Рада схвалила законопроєкт про скасування пільг особам, позбавлених звання Героя України

У вівторок, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11411 про позбавлення пільг для осіб, які втратили звання Героя України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Законопроєкт №11411, який ініціював президент Володимир Зеленський, підтримали 259 парламентаря.

Зазначається, що особи, яких у встановленому порядку позбавили звання Герой України, втрачатимуть право на податкову соціальну пільгу.

Як пояснив Гончаренко, цей закон усуває правову прогалину та унеможливлює користування пільгами для тих, хто "дискредитували своє звання або вчинили дії, що суперечать національним інтересам України".

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Що передувало?

20 листопада президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11410 про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора РФ чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Позбавити держнагород можуть, якщо людину засудять за злочини проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку і якщо РНБО введе проти неї санкції. Ті, кого позбавлять нагород, не зможуть претендувати на права та пільги, які мають люди, що отримали такі нагороди.