росіяни знищили на території Курської області очисні споруди..." Джерело:

Це для кого написали?
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09.09.2024 22:09 Відповісти
Органіка , чи лайно, вже б осіла та розчинилась природним шляхом. Були такі виливки лайна не раз в Україні. Тут щось інше - вода отруєна
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09.09.2024 22:35 Відповісти
Пан знається на лайні?
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09.09.2024 22:41 Відповісти
ти ж теж какаєш далеко не одуванчиками )
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10.09.2024 09:42 Відповісти
То ти й у мойому лайні фахівець!
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10.09.2024 09:47 Відповісти
Кульбабками.
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10.09.2024 10:48 Відповісти
рыбак в воду насцал и катастрофа, теперь зеленские все реки по стране чистить будут
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09.09.2024 22:23 Відповісти
Ґрета Тумблер занюхнула з валізки і відморозилася.
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10.09.2024 00:15 Відповісти
І досі не визначили, що за отрута пливе у Дніпро? Що це за "біологічне" забруднення? Дохла риба? Так а від чого вони здохла? І чому саме в Десні? Це екоцид, чи ще ні? До речі, не Дніпро, що тече з білорусі, забруднили, а саме Десну, що тече з кацапії - бацька не дав на його території влаштувати екоцид.
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10.09.2024 00:36 Відповісти
причинами накопичення забруднення в межах зруйнованого автомобільного мосту були природні особливості рельєфу дна річки та характер течії. Джерело:
текла собі річка, потривожили воду і з дна щось піднялося природнє, яке там давно було і річка з цим жила і не дохла. брєдятина якась.
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10.09.2024 09:50 Відповісти
мокші гадять, використовуючи всі можливості, ми як завжди, ніколи ні до чого не готові......
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10.09.2024 05:01 Відповісти
Величезна купа гімна пливе з росії та вже наближається до Дніпра... а тоді що, всім хльобати те лайно? це можна якось зупинити? Чому ми таку ж саму кучу не пустили в крим після 2014?
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10.09.2024 10:49 Відповісти
 
 