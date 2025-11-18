2 807 12

Представників РФ на зустрічі Зеленського та Віткоффа в Стамбулі не буде, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що представників РФ на зустрічі у Стамбулі, куди прибуде Володимир Зеленський, не буде.

Про це він заявив у коментарі росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Поки ніякої інформації з Києва не отримували. Судячи  з усього Зеленський мав на увазі ті контакти, які відбуватимуться у Стамбулі завтра. Це контакти Зеленського з турецькими друзями нашими, до яких, ймовірно, приєднається Віткофф.

Чекатимемо на результати. Росія залишається відкритою до переговорного процесу. Нашу позиції відомо Вашингтону, Стамбулу та Києву", - сказав він.

Пєсков додав, що представників РФ на зустрічі в Стамбулі не буде.

Що передувало?

Зеленський повідомив, що  19 листопада відвідає Туреччину, щоб "активізувати" переговори.

За даними Reuters, 19 листопада Володимир Зеленський зустрінеться в Туреччині зі спеціальним представником Трампа Стівом Віткоффом для проведення переговорів.

А разве Виткофф не представляет интересы кремля ?
А на дідька ви там? Повторювати як папуги одне і те ж триста разів?
Кацапи ідуть у "тупий отказняк", тобто, в "отрицалово"... Бо аргументів у них, НЕМАЄ...
А шо таке?
Собачачу будку для них не побудували?
Та ну? А Покровськ, Гуляйполе, повсякденні руйнування міст й енергетики, очікуваний обвал фронту, великі проблеми у керівництві країни, це що? Вони просто давлять й чекають, коли Україна стече кров'ю й піде на їхні умови. Ти, політрук, зовсім у своїй псевдопереможній телемарахвоновській скорлупі з відірвався від реальності.
18.11.2025 12:39 Відповісти
Виткофф скорее всего приехал шантажировать Зеленского на подписание капитуляции перед Путиным на фоне обвала фронта и коррупционного скандала. Трамп подливает масла в огонльо, чтобы выкрутить ситуацию в свою сторону, а точнее в пользу Путлера. Власть гниет, а стервятники уже готовы рвать Украину.
18.11.2025 12:03 Відповісти
Представляє. Саме для того Зєля і хоче з ним зустрітися.
18.11.2025 12:37 Відповісти
Які ж ці падлюки пихаті. Як же ж вони обожнюють, коли їх вмовляють. І як же ж їм подобається відкидати всі прпопозиції і тупо наполягати на своєму. Вони якесь особливе збочене задоволення від цього отримують.
18.11.2025 12:16 Відповісти
У орков получается продавливать фронт, а тут еще внутри страны власть закачалась. Они ждут, когда Украина сама им в руки свалится, поэтому и не спешат
18.11.2025 12:23 Відповісти
А куди їм поспішати? Алкашні на росії готової здохнути ще ой як багато.
18.11.2025 13:15 Відповісти
А баба яга протів!
18.11.2025 12:30 Відповісти
Вітьков і сам виступить представником росії на цих перемовинах, навіщо туалетному йоршику чи іншій кацапській наволочі кудись летіти?
