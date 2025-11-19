РУС
2 163 47

Зеленский: Турция готова принять переговоры с Россией

Эрдоган согласился предоставить площадку для переговоров Украины и России — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что только Дональд Трамп и силы США могут действительно завершить войну в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава украинского государства заявил во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам Зеленского, Турция уже согласилась предоставить площадку для переговоров.

"Мы готовы работать в любом формате, который даст результат, - сказал Зеленский, - но ключевое - чтобы американское лидерство оставалось крепким, действовало вместе со всеми партнерами и приближало справедливый мир", - заявил президент Украины.

По его мнению, участие США в мирном процессе является критическим: без их лидерства остановить кровопролитие и построить стабильный мир будет нереально. Он подчеркнул, что Украина готова к долгосрочным договоренностям, которые гарантируют безопасность для ее людей.

Визит Зеленского в Турцию

Напомним, Зеленский сегодня находится с визитом в Турции, где провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во встрече с турецкой стороны также приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калин и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Килич.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (22639) Турция (3561) переговоры с Россией (1366) война в Украине (6887)
Топ комментарии
+10
Ну він підпише собі вирок, а що нам, українцям? Боролися за незалежність, за свою мову, за свою культуру, своїх героїв, загубили мільйони і маємо приймати нав'язану кацапами російську мову, культуру, церкву і залежність від неї і всього за одного мудака, який оточив себе мародерами і баригами і прославився на весь світ?
показать весь комментарий
19.11.2025 21:48 Ответить
+9
ти, ****, вже в Турції цокотиш своїми корупційними копитами
показать весь комментарий
19.11.2025 21:42 Ответить
+9
Ти дивися який він чемний став.А де отой володар чугунних яєць дівся що трампу хамив?Тепер хвостиком виляє?
показать весь комментарий
19.11.2025 21:42 Ответить
М-да...
показать весь комментарий
19.11.2025 21:40 Ответить
.... КАПІТУЛЯЦІЯ.

.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:53 Ответить
вести перемовини з позицій слабкості і на фронті, і у внутрішнійполітиці означає зазлегідь прийняти капутуляцію.

подивіться "план вітьвова-дмітрієва"

.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:55 Ответить
Україна має робити зброю масового ураження негайно.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:40 Ответить
З чого?Ким?Де?На чому?Навіщо?
показать весь комментарий
19.11.2025 21:43 Ответить
Задай ці питання ізраілю чи пакистану
показать весь комментарий
19.11.2025 21:52 Ответить
Так візьми і спитай як яо ізраїлю допомогло?Як він її має.
показать весь комментарий
19.11.2025 22:12 Ответить
Негайно!!!! Вже!!!! Щоб встигнути до переговорів і не допустити катапультації капітуляції!!!
показать весь комментарий
19.11.2025 21:45 Ответить
Так головний конструктор на виготовлення новітньої зброї міндіч і його заступники цукермани виїхали з України. Хто буде робити зброю масового ураження?
показать весь комментарий
19.11.2025 21:45 Ответить
Що таки пуйло з Трампом дотисли зелю до підписання капітуляції?
показать весь комментарий
19.11.2025 21:41 Ответить
Міндічгейт дав важіль сша шантажувати зелю і виміняти його особисту недоторканність на капітуляцію.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:43 Ответить
Чи розуміє це зеля чи не розуміє, але в разі підписання ним капітуляції України, він підпише собі вирок.
Можливо смертельний вирок.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:45 Ответить
І хто його виконає ?
показать весь комментарий
19.11.2025 21:46 Ответить
рано-чи пізно.....

або буде жити в бункері.... з усім сємєйством

.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:57 Ответить
Ну він підпише собі вирок, а що нам, українцям? Боролися за незалежність, за свою мову, за свою культуру, своїх героїв, загубили мільйони і маємо приймати нав'язану кацапами російську мову, культуру, церкву і залежність від неї і всього за одного мудака, який оточив себе мародерами і баригами і прославився на весь світ?
показать весь комментарий
19.11.2025 21:48 Ответить
Ну поки що народ мовчить, а значить поки що його все влаштовує.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:50 Ответить
мовчить і буде мовчати
показать весь комментарий
19.11.2025 21:57 Ответить
Продовжувати виборювати незалежність. 10, 15, 100 років. Скільки потрібно.
показать весь комментарий
19.11.2025 22:30 Ответить
Фіг там. Тільки уяви які він аншлаги на стадіоні в Лужніках збиратиме, зі своїм коронним номером- ;Мурка; членом на роялі.
Ні, якраз у Вовіка все буде ЗЕшибісь...
показать весь комментарий
19.11.2025 21:55 Ответить
Не буде ніякого результату та не буде ніяких переговорів, допоки не будуть звільнені усі українські території та не знищено кілкьа мільйоінв кацапів!
показать весь комментарий
19.11.2025 21:41 Ответить
ти, ****, вже в Турції цокотиш своїми корупційними копитами
показать весь комментарий
19.11.2025 21:42 Ответить
Ти дивися який він чемний став.А де отой володар чугунних яєць дівся що трампу хамив?Тепер хвостиком виляє?
показать весь комментарий
19.11.2025 21:42 Ответить
У слові нікчемний ви пропустили дві літери. Але таким він завжди був!
показать весь комментарий
19.11.2025 21:56 Ответить
Тоді їй прийдеться приймати і біженців з Банкової.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:43 Ответить
... і мівіну готовити!
показать весь комментарий
19.11.2025 21:44 Ответить
Ну головне що не "мінськ"...
показать весь комментарий
19.11.2025 21:43 Ответить
гарантії які??
такі як сьогодні в Тернополі????
****** погана !!!
показать весь комментарий
19.11.2025 21:44 Ответить
Навіщо??? Діди-маразматики вже про все домовилися. Тільки підписати залишилося.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:51 Ответить
Після корупційного скандалу Міндічгейт Зеленському лишилося ще капітуляцію підписати...
показать весь комментарий
19.11.2025 21:53 Ответить
Ішак готовий до капітуляції, як ніколи. Чмо засралось по вуха і бикування залишилось у минулому.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:54 Ответить
Все, лідор здувся. Якщо не поміняєм всім тризда
показать весь комментарий
19.11.2025 21:54 Ответить
Буде наступне "Ну заберітє мєня атсюда!!! Я уже всьо випалніл!!!"
показать весь комментарий
19.11.2025 21:57 Ответить
Про що переговори?
показать весь комментарий
19.11.2025 21:57 Ответить
про капітуляцію

.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:59 Ответить
Пока что ничего неизвестно и витек отказался встречатся с нелохом по словам того же reuters потому, что он приехал в Турцию со своим планом согласно которому в переговорах должны учавствовать гаши европейские союзники. Не надо раньше времени нагнетать
показать весь комментарий
19.11.2025 22:05 Ответить
Чому не Оман.. Тоді віслюк був би двічі "Оманським"
показать весь комментарий
19.11.2025 22:00 Ответить
"зради" нема . Україна готова до будь яких переговорів (в т.ч і в Стамбулі... ) але не готова до будь яких поступок ворогу !
Можете вже заспокоїтись ...
показать весь комментарий
19.11.2025 22:04 Ответить
Перемовини з козломордою ордою? Про що? Про капітуляцію?
Хай Вітьков разом з Трампоном і ху'лом кремлівським по черзі засунуть собі в сраку по самі гланди свої домовленності разом з гарантіями. Ми вже мали такі домовленності і такі гарантії, що були підписані в Будапешті.
Козломордих треба тільки вбивати, як завгодно і як можливо більше: куля, ніж під ребра або щуряча отрута і т.д.
показать весь комментарий
19.11.2025 22:09 Ответить
Ця історія з черговими переговорами вже не вперше повторюється і кожного разу зводиться до капітуляції України.
показать весь комментарий
19.11.2025 22:14 Ответить
Ну от і - кінець фільму . Переговорів не буде .

..
показать весь комментарий
19.11.2025 22:20 Ответить
Терміново змінюємо Макдональдс на Кебаб!!! Українець і Турок - браття на вік!!! Ще Тарас Бульба заповідав!!!....чи Петро Перший......
показать весь комментарий
19.11.2025 22:38 Ответить
Зеленський зрозумів, що його поженуть незабаром, і прискорився у здачі України, щоб відпрацювати гроші, що йому Патрушев в Омані в офшор переказав від Росії.
показать весь комментарий
19.11.2025 22:41 Ответить
Наша надія тільки на Господа Бога
показать весь комментарий
19.11.2025 22:42 Ответить
А наша--лише на ЗСУ.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:04 Ответить
Турки про це триндять ще з 22-го року; мабуть воно не пам'ятає через коксовий угар.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:03 Ответить
Такі "перемовини", як в 2022? То це капітуляція.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:23 Ответить
Який нах глава.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:42 Ответить
 
 