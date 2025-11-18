Представників РФ на зустрічі Зеленського та Віткоффа в Стамбулі не буде, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що представників РФ на зустрічі у Стамбулі, куди прибуде Володимир Зеленський, не буде.
Про це він заявив у коментарі росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"Поки ніякої інформації з Києва не отримували. Судячи з усього Зеленський мав на увазі ті контакти, які відбуватимуться у Стамбулі завтра. Це контакти Зеленського з турецькими друзями нашими, до яких, ймовірно, приєднається Віткофф.
Чекатимемо на результати. Росія залишається відкритою до переговорного процесу. Нашу позиції відомо Вашингтону, Стамбулу та Києву", - сказав він.
Пєсков додав, що представників РФ на зустрічі в Стамбулі не буде.
Що передувало?
Зеленський повідомив, що 19 листопада відвідає Туреччину, щоб "активізувати" переговори.
За даними Reuters, 19 листопада Володимир Зеленський зустрінеться в Туреччині зі спеціальним представником Трампа Стівом Віткоффом для проведення переговорів.
Собачачу будку для них не побудували?