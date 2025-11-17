Польські військові перевірять 120 км колій на кордоні з Україною, - Косіняк-Камиш

Польські військові мають намір перевірити відрізок колії протяжністю 120 км поблизу кордону з Україною на тлі нещодавніх диверсій на залізниці.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Військові перевірять колії 

"Збройні сили країни оглянуть решту 120 км (колій, - ред.) до польсько-українського кордону, щоб перевірити наявність подальших перешкод або технічних проблем", - заявив очільник оборонного відомства Польщі.

Диверсія на залізниці Польщі

  • Нагадаємо, раніше стало відомо про пошкодження залізничної колії у Польщі. Туск розглядає диверсію.
  • Пізніше підтвердили, що пошкодження залізничної колії на ділянці Демблін - Варшава, що сталося вранці в неділю, 16 листопада, є безпрецедентним актом саботажу.
  • Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.
  • На тлі нещодавніх актів диверсій на залізниці начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Веслав Кукула заявив, що ці інциденти не є ознакою війни, але вказують на "передвоєнний стан".

а збройні сили Польщі вміють діагностувати технічні проблеми колій?

17.11.2025 17:41 Відповісти
Вони ще чомусь/якось вчать українських військових, при тому що войско польске не приймало участі в БД Бог зна скільки років. 😎
17.11.2025 17:52 Відповісти
В ти знаєш, що вміють збройні сили Польщі?
17.11.2025 19:11 Відповісти
Так уже ж *********, залізниці в Польщі нагадили, як на московії в під'їздах!! ******…
17.11.2025 17:41 Відповісти
 
 