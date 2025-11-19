Украина и Россия могут вернуться к стамбульским переговорам и расширить их содержание, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости возобновления переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле и расширения их тематики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре. Эрдоган подчеркнул, что предыдущие раунды переговоров дали определенный результат в гуманитарных вопросах и в направлении прекращения огня.

Результаты предыдущих переговоров

Эрдоган напомнил, что Турция уже принимала три раунда мирных переговоров между Украиной и Россией. Он отметил, что во время этих встреч стороны смогли напрямую обсудить прекращение огня, гуманитарные вопросы и военные аспекты конфликта.

Турецкий лидер назвал эти достижения ценным прогрессом и важным шагом для дальнейшего мирного процесса.

Предложения Анкары для будущего диалога

Также Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул необходимость возобновления "стамбульского процесса" с более широкой тематикой и ориентированного на реальные результаты. Он подчеркнул, что переговоры должны быть направлены на решение ключевых проблем, которые уже стали критическими для Украины, региона и мира.

"Мы считаем целесообразным, чтобы стамбульский процесс возобновился с более широким содержанием и был направлен на решение проблем, которые уже стали критическими", - заявил президент Турции.

Что предшествовало?

Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию, чтобы "активизировать" переговоры.

По его словам, Украина рассчитывает до конца этого года возобновить процесс обмена военнопленными.

19 ноября Владимир Зеленский встретится в Турции со специальным представителем Трампа Стивом Виткоффом.

