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Рада одобрила законопроект об отмене льгот лицам, лишенным звания Героя Украины

ВР ухвалила законопроєкт про скасування пільг особам, позбавлених звання Героя України

Во вторник, 3 декабря, Верховная Рада приняла в целом законопроект №11411 о лишении льгот для лиц, утративших звание Героя Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Законопроект №11411, который инициировал президент Владимир Зеленский, поддержали 259 парламентария.

Отмечается, что лица, которых в установленном порядке лишили звания Герой Украины, утратят право на налоговую социальную льготу.

Как рассказал Гончаренко, этот закон устраняет правовой пробел и делает невозможным пользование льготами для тех, кто "дискредитировал свое звание или совершил действия, противоречащие национальным интересам Украины".

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Что предшествовало?

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11410 о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора РФ или совершение других противоправных действий против Украины.

Лишить госнаград могут, если человека осудят за преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка и если СНБО введет против него санкции. Те, кого лишат наград, не смогут претендовать на права и льготы, которые имеют люди, получившие такие награды.

Автор: 

ВР (29244) Герой Украины (456) законопроект (3221) льготы (547)


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Гора родила мишу. Деяким "хероям", таким як Богуслаев, і Бойко не пільги треба скасовувати, а мораторій на смертну кару.
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03.12.2024 16:16 Ответить
Я в шоці . Як ви приймаєте ті закони , бовдури ? Це ж треба - таку хрінь голосувати окремим законом !!
Ця норма має бути вже давно прописана в законі про нагороди . Позбавленим державних нагород , пільги мають скасовуватись - автоматично !! В той же день !!
До цього не можна було додуматись зразу , коли ви ще тільки приймали відповідні закони ,, ні .??
Сидять у ВР , ніх не роблять , тільки зображають бурхливу діяльність ..
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03.12.2024 16:42 Ответить
Так більшість і читати не вміє, проходили по зору
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03.12.2024 16:49 Ответить
Ті що не заслуговують, так вони або давно в ху...лостані, або ще десь за кордоном. Да і пільги їм не потрібні, бо хероя їм дарували, чи купували заради іміджу
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03.12.2024 16:48 Ответить
Та не може бути...а три роки ці гандони получали законно.....
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03.12.2024 16:52 Ответить
 
 