Новости Визит зеленого в Турцию Стамбульский процесс
Украина и Россия могут вернуться к стамбульским переговорам и расширить их содержание, - Эрдоган

Эрдоган выступает за расширение стамбульских переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости возобновления переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле и расширения их тематики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре. Эрдоган подчеркнул, что предыдущие раунды переговоров дали определенный результат в гуманитарных вопросах и в направлении прекращения огня.

Результаты предыдущих переговоров

Эрдоган напомнил, что Турция уже принимала три раунда мирных переговоров между Украиной и Россией. Он отметил, что во время этих встреч стороны смогли напрямую обсудить прекращение огня, гуманитарные вопросы и военные аспекты конфликта.

Турецкий лидер назвал эти достижения ценным прогрессом и важным шагом для дальнейшего мирного процесса.

Читайте также: Россия должна осознавать, что за войну не должно быть никакого вознаграждения, - Зеленский

Предложения Анкары для будущего диалога

Также Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул необходимость возобновления "стамбульского процесса" с более широкой тематикой и ориентированного на реальные результаты. Он подчеркнул, что переговоры должны быть направлены на решение ключевых проблем, которые уже стали критическими для Украины, региона и мира.

"Мы считаем целесообразным, чтобы стамбульский процесс возобновился с более широким содержанием и был направлен на решение проблем, которые уже стали критическими", - заявил президент Турции.

Читайте также: Зеленский прибыл в Турцию. Его встречал Умеров

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представителей РФ на встрече Зеленского и Виткоффа в Стамбуле не будет, - Песков

Автор: 

Зеленский Владимир (22639) Турция (3561) Эрдоган Реджеп Тайип (959)
Топ комментарии
+6
Досить вже маячню нести
19.11.2025 19:12 Ответить
19.11.2025 19:12 Ответить
+4
еще один миротворец 🤮🤮🤮
19.11.2025 19:12 Ответить
19.11.2025 19:12 Ответить
+3
До чого повернутися, до кого, який такий результат, маяччня тупа.
19.11.2025 19:15 Ответить
19.11.2025 19:15 Ответить
Досить вже маячню нести
19.11.2025 19:12 Ответить
19.11.2025 19:12 Ответить
еще один миротворец 🤮🤮🤮
19.11.2025 19:12 Ответить
19.11.2025 19:12 Ответить
До чого повернутися, до кого, який такий результат, маяччня тупа.
19.11.2025 19:15 Ответить
19.11.2025 19:15 Ответить
Україна та Росія можуть повернутися до стамбульських переговорів та розширити зміст, "оманського договорняку"
19.11.2025 19:16 Ответить
19.11.2025 19:16 Ответить
19.11.2025 19:18 Ответить
19.11.2025 19:18 Ответить
розширити зміст до Ужгорода ?
19.11.2025 19:21 Ответить
19.11.2025 19:21 Ответить
убогие *********** мегасити покровск берут 1.5 года,размером с вишневый...ужгород....фаршевая армия,еще 5 год минимум будет на рубежи донбасса выходить,это и то если вообще у всу пехоты не будет 2-3 чела на село....вот это моща)))а так скоро и лондон через газовую трубу...ну а зраойобы будут ныть,ничего не меняеться
19.11.2025 19:44 Ответить
19.11.2025 19:44 Ответить
Афігенно Зєля зʼїздив до Туреччини - вже Ердоган прогинає Україну на «розширений зміст».
19.11.2025 19:22 Ответить
19.11.2025 19:22 Ответить
Не можна його допускати до Туреччини, бо він на обіцяє ще більше ніж в Омані.
19.11.2025 19:37 Ответить
19.11.2025 19:37 Ответить
переговори тiльки вiдстрочують санкцii на росиських *********. iм це дуже треба!
19.11.2025 19:22 Ответить
19.11.2025 19:22 Ответить
Вже 18 пакет санкцій ввели з початку війни. Тобі потрібно 100 пакетів санкцій? Вони ж не діють.
19.11.2025 19:39 Ответить
19.11.2025 19:39 Ответить
Ердоган йди гуляй ...
19.11.2025 19:24 Ответить
19.11.2025 19:24 Ответить
Йди на куй,реджеп.
19.11.2025 19:27 Ответить
19.11.2025 19:27 Ответить
Абдула! Мне тут хорошо, с твоїми......Умєровами...
19.11.2025 19:29 Ответить
19.11.2025 19:29 Ответить
Ждём новость от Трампа , пока нельзя вводить новые санкции чтоб не мешать потенциальных переговорам
19.11.2025 19:29 Ответить
19.11.2025 19:29 Ответить
Переговорам про що?
19.11.2025 19:42 Ответить
19.11.2025 19:42 Ответить
О завершении войны, которая никогда бы не начиналась, если бы он был президентом
19.11.2025 19:56 Ответить
19.11.2025 19:56 Ответить
Найближчим часом очікується типовий демарш європейців: "мир тільки справедливий, росія має заплатити, допомога зброєю до 2035 року, пакет санкцій, немає миру без гарантій безпеки, триває робота..." ітд
19.11.2025 19:31 Ответить
19.11.2025 19:31 Ответить
Нахіба нам повертатися до стамбульської капітуляції, ще й розширювати її?
19.11.2025 19:35 Ответить
19.11.2025 19:35 Ответить
Та ще рано..... Ось коли до Синельниково дійдуть, тоді можна.
19.11.2025 19:35 Ответить
19.11.2025 19:35 Ответить
а что такое синельниково в стратег.плане?ни-че-го
19.11.2025 19:45 Ответить
19.11.2025 19:45 Ответить
І то вірно..... Ми ніколи не віддамо чотири області, ніколи не віддамо п'ять, а про шість нас вже ніхто питати і не буде. І так домовляться.
19.11.2025 19:54 Ответить
19.11.2025 19:54 Ответить
Они уже захватили в Луганской и подошли на 100 метров в Харьковской
19.11.2025 19:59 Ответить
19.11.2025 19:59 Ответить
Стамбул - это эшафот для суверенной Украины. если Зеленский пойдет на капитуляцию, ему лучше из этого самого Стамбула не возвращаться. Мало того, что страну разокрали, так и еще и продать собираются?
19.11.2025 20:02 Ответить
19.11.2025 20:02 Ответить
 
 