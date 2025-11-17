РУС
Польские военные проверят 120 км путей на границе с Украиной, - Косиняк-Камыш

Польские военные проведут проверку 120 км путей на украинской границе

Польские военные намерены проверить участок пути протяженностью 120 км вблизи границы с Украиной на фоне недавних диверсий на железной дороге.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Военные проверят пути

"Вооруженные силы страны осмотрят оставшиеся 120 км (путей, - ред.) до польско-украинской границы, чтобы проверить наличие дальнейших препятствий или технических проблем", - заявил глава оборонного ведомства Польши.

Диверсия на железной дороге Польши

  • Напомним, ранее стало известно о повреждении железнодорожного пути в Польше. Туск рассматривает диверсию.
  • Позже подтвердили, что повреждение железнодорожного пути на участке Демблин - Варшава, произошедшее утром в воскресенье, 16 ноября, является беспрецедентным актом саботажа.
  • Участок железной дороги Варшава - Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.
  • На фоне недавних актов диверсий на железной дороге начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что эти инциденты не являются признаком войны, но указывают на "предвоенное состояние".

Автор: 

железная дорога (1462) Польша (8994) диверсия (334) Косиняк-Камыш Владислав (72)
а збройні сили Польщі вміють діагностувати технічні проблеми колій?

круто
17.11.2025 17:41 Ответить
Вони ще чомусь/якось вчать українських військових, при тому що войско польске не приймало участі в БД Бог зна скільки років. 😎
17.11.2025 17:52 Ответить
В ти знаєш, що вміють збройні сили Польщі?
17.11.2025 19:11 Ответить
Так уже ж *********, залізниці в Польщі нагадили, як на московії в під'їздах!! ******…
17.11.2025 17:41 Ответить
 
 