Новини Диверсії у Польщі та Литві Російські диверсії в ЄС
Стубб про диверсії на польській залізниці: Це нова норма

Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував диверсії на залізниці у Польщі.

Про це він заявив в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Це нова норма. Моя рекомендація – зберігати спокій. Проявити трохи більше витримки. Не надто хвилюватися", - сказав лідер Фінляндії.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше стало відомо про пошкодження залізничної колії у Польщі. Туск розглядає диверсію.
  • Пізніше підтвердили, що пошкодження залізничної колії на ділянці Демблін - Варшава, що сталося вранці в неділю, 16 листопада, є безпрецедентним актом саботажу.
  • Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.

Топ коментарі
це вже яка стадія куколдизму?
18.11.2025 10:04 Відповісти
Це нова норма, якої могло не бути. Це пішли ягвдки від тих, хто рік-два тому безкарно перекривав кордон.
18.11.2025 10:19 Відповісти
Чому захід ссить робити те саме на російській території?Нехай би залітали невідомі дрони,вибухали підстанції,залізничні релейні шкафи...Чому захід такий тєрпіла???Росії можна робити все,що заманеться,а вони готуються не до дій у відповідь,а до тільки ОБОРОНИ...Це якийсь піпець
18.11.2025 12:16 Відповісти
Ależ ten Putin jest złośliwy wobec swoich polskich reprezentantów. Ileż oni się nie napracują, żeby zapewniać, że to nie nasza wojna, to on i tak - od czasu do czasu, za każdym razem bardziej - przypomni, że jednak nasza. Teraz to jest ładunek wybuchowy na torach i możliwość dramatu wielu ludzi. I teraz weź się człowieku wysilaj, znajduj nowe argumenty, żeby - wbrew jakiejkolwiek logice, wbrew faktom - dalej budować narracje, że to nie nasza wojna. Bycie agentem wpływu Rosji to jest jednak trudny kawałek chleba.
Цей Путін такий злобний до своїх польських представників. Як би вони не намагалися переконати нас, що це не наша війна, він все одно - час від часу, щоразу наполегливіше - нагадуватиме нам, що це наша. Тепер це вибуховий пристрій на рейках, і це потенційна трагедія для багатьох людей. А тепер, чоловіче, берися за роботу, знаходи нові аргументи, щоб - попри всю логіку, всупереч фактам - продовжувати будувати наратив про те, що це не наша війна. Бути агентом російського впливу - це, зрештою, важка робота.
18.11.2025 10:25 Відповісти
Це вже нова норма і вони її прийняли , довбані куколди, їх в сраку тра**ють а воно заглядає в очко, я думаю пукін точно зміг би окупувати Європу якщо там такі імпотенти
18.11.2025 10:28 Відповісти
лоханувся *****, треба було спочатку йти Європою
18.11.2025 10:32 Відповісти
Думка не розвинута, тому це дуже сильно по-різному можна інтерпретувати.
Як тест Роршаха.
18.11.2025 10:34 Відповісти
Звикайте. Це перший дзвіночок.
18.11.2025 10:56 Відповісти
"Це нова норма. Моя рекомендація - зберігати спокій. Проявити трохи більше витримки. Не надто хвилюватися"

Який пиз.ець.....
18.11.2025 11:36 Відповісти
Так, не хвилюйтесь. Але вазеліну все ж таки купіть. Щоб витримка не так болісно проходила.
18.11.2025 11:42 Відповісти
Чому захід ссить робити те саме на російській території?Нехай би залітали невідомі дрони,вибухали підстанції,залізничні релейні шкафи...Чому захід такий тєрпіла???Росії можна робити все,що заманеться,а вони готуються не до дій у відповідь,а до тільки ОБОРОНИ...Це якийсь піпець
18.11.2025 12:16 Відповісти
 
 