Зеленський: Туреччина готова прийняти перемовини з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що лише Дональд Трамп та сили США можуть справді завершити війну в Україні. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава української держави заявив під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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За словами Зеленського, Туреччина вже погодила надати майданчик для переговорів.

"Ми готові працювати у будь-якому форматі, який дасть результат, — сказав Зеленський, — але ключове — щоб американське лідерство залишалося міцним, діяло разом з усіма партнерами і наближало справедливий мир",- заявив президент України.

На його думку, участь США в мирному процесі є критичною: без їхнього лідерства зупинити кровопролиття та побудувати стабільний мир буде нереально. Він наголосив, що Україна готова до довгострокових домовленостей, які гарантують безпеку для її людей.

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Візит Зеленського до Туреччини

Нагадаємо, Зеленський сьогодні перебуває з візитом у Туреччині, де провів переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

У зустрічі з турецької сторони також взяли участь міністр закордонних справ Хакан Фідан, глава Національної розвідувальної організації Ібрагім Калин та головний радник президента з питань зовнішньої політики й безпеки Акіф Чагатай Килич.

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Що передувало?

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