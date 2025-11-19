Украина и Россия могут вернуться к стамбульским переговорам и расширить их содержание, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости возобновления переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле и расширения их тематики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре. Эрдоган подчеркнул, что предыдущие раунды переговоров дали определенный результат в гуманитарных вопросах и в направлении прекращения огня.
Результаты предыдущих переговоров
Эрдоган напомнил, что Турция уже принимала три раунда мирных переговоров между Украиной и Россией. Он отметил, что во время этих встреч стороны смогли напрямую обсудить прекращение огня, гуманитарные вопросы и военные аспекты конфликта.
Турецкий лидер назвал эти достижения ценным прогрессом и важным шагом для дальнейшего мирного процесса.
Предложения Анкары для будущего диалога
Также Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул необходимость возобновления "стамбульского процесса" с более широкой тематикой и ориентированного на реальные результаты. Он подчеркнул, что переговоры должны быть направлены на решение ключевых проблем, которые уже стали критическими для Украины, региона и мира.
"Мы считаем целесообразным, чтобы стамбульский процесс возобновился с более широким содержанием и был направлен на решение проблем, которые уже стали критическими", - заявил президент Турции.
Что предшествовало?
- Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию, чтобы "активизировать" переговоры.
- По его словам, Украина рассчитывает до конца этого года возобновить процесс обмена военнопленными.
- 19 ноября Владимир Зеленский встретится в Турции со специальным представителем Трампа Стивом Виткоффом.
