"Слуги" хотят принять законопроект, который позволит "догонять" журналистов-расследователей, - Шабунин
В Раде предлагают принять законопроект №10242, который позволит правоохранителям проводить негласные следственные действия, в частности, против журналистов и медиа.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Пока россияне добивают нашу энергосистему, власть сосредоточена на ... выговоре журналистов-расследователей и их источников, которые, например, сдали медиа поездки в Россию Татарова, или данные о роскошной жизни чиновников. Правоохранительный комитет Рады "слуги" Ионушаса вчера проголосовал соответствующий законопроект (№10242), и уже на следующей неделе пихает его в сессионный зал", - отметил он.
По словам Шабунина, вчера именно в №10242 нардепы "запихнули возвращение конфискации имущества коррупционеров (которые пошли на сделку со следствием)".
В чем заключается суть законопроекта №10242
Глава ЦПК объяснил, что им нардепы предлагают сажать в тюрьму на 8 лет тех, кто сливает информацию из государственных реестров (на время войны).
"Сейчас это НЕтяжкое преступление, наказание за которое - до 2 лет тюрьмы (максимум до 5-ти, если - совершено повторно, или группой, или - если причинен значительный ущерб). Таким образом Ионушас превращает это в тяжкое преступление, что позволяет правоохранителям Татарова проводить негласные следственные действия в том числе против журналистов и медиа!" - добавил он.
"Уголовный кодекс уже содержит ст. 111 - "Государственная измена". Слияние инфы об оборонном предприятии можно (и нужно) квалифицировать по ней. ... Поэтому законопроект же №10242 нужен власти только для одного - скрыть от журналистов-расследователей (а соответственно - от общества) грязное белье, которого вылезает все больше и больше", - подытожил Шабунин.
Ранее сообщалось, что конфискацию имущества коррупционеров, которые пошли на сделку со следствием, уничтожили законом о лишении коллаборационистов государственных наград.
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Хочу на це подивитись😂
На одном ВСУ сражается с пуйлом
На другом ВР с журналистами