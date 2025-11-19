Зеленський: Туреччина готова прийняти перемовини з Росією
Президент Володимир Зеленський заявив, що лише Дональд Трамп та сили США можуть справді завершити війну в Україні. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава української держави заявив під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
За словами Зеленського, Туреччина вже погодила надати майданчик для переговорів.
"Ми готові працювати у будь-якому форматі, який дасть результат, — сказав Зеленський, — але ключове — щоб американське лідерство залишалося міцним, діяло разом з усіма партнерами і наближало справедливий мир",- заявив президент України.
На його думку, участь США в мирному процесі є критичною: без їхнього лідерства зупинити кровопролиття та побудувати стабільний мир буде нереально. Він наголосив, що Україна готова до довгострокових домовленостей, які гарантують безпеку для її людей.
Візит Зеленського до Туреччини
Нагадаємо, Зеленський сьогодні перебуває з візитом у Туреччині, де провів переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
У зустрічі з турецької сторони також взяли участь міністр закордонних справ Хакан Фідан, глава Національної розвідувальної організації Ібрагім Калин та головний радник президента з питань зовнішньої політики й безпеки Акіф Чагатай Килич.
Що передувало?
- Зеленський повідомив, що 19 листопада відвідає Туреччину, щоб "активізувати" переговори.
- Глава держави заявив, що Україна розраховує до кінця цього року відновити процес обміну військовополоненими.
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про необхідність відновлення переговорів між Україною та Росією у Стамбулі та розширення їхньої тематики.
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подивіться "план вітьвова-дмітрієва"
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катапультаціїкапітуляції!!!
Можливо смертельний вирок.
або буде жити в бункері.... з усім сємєйством
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Ні, якраз у Вовіка все буде ЗЕшибісь...
такі як сьогодні в Тернополі????
****** погана !!!
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Можете вже заспокоїтись ...
Хай Вітьков разом з Трампоном і ху'лом кремлівським по черзі засунуть собі в сраку по самі гланди свої домовленності разом з гарантіями. Ми вже мали такі домовленності і такі гарантії, що були підписані в Будапешті.
Козломордих треба тільки вбивати, як завгодно і як можливо більше: куля, ніж під ребра або щуряча отрута і т.д.
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