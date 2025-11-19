Зеленский: Турция готова принять переговоры с Россией
Президент Владимир Зеленский заявил, что только Дональд Трамп и силы США могут действительно завершить войну в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава украинского государства заявил во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По словам Зеленского, Турция уже согласилась предоставить площадку для переговоров.
"Мы готовы работать в любом формате, который даст результат, - сказал Зеленский, - но ключевое - чтобы американское лидерство оставалось крепким, действовало вместе со всеми партнерами и приближало справедливый мир", - заявил президент Украины.
По его мнению, участие США в мирном процессе является критическим: без их лидерства остановить кровопролитие и построить стабильный мир будет нереально. Он подчеркнул, что Украина готова к долгосрочным договоренностям, которые гарантируют безопасность для ее людей.
Визит Зеленского в Турцию
Напомним, Зеленский сегодня находится с визитом в Турции, где провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Во встрече с турецкой стороны также приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калин и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Килич.
Что предшествовало?
- Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию, чтобы "активизировать" переговоры.
- Глава государства заявил, что Украина рассчитывает до конца этого года возобновить процесс обмена военнопленными.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости возобновления переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле и расширения их тематики.
