Кабмін спростив умови подання заяв до Реєстру завданих Росією збитків

Кабінет міністрів зменшив кількість обов’язкових умов для подання заяви про відшкодування втрат до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Внесено зміни до Порядку подання заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, що завдані агресією Російської Федерації проти України, до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг", – зазначив він.

Відповідно до змін, зменшено кількість обовʼязкових умов для подання заяви. Зокрема, виключено положення щодо наявності права власності на пошкоджений або знищений обʼєкт нерухомого майна, зареєстрованого у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Також уряд виключив положення щодо наявності у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України, акта комісійного обстеження обʼєкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ, складеного відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії РФ, повʼязаних з пошкодженням будівель та споруд.

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Як повідомялося, Міжнародний реєстр збитків внаслідок російської агресії (RD4U) почав приймати перші заявки 2 квітня 2024 року. Пріоритетна категорія заявників, на яких фокусують увагу насамперед – люди, у яких зруйноване або пошкоджене житло. Очікується, що в цій категорії буде подано від 300 тис. до 600 тис. заяв.