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"Слуги" хотят принять законопроект, который позволит "догонять" журналистов-расследователей, - Шабунин

У Раді хочуть дозволити проводити негласні слідчі дії проти журналістів

В Раде предлагают принять законопроект №10242, который позволит правоохранителям проводить негласные следственные действия, в частности, против журналистов и медиа.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Пока россияне добивают нашу энергосистему, власть сосредоточена на ... выговоре журналистов-расследователей и их источников, которые, например, сдали медиа поездки в Россию Татарова, или данные о роскошной жизни чиновников. Правоохранительный комитет Рады "слуги" Ионушаса вчера проголосовал соответствующий законопроект (№10242), и уже на следующей неделе пихает его в сессионный зал", - отметил он.

По словам Шабунина, вчера именно в №10242 нардепы "запихнули возвращение конфискации имущества коррупционеров (которые пошли на сделку со следствием)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада уничтожила конфискацию имущества коррупционеров, которые пошли на соглашение со следствием. Украинские власти тупо бросили ЕС, - Шабунин

В чем заключается суть законопроекта №10242

Глава ЦПК объяснил, что им нардепы предлагают сажать в тюрьму на 8 лет тех, кто сливает информацию из государственных реестров (на время войны).

"Сейчас это НЕтяжкое преступление, наказание за которое - до 2 лет тюрьмы (максимум до 5-ти, если - совершено повторно, или группой, или - если причинен значительный ущерб). Таким образом Ионушас превращает это в тяжкое преступление, что позволяет правоохранителям Татарова проводить негласные следственные действия в том числе против журналистов и медиа!" - добавил он.

"Уголовный кодекс уже содержит ст. 111 - "Государственная измена". Слияние инфы об оборонном предприятии можно (и нужно) квалифицировать по ней. ... Поэтому законопроект же №10242 нужен власти только для одного - скрыть от журналистов-расследователей (а соответственно - от общества) грязное белье, которого вылезает все больше и больше", - подытожил Шабунин.

Ранее сообщалось, что конфискацию имущества коррупционеров, которые пошли на сделку со следствием, уничтожили законом о лишении коллаборационистов государственных наград.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги" Зеленского пытаются кинуть МВФ ради сохранения "правок Лозового" и возможности отмазывать коррупционеров от тюрьмы, - Шабунин

шабунін
шабунін

Автор: 

ВР (29227) законопроект (3219) Шабунин (535)


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Топ комментарии
+16
ох зелених плющить що їхні походеньки потрапляють на огляд громадськості. Ну не можна ж КолюКаклєту фотити; і перекидання бабок через пліт зеленою хвойдою треба замовчати. 73% - як вам? ще смішно?
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28.11.2024 15:49
+15
Тобто, якщо на оборонці, вкрадуть купу бабла й журналісти оприлюднять, то їх посадять а тому хто вкрав нічого не буде?
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28.11.2024 15:55
+12
Етнічно-кримінальне угрупування Єрмака під суд! Зелену погань-ГЕТЬ!
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28.11.2024 15:50
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Правила форума Совет форумчан
Україна - не жопа зеленої жаби,
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28.11.2024 15:46 Ответить
Вони зрадники слуги коломойского
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28.11.2024 17:56 Ответить
ох зелених плющить що їхні походеньки потрапляють на огляд громадськості. Ну не можна ж КолюКаклєту фотити; і перекидання бабок через пліт зеленою хвойдою треба замовчати. 73% - як вам? ще смішно?
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28.11.2024 15:49 Ответить
Етнічно-кримінальне угрупування Єрмака під суд! Зелену погань-ГЕТЬ!
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28.11.2024 15:50 Ответить
З америки "геть" кричати добре ?
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28.11.2024 17:18 Ответить
Тобто, якщо на оборонці, вкрадуть купу бабла й журналісти оприлюднять, то їх посадять а тому хто вкрав нічого не буде?
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28.11.2024 15:55 Ответить
Ні, не так. Мова йде про злиття данних з державних реєстрів
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28.11.2024 16:36 Ответить
Тю. Є ЄДРД. Є такий собі сайт youcontrol.com.ua. їх вже пересаджають? Крім того, було б бажання й нарити можна без всіляких реєстрів. Он у нотаріусів є бази на майно рухоме та нерухоме.
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28.11.2024 17:09 Ответить
Ї**ла жаба гадюку. Однаково не виношу, що тих "слуг", що журнашлюх.
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28.11.2024 16:05 Ответить
Вороги при владі руйнують країну з середини
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28.11.2024 16:10 Ответить
Так. А ви не знали? Їм можна все, вони ж на грантах, а це як охоронна грамота від царя батюшки
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28.11.2024 16:38 Ответить
Так-так, дві курвочки із ботоферми
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28.11.2024 16:43 Ответить
😂😂😂🙉
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28.11.2024 16:45 Ответить
Спроба Блазня знищити Україну остаточно.
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28.11.2024 16:12 Ответить
А що ці виродки можуть ще зробити вони так боятся правди ,адже задурений народ проголосував за голобородька і його гоп компанію.
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28.11.2024 16:19 Ответить
Дайош закон пра інаагентав!
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28.11.2024 16:34 Ответить
Дурня. Просто закон має бути один для всіх
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28.11.2024 16:39 Ответить
Щоб мовчали, тиха журналістка робота
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28.11.2024 16:42 Ответить
Треба Шабуніна замість Татарова призначити )
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28.11.2024 16:42 Ответить
Оооо, давайте!
Хочу на це подивитись😂
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28.11.2024 16:46 Ответить
Почитайте, як пан шабунін у ЗСУ служить, а потім вже обирайте/призначайте.
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28.11.2024 17:45 Ответить
Якщо чесно, я пожартував )
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29.11.2024 09:56 Ответить
Зеля тут будує власну рашку.
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28.11.2024 17:01 Ответить
НАГОЛОСУВАЛИ!
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28.11.2024 17:43 Ответить
В у нас ще закону про інагентів нема??!! У рашки ж є.....
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28.11.2024 18:30 Ответить
Мабуть скоро буде , бо зешобла повністю копіює підорашку.
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28.11.2024 22:35 Ответить
Як мене бісить цей Шабуня, який констатує все те, що активно робив разом....
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28.11.2024 18:58 Ответить
Грузинам дорікаємо , що просрали державу , а у нас ще гірше , вибрали міні ***** . От і що зараз шановне панство робити , як нашу Неньку рятувати від внутрішнього ворога ?
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28.11.2024 22:34 Ответить
Два фронта ....

На одном ВСУ сражается с пуйлом

На другом ВР с журналистами
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28.11.2024 22:57 Ответить
Все логично, в начале узурпировали все правоохранительную систему, в том числе антикоррупционную и судебную, сейчас будут прикручивать свободу слова, какой там национальный уряд
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01.12.2024 20:47 Ответить
 
 