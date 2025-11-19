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Новини Переговори у Туреччині Візит Зеленського до Туреччини
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Зеленський: Туреччина готова прийняти перемовини з Росією

Ердоган погодився надати майданчик для переговорів України та Росії — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що лише Дональд Трамп та сили США можуть справді завершити війну в Україні. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава української держави заявив під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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За словами Зеленського, Туреччина вже погодила надати майданчик для переговорів.

"Ми готові працювати у будь-якому форматі, який дасть результат, — сказав Зеленський, — але ключове — щоб американське лідерство залишалося міцним, діяло разом з усіма партнерами і наближало справедливий мир",- заявив президент України.

На його думку, участь США в мирному процесі є критичною: без їхнього лідерства зупинити кровопролиття та побудувати стабільний мир буде нереально. Він наголосив, що Україна готова до довгострокових домовленостей, які гарантують безпеку для її людей.

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Візит Зеленського до Туреччини

Нагадаємо, Зеленський сьогодні перебуває з візитом у Туреччині, де провів переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

У зустрічі з турецької сторони також взяли участь міністр закордонних справ Хакан Фідан, глава Національної розвідувальної організації Ібрагім Калин та головний радник президента з питань зовнішньої політики й безпеки Акіф Чагатай Килич.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Туреччина (3719) переговори з Росією (1607) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+12
Ну він підпише собі вирок, а що нам, українцям? Боролися за незалежність, за свою мову, за свою культуру, своїх героїв, загубили мільйони і маємо приймати нав'язану кацапами російську мову, культуру, церкву і залежність від неї і всього за одного мудака, який оточив себе мародерами і баригами і прославився на весь світ?
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19.11.2025 21:48 Відповісти
+9
ти, ****, вже в Турції цокотиш своїми корупційними копитами
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19.11.2025 21:42 Відповісти
+9
Ти дивися який він чемний став.А де отой володар чугунних яєць дівся що трампу хамив?Тепер хвостиком виляє?
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19.11.2025 21:42 Відповісти
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19.11.2025 21:40 Відповісти
.... КАПІТУЛЯЦІЯ.

.
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19.11.2025 21:53 Відповісти
вести перемовини з позицій слабкості і на фронті, і у внутрішнійполітиці означає зазлегідь прийняти капутуляцію.

подивіться "план вітьвова-дмітрієва"

.
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19.11.2025 21:55 Відповісти
Ось для чого ти їздив в Туреччину(((
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20.11.2025 04:47 Відповісти
Україна має робити зброю масового ураження негайно.
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19.11.2025 21:40 Відповісти
З чого?Ким?Де?На чому?Навіщо?
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19.11.2025 21:43 Відповісти
Задай ці питання ізраілю чи пакистану
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19.11.2025 21:52 Відповісти
Так візьми і спитай як яо ізраїлю допомогло?Як він її має.
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19.11.2025 22:12 Відповісти
Негайно!!!! Вже!!!! Щоб встигнути до переговорів і не допустити катапультації капітуляції!!!
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19.11.2025 21:45 Відповісти
Так головний конструктор на виготовлення новітньої зброї міндіч і його заступники цукермани виїхали з України. Хто буде робити зброю масового ураження?
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19.11.2025 21:45 Відповісти
Що таки пуйло з Трампом дотисли зелю до підписання капітуляції?
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19.11.2025 21:41 Відповісти
Міндічгейт дав важіль сша шантажувати зелю і виміняти його особисту недоторканність на капітуляцію.
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19.11.2025 21:43 Відповісти
Чи розуміє це зеля чи не розуміє, але в разі підписання ним капітуляції України, він підпише собі вирок.
Можливо смертельний вирок.
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19.11.2025 21:45 Відповісти
І хто його виконає ?
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19.11.2025 21:46 Відповісти
рано-чи пізно.....

або буде жити в бункері.... з усім сємєйством

.
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19.11.2025 21:57 Відповісти
Ну він підпише собі вирок, а що нам, українцям? Боролися за незалежність, за свою мову, за свою культуру, своїх героїв, загубили мільйони і маємо приймати нав'язану кацапами російську мову, культуру, церкву і залежність від неї і всього за одного мудака, який оточив себе мародерами і баригами і прославився на весь світ?
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19.11.2025 21:48 Відповісти
Ну поки що народ мовчить, а значить поки що його все влаштовує.
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19.11.2025 21:50 Відповісти
мовчить і буде мовчати
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19.11.2025 21:57 Відповісти
Продовжувати виборювати незалежність. 10, 15, 100 років. Скільки потрібно.
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19.11.2025 22:30 Відповісти
Фіг там. Тільки уяви які він аншлаги на стадіоні в Лужніках збиратиме, зі своїм коронним номером- ;Мурка; членом на роялі.
Ні, якраз у Вовіка все буде ЗЕшибісь...
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19.11.2025 21:55 Відповісти
Не буде ніякого результату та не буде ніяких переговорів, допоки не будуть звільнені усі українські території та не знищено кілкьа мільйоінв кацапів!
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19.11.2025 21:41 Відповісти
ти, ****, вже в Турції цокотиш своїми корупційними копитами
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19.11.2025 21:42 Відповісти
Ти дивися який він чемний став.А де отой володар чугунних яєць дівся що трампу хамив?Тепер хвостиком виляє?
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19.11.2025 21:42 Відповісти
У слові нікчемний ви пропустили дві літери. Але таким він завжди був!
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19.11.2025 21:56 Відповісти
Я нарахував три...
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20.11.2025 01:05 Відповісти
Тоді їй прийдеться приймати і біженців з Банкової.
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19.11.2025 21:43 Відповісти
... і мівіну готовити!
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19.11.2025 21:44 Відповісти
Ну головне що не "мінськ"...
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19.11.2025 21:43 Відповісти
гарантії які??
такі як сьогодні в Тернополі????
****** погана !!!
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19.11.2025 21:44 Відповісти
Навіщо??? Діди-маразматики вже про все домовилися. Тільки підписати залишилося.
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19.11.2025 21:51 Відповісти
Після корупційного скандалу Міндічгейт Зеленському лишилося ще капітуляцію підписати...
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19.11.2025 21:53 Відповісти
Ішак готовий до капітуляції, як ніколи. Чмо засралось по вуха і бикування залишилось у минулому.
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19.11.2025 21:54 Відповісти
Все, лідор здувся. Якщо не поміняєм всім тризда
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19.11.2025 21:54 Відповісти
Буде наступне "Ну заберітє мєня атсюда!!! Я уже всьо випалніл!!!"
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19.11.2025 21:57 Відповісти
Про що переговори?
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19.11.2025 21:57 Відповісти
про капітуляцію

.
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19.11.2025 21:59 Відповісти
Пока что ничего неизвестно и витек отказался встречатся с нелохом по словам того же reuters потому, что он приехал в Турцию со своим планом согласно которому в переговорах должны учавствовать гаши европейские союзники. Не надо раньше времени нагнетать
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19.11.2025 22:05 Відповісти
Чому не Оман.. Тоді віслюк був би двічі "Оманським"
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19.11.2025 22:00 Відповісти
"зради" нема . Україна готова до будь яких переговорів (в т.ч і в Стамбулі... ) але не готова до будь яких поступок ворогу !
Можете вже заспокоїтись ...
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19.11.2025 22:04 Відповісти
Перемовини з козломордою ордою? Про що? Про капітуляцію?
Хай Вітьков разом з Трампоном і ху'лом кремлівським по черзі засунуть собі в сраку по самі гланди свої домовленності разом з гарантіями. Ми вже мали такі домовленності і такі гарантії, що були підписані в Будапешті.
Козломордих треба тільки вбивати, як завгодно і як можливо більше: куля, ніж під ребра або щуряча отрута і т.д.
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19.11.2025 22:09 Відповісти
Ця історія з черговими переговорами вже не вперше повторюється і кожного разу зводиться до капітуляції України.
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19.11.2025 22:14 Відповісти
Ну от і - кінець фільму . Переговорів не буде .

..
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19.11.2025 22:20 Відповісти
Терміново змінюємо Макдональдс на Кебаб!!! Українець і Турок - браття на вік!!! Ще Тарас Бульба заповідав!!!....чи Петро Перший......
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19.11.2025 22:38 Відповісти
Зеленський зрозумів, що його поженуть незабаром, і прискорився у здачі України, щоб відпрацювати гроші, що йому Патрушев в Омані в офшор переказав від Росії.
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19.11.2025 22:41 Відповісти
Наша надія тільки на Господа Бога
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19.11.2025 22:42 Відповісти
А наша--лише на ЗСУ.
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19.11.2025 23:04 Відповісти
Турки про це триндять ще з 22-го року; мабуть воно не пам'ятає через коксовий угар.
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19.11.2025 23:03 Відповісти
Такі "перемовини", як в 2022? То це капітуляція.
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19.11.2025 23:23 Відповісти
Який нах глава.
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19.11.2025 23:42 Відповісти
І що,ти їздив у Туреччину заради цих слів? Заяв офіційних осіб нью-візантії було недостатньо? Не виїжджай з країни,твоя ...менш буде видна. І в камеру не лізь,бо соромно,що в Україні таке.
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20.11.2025 09:03 Відповісти
 
 