Відсьогодні українці можуть подати заяву про зруйноване житло до міжнародного Реєстру збитків через "Дію"

Із 25 липня всі українці, чиє житло пошкоджено чи знищено внаслідок російської агресії, можуть подати заяви до міжнародного Реєстру збитків. Це стане фундаментом для майбутніх репарацій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрових трансформацій.

Зазначається, що відтепер сервіс на порталі "Дія" доступний для всіх українців, чиє житло було пошкоджене чи знищене, зокрема, для тих, у кого:

право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;

немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму єВідновлення;

оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Як пояснили у Мінцифри, раніше для подання заяви про відшкодування збитків необхідна була реєстрація житла в держреєстрі речових прав та наявність Акту комісійного обстеження в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Це ускладнювало процедуру, адже багато громадян не мали змоги зареєструвати права через втрату документів, або ще не встигли отримати акт обстеження від комісії.

"Нині кожен, у кого житло зазнало руйнувань, починаючи з 24 лютого 2022 року, та знаходиться на території України, включно з тимчасово окупованими територіями та півостровом Крим, може подати заяву на відшкодування", – йдеться у повідомленні.

Перед запуском сервісу відбулся закрите бета-тестування, до якого долучилися 500 учасників.

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України

Нагадаємо, 17 травня на саміті Ради Європи у Рейк’явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії.

Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до РФ. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.

Із серпня українці зможуть подати заяву до Реєстру збитків ще за 12-ма новими категоріями.

На початку липня Кабінет Міністрів зменшив кількість обов'язкових умов для подання заяви про відшкодування втрат до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.