Польські військові перевірять 120 км колій на кордоні з Україною, - Косіняк-Камиш
Польські військові мають намір перевірити відрізок колії протяжністю 120 км поблизу кордону з Україною на тлі нещодавніх диверсій на залізниці.
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Військові перевірять колії
"Збройні сили країни оглянуть решту 120 км (колій, - ред.) до польсько-українського кордону, щоб перевірити наявність подальших перешкод або технічних проблем", - заявив очільник оборонного відомства Польщі.
Диверсія на залізниці Польщі
- Нагадаємо, раніше стало відомо про пошкодження залізничної колії у Польщі. Туск розглядає диверсію.
- Пізніше підтвердили, що пошкодження залізничної колії на ділянці Демблін - Варшава, що сталося вранці в неділю, 16 листопада, є безпрецедентним актом саботажу.
- Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.
- На тлі нещодавніх актів диверсій на залізниці начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Веслав Кукула заявив, що ці інциденти не є ознакою війни, але вказують на "передвоєнний стан".
