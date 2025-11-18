РУС
Представителей РФ на встрече Зеленского и Уиткоффа в Стамбуле не будет, - Песков

Встреча Зеленского и Виткоффа: россиян не будет

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что представителей РФ на встрече в Стамбуле, куда прибудет Владимир Зеленский, не будет.

Об этом он заявил в комментарии росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Пока никакой информации из Киева не получали. Судя по всему, Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить в Стамбуле завтра. Это контакты Зеленского с нашими турецкими друзьями, к которым, вероятно, присоединится Уиткофф.

Будем ждать результатов. Россия остается открытой к переговорному процессу. Наша позиция известна Вашингтону, Стамбулу и Киеву", - сказал он.

Песков добавил, что представителей РФ на встрече в Стамбуле не будет.

Что предшествовало?

Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию, чтобы "активизировать" переговоры.

По данным Reuters, 19 ноября Владимир Зеленский встретится в Турции со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом для проведения переговоров.

А шо таке?
Собачачу будку для них не побудували?
18.11.2025 11:52 Ответить
А на дідька ви там? Повторювати як папуги одне і те ж триста разів?
18.11.2025 11:54 Ответить
Кацапи ідуть у "тупий отказняк", тобто, в "отрицалово"... Бо аргументів у них, НЕМАЄ...
18.11.2025 11:55 Ответить
Виткофф скорее всего приехал шантажировать Зеленского на подписание капитуляции перед Путиным на фоне обвала фронта и коррупционного скандала. Трамп подливает масла в огонльо, чтобы выкрутить ситуацию в свою сторону, а точнее в пользу Путлера. Власть гниет, а стервятники уже готовы рвать Украину.
18.11.2025 12:03 Ответить
А разве Виткофф не представляет интересы кремля ?
18.11.2025 12:09 Ответить
Які ж ці падлюки пихаті. Як же ж вони обожнюють, коли їх вмовляють. І як же ж їм подобається відкидати всі прпопозиції і тупо наполягати на своєму. Вони якесь особливе збочене задоволення від цього отримують.
