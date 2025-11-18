Представників РФ на зустрічі Зеленського та Віткоффа в Стамбулі не буде, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що представників РФ на зустрічі у Стамбулі, куди прибуде Володимир Зеленський, не буде.

Про це він заявив у коментарі росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Поки ніякої інформації з Києва не отримували. Судячи з усього Зеленський мав на увазі ті контакти, які відбуватимуться у Стамбулі завтра. Це контакти Зеленського з турецькими друзями нашими, до яких, ймовірно, приєднається Віткофф.

Чекатимемо на результати. Росія залишається відкритою до переговорного процесу. Нашу позиції відомо Вашингтону, Стамбулу та Києву", - сказав він.

Пєсков додав, що представників РФ на зустрічі в Стамбулі не буде.

Що передувало?

Зеленський повідомив, що 19 листопада відвідає Туреччину, щоб "активізувати" переговори.

За даними Reuters, 19 листопада Володимир Зеленський зустрінеться в Туреччині зі спеціальним представником Трампа Стівом Віткоффом для проведення переговорів.

