Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что представителей РФ на встрече в Стамбуле, куда прибудет Владимир Зеленский, не будет.

Об этом он заявил в комментарии росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Пока никакой информации из Киева не получали. Судя по всему, Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить в Стамбуле завтра. Это контакты Зеленского с нашими турецкими друзьями, к которым, вероятно, присоединится Уиткофф.

Будем ждать результатов. Россия остается открытой к переговорному процессу. Наша позиция известна Вашингтону, Стамбулу и Киеву", - сказал он.

Песков добавил, что представителей РФ на встрече в Стамбуле не будет.

Что предшествовало?

Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию, чтобы "активизировать" переговоры.

По данным Reuters, 19 ноября Владимир Зеленский встретится в Турции со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом для проведения переговоров.

