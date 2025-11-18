Стубб про диверсії на польській залізниці: Це нова норма

Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував диверсії на залізниці у Польщі.

Про це він заявив в інтерв'ю Politico.

"Це нова норма. Моя рекомендація – зберігати спокій. Проявити трохи більше витримки. Не надто хвилюватися", - сказав лідер Фінляндії.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше стало відомо про пошкодження залізничної колії у Польщі. Туск розглядає диверсію.

Пізніше підтвердили, що пошкодження залізничної колії на ділянці Демблін - Варшава, що сталося вранці в неділю, 16 листопада, є безпрецедентним актом саботажу.

Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.

