США ставлять мир в Україні на перше місце, - радник Трампа

В адміністрації президента США Дональда Трампа стверджують, що завершення війни Росії проти України є пріоритетом зовнішньої політики країни.

Про це повідомив старший радник Трампа з політичних питань Стівен Міллер, передає Цензор.НЕТ.

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Пріоритети зовнішньої політики

За словами Міллера, головна мета американського лідера – досягти миру в Європі та припинити загибель невинних людей.

Серед інших пріоритетів:

зупиненню вбивств цивільного населення;

мінімізації руйнувань інфраструктури та міст.

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План дій залишається невідомим

Водночас радник президента США відмовився коментувати можливі деталі нового плану адміністрації Трампа, спрямованого на припинення російської війни в Україні. Інформації про конкретні кроки або строки досягнення цієї мети поки немає.

Раніше видання Axios з посиланням на американського чиновника написало, що у мирному плані президента США Дональда Трампа Україні пропонується "поступитися" Росії Донецькою областю в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.

Видання пише, що такий план Україна та її прихильники розцінять як величезну поступку Росії.

Однак, за словами джерела, у Білому домі вважають, що Україна в будь-якому разі "втратить ці території", якщо війна продовжиться, і нібито "тому в інтересах України досягти угоди зараз".

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Згідно з планом, території на Донбасі, звідки Україна має "вийти", будуть вважатися демілітаризованою зоною, і Росія нібито не зможе розмістити там війська.

Також Axios пише, що у Херсонській та Запорізькій областях мають зберегтися нинішні лінії фронту, а Росія "поверне певні території", що є предметом переговорів. Проте видання не уточнює, про які саме території йдеться.

Зазначається, що до розробки плану США залучені також Катар і Туреччина.

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Що передувало

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Своєю чергою агентство Reuters зазначило, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

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