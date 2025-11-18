Стубб про диверсії на польській залізниці: Це нова норма
Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував диверсії на залізниці у Польщі.
Про це він заявив в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.
"Це нова норма. Моя рекомендація – зберігати спокій. Проявити трохи більше витримки. Не надто хвилюватися", - сказав лідер Фінляндії.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше стало відомо про пошкодження залізничної колії у Польщі. Туск розглядає диверсію.
- Пізніше підтвердили, що пошкодження залізничної колії на ділянці Демблін - Варшава, що сталося вранці в неділю, 16 листопада, є безпрецедентним актом саботажу.
- Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.
Топ коментарі
+7 Redcar Ukraine
показати весь коментар18.11.2025 10:04 Відповісти Посилання
+1 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар18.11.2025 10:19 Відповісти Посилання
+1 Александр Погребняк #567840
показати весь коментар18.11.2025 12:16 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цей Путін такий злобний до своїх польських представників. Як би вони не намагалися переконати нас, що це не наша війна, він все одно - час від часу, щоразу наполегливіше - нагадуватиме нам, що це наша. Тепер це вибуховий пристрій на рейках, і це потенційна трагедія для багатьох людей. А тепер, чоловіче, берися за роботу, знаходи нові аргументи, щоб - попри всю логіку, всупереч фактам - продовжувати будувати наратив про те, що це не наша війна. Бути агентом російського впливу - це, зрештою, важка робота.
Як тест Роршаха.
Який пиз.ець.....