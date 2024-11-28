"Слуги" хотят принять законопроект, который позволит "догонять" журналистов-расследователей, - Шабунин

В Раде предлагают принять законопроект №10242, который позволит правоохранителям проводить негласные следственные действия, в частности, против журналистов и медиа.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Пока россияне добивают нашу энергосистему, власть сосредоточена на ... выговоре журналистов-расследователей и их источников, которые, например, сдали медиа поездки в Россию Татарова, или данные о роскошной жизни чиновников. Правоохранительный комитет Рады "слуги" Ионушаса вчера проголосовал соответствующий законопроект (№10242), и уже на следующей неделе пихает его в сессионный зал", - отметил он.

По словам Шабунина, вчера именно в №10242 нардепы "запихнули возвращение конфискации имущества коррупционеров (которые пошли на сделку со следствием)".

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В чем заключается суть законопроекта №10242

Глава ЦПК объяснил, что им нардепы предлагают сажать в тюрьму на 8 лет тех, кто сливает информацию из государственных реестров (на время войны).

"Сейчас это НЕтяжкое преступление, наказание за которое - до 2 лет тюрьмы (максимум до 5-ти, если - совершено повторно, или группой, или - если причинен значительный ущерб). Таким образом Ионушас превращает это в тяжкое преступление, что позволяет правоохранителям Татарова проводить негласные следственные действия в том числе против журналистов и медиа!" - добавил он.

"Уголовный кодекс уже содержит ст. 111 - "Государственная измена". Слияние инфы об оборонном предприятии можно (и нужно) квалифицировать по ней. ... Поэтому законопроект же №10242 нужен власти только для одного - скрыть от журналистов-расследователей (а соответственно - от общества) грязное белье, которого вылезает все больше и больше", - подытожил Шабунин.

Ранее сообщалось, что конфискацию имущества коррупционеров, которые пошли на сделку со следствием, уничтожили законом о лишении коллаборационистов государственных наград.

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