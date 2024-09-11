Забруднена вода з Росії просувається по Десні. Найгірші показники – у Чернігові

Зона забруднення ріки Десна просунулася до села Ладинка на Чернігівщині. У ріці Сейм фіксується покращення якості води.

Про це свідчать оперативні дані щодо ситуації на річках від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, передає Укрінформ.

"Станом на 11 вересня забруднення по річці Десна просунулось до с. Ладинка на Чернігівщині. При візуальному огляді забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. Запах зменшується порівняно з річкою Сейм, на воді спостерігається загибла риба, яка піднімається з дна річки. Нижче по течії – ознаки забруднення не фіксуються", – наголосили у міністерстві.

За результатами проб води, відібраних 10 вересня у Десні та Сеймі, фіксується забруднення органічного характеру, яке 14 серпня потрапило у річку Сейм із цукрового заводу в смт Тьоткіно Курської області РФ.

Найгірші значення основних показників забруднення на Десні фіксуються у пунктах с. Боромики та м. Чернігів.

Водночас станом на 11 вересня відбувається покращення якості води у Сеймі на Чернігівщині: фіксується збільшення вмісту розчиненого у воді кисню та хімічного споживання кисню.

Якість води річки Десна у місцях водозаборів Києва та Бровари перебуває на рівні значень, характерних для даного періоду. Ризики для здійснення водозабору відсутні.

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Як повідомлялося, заступник директора "Київводоканалу" Володимир Костюк раніше заявив, що річка Десна постачає 70% підготовленої питної води для мешканців Києва, і альтернативи цьому немає.

"На жаль, розбавлення цього забруднення так, як моделювали, не відбувається. Зараз забруднена вода спустилась нижче Чернігова. На жаль, органічне забруднення продовжується. Змоделювати яка вода прийде на водозабір через 4-5 днів, неможливо. Втім, ми очікуємо найгірших результатів. Якщо такі результати підтверджуються й наша чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на інші джерела. Зокрема, Дніпровську станцію та артезіанські джерела. Втім, ця альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням все місто Київ", – розповідав Костюк.