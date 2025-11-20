США ставлять мир в Україні на перше місце, - радник Трампа
В адміністрації президента США Дональда Трампа стверджують, що завершення війни Росії проти України є пріоритетом зовнішньої політики країни.
Про це повідомив старший радник Трампа з політичних питань Стівен Міллер, передає Цензор.НЕТ.
Пріоритети зовнішньої політики
За словами Міллера, головна мета американського лідера – досягти миру в Європі та припинити загибель невинних людей.
Серед інших пріоритетів:
-
зупиненню вбивств цивільного населення;
-
мінімізації руйнувань інфраструктури та міст.
План дій залишається невідомим
Водночас радник президента США відмовився коментувати можливі деталі нового плану адміністрації Трампа, спрямованого на припинення російської війни в Україні. Інформації про конкретні кроки або строки досягнення цієї мети поки немає.
Раніше видання Axios з посиланням на американського чиновника написало, що у мирному плані президента США Дональда Трампа Україні пропонується "поступитися" Росії Донецькою областю в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.
Видання пише, що такий план Україна та її прихильники розцінять як величезну поступку Росії.
Однак, за словами джерела, у Білому домі вважають, що Україна в будь-якому разі "втратить ці території", якщо війна продовжиться, і нібито "тому в інтересах України досягти угоди зараз".
Згідно з планом, території на Донбасі, звідки Україна має "вийти", будуть вважатися демілітаризованою зоною, і Росія нібито не зможе розмістити там війська.
Також Axios пише, що у Херсонській та Запорізькій областях мають зберегтися нинішні лінії фронту, а Росія "поверне певні території", що є предметом переговорів. Проте видання не уточнює, про які саме території йдеться.
Зазначається, що до розробки плану США залучені також Катар і Туреччина.
Що передувало
Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
Своєю чергою агентство Reuters зазначило, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело: https://censor.net/ua/n3585969
- в Амкриці щось відбулося ?!
Джерело: https://censor.net/ua/n3585969
дякую Цензоре, за благую вєсть !!!
свєршилось!!
осанна !!!
.
Демократи мають найбільшу перевагу з 2017 року.
Демократи випереджають республіканців на 14% у загальнонаціональному опитуванні NPR/PBS News/Marist, у якому виборців запитали, яку партію вони підтримали б, якби https://zn.ua/ukr/usa/vibori-do-palati-predstavnikiv-ta-senatu-ssha-jaku-kartinu-maljujut-prohnozi-the-guardian.html проміжні вибори відбулися сьогодні. Про це https://www.axios.com/2025/11/19/democrats-midterms-generic-ballot-lead-poll повідомиловидання Axios.
Це найбільша перевага демократів у дослідженнях Marist від 2017 року - ще один позитивний сигнал для партії, яка прагне повернути втрачені позиції наступного року після низки перемог на місцевих виборах цього місяця.
Як йдеться в опитуванні, 55% опитаних зареєстрованих виборців заявили, що проголосували б за демократичного кандидата у своєму окрузі до Палати представників, тоді як 41% підтримали б республіканця. Ще 3% відповіли, що обрали б кандидата від іншої партії, а 1% вагався.
Коли виборців востаннє питали про це у листопаді минулого року, уподобання були розділені порівну - 48 на 48 відсотків.
Демократи не мали такого переконливого відриву з листопада 2017 року - приблизно з моменту першого терміну Дональда Трампа.
Це лише одне з опитувань, проте інші теж фіксують подібний тренд, хоча і з меншою перевагою демократів.
Середня оцінка FiftyPlusOne показує близько чотирьох пунктів на користь демократів, а дані RealClearPolitics - майже п'ять.
Втім, як зазначає NPR, восени 2022 року, коли Білий дім очолював Джо Байден, демократи теж мали від нуля до чотирьох пунктів переваги. Тоді республіканці з мінімальним відривом здобули контроль над Палатою.
Рівень підтримки Трампа у цьому опитуванні також https://zn.ua/ukr/usa/rejtinh-trampa-vpav-do-najnizhchoho-rivnja-cherez-tsini-ta-spravu-epshtejna-opituvannja.html впав до найнижчої позначкидругого терміну: лише 39% дорослих американців і 40% зареєстрованих виборців схвалюють його роботу.
Серед незалежних виборців лише 24% позитивно оцінюють діяльність чинного президента.
Ще більш вражаючими є результати серед незалежних виборців: демократи суттєво випереджають республіканців в цій категорії з результатом у 61%. Республіканців підтримують лише 28%.
Вибори, які https://zn.ua/ukr/usa/demokrati-zdobuli-nizku-peremoh-na-pershikh-velikikh-viborakh-z-pochatku-druhoho-terminu-trampa.html відбулися у США цього місяця, стали потужним ударом по Трампу: демократи отримали хоча й очікувані перемоги - але з результатами, що привернули увагу.
І прогресивні, і помірковані демократи останнім часом вибудовували кампанії навколо теми доступності життя - і Трамп тепер намагається наслідувати цей меседж.
В опитуванні NPR/PBS News/Marist виборці назвали лише одну тему беззаперечним пріоритетом адміністрації Трампа: зниження цін.
Майже троє з п'яти (57%) заявили, що це має бути головним завданням адміністрації. Лише 16% обрали контроль за імміграцією, а 10% - зменшення рівня злочинності.
Загальнонаціональне опитування NPR/PBS News/Marist серед 1 291 зареєстрованого виборця, проведене 10-13 листопада 2025 року. Похибка вибірки - 3,1 відсоткового пункту.
вони одночасно і опускають ЗЄлю, і нагибають українців, змушуючи їх підтримувати ЗЄлю.
якось окремо не пробували ?
.
у тому числі і серед республіканців.
а вибори близько-близько !
.
Типу сусід напав на сусіда, а "добродії" пропонують не опиратися сусіду який захищається а навпаки повіситись і тоді буде мир.
Україна та українці мають самознищитися бо так захотів пуйло і зараз Трамп і тоді аж настане довгоочікуваний мир.
І ще називають це пріоритетом політики США.
Нелюди та покидьки прийшли до влади в США. Біосміття, яке навіть не варто на увагу та на їх цинічні заяви.
то чому ми маємо вірити США після невиконання Будапештського договору по гарантії захисту України ?
.
може трамп забере їх собі на ПМЖ, в США ?
.
може трамп введе туда американський миротворчий контингент, як в Косово, наприклад ?
слабо ?
інакше на цих "демілітарізованих" територіях виникне якась срань типу демілітарізованої зони на північ від УНР, в нинішній курській області, де сформувались совецькі ьанди щорса і була проголошена совіцька українська столиця - Суджа
.
За Мюнхенською угодою 1938 від Чехословаччини відокремили території, на які претендували нацистська Німеччина (переважно Судети).
При цьому про зміст документу чехословацький уряд дізнався з "других рук". "Великі держави" - Британія, Франція і Італія (ну й, звісно, Німеччина) його просто "поставили до відома", а союзники (Лондон та Париж) ще й наполегливо рекомендували не опиратися й виконати по суті самовбивчі умови угоди.
Через рік Чехословаччина припинила своє існування і була повністю окупована гітлерівською Німеччиною.
Зараз штати пропонуть теж саме Україні, майже один до одного.
Оце такий мир пропонує Трамп?