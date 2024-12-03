Рада одобрила законопроект об отмене льгот лицам, лишенным звания Героя Украины
Во вторник, 3 декабря, Верховная Рада приняла в целом законопроект №11411 о лишении льгот для лиц, утративших звание Героя Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.
Законопроект №11411, который инициировал президент Владимир Зеленский, поддержали 259 парламентария.
Отмечается, что лица, которых в установленном порядке лишили звания Герой Украины, утратят право на налоговую социальную льготу.
Как рассказал Гончаренко, этот закон устраняет правовой пробел и делает невозможным пользование льготами для тех, кто "дискредитировал свое звание или совершил действия, противоречащие национальным интересам Украины".
Что предшествовало?
20 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11410 о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора РФ или совершение других противоправных действий против Украины.
Лишить госнаград могут, если человека осудят за преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка и если СНБО введет против него санкции. Те, кого лишат наград, не смогут претендовать на права и льготы, которые имеют люди, получившие такие награды.
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Ця норма має бути вже давно прописана в законі про нагороди . Позбавленим державних нагород , пільги мають скасовуватись - автоматично !! В той же день !!
До цього не можна було додуматись зразу , коли ви ще тільки приймали відповідні закони ,, ні .??
Сидять у ВР , ніх не роблять , тільки зображають бурхливу діяльність ..