Представителей РФ на встрече Зеленского и Уиткоффа в Стамбуле не будет, - Песков
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что представителей РФ на встрече в Стамбуле, куда прибудет Владимир Зеленский, не будет.
Об этом он заявил в комментарии росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Пока никакой информации из Киева не получали. Судя по всему, Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить в Стамбуле завтра. Это контакты Зеленского с нашими турецкими друзьями, к которым, вероятно, присоединится Уиткофф.
Будем ждать результатов. Россия остается открытой к переговорному процессу. Наша позиция известна Вашингтону, Стамбулу и Киеву", - сказал он.
Песков добавил, что представителей РФ на встрече в Стамбуле не будет.
Что предшествовало?
Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию, чтобы "активизировать" переговоры.
По данным Reuters, 19 ноября Владимир Зеленский встретится в Турции со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом для проведения переговоров.
