Польские военные проверят 120 км путей на границе с Украиной, - Косиняк-Камыш
Польские военные намерены проверить участок пути протяженностью 120 км вблизи границы с Украиной на фоне недавних диверсий на железной дороге.
Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
Военные проверят пути
"Вооруженные силы страны осмотрят оставшиеся 120 км (путей, - ред.) до польско-украинской границы, чтобы проверить наличие дальнейших препятствий или технических проблем", - заявил глава оборонного ведомства Польши.
Диверсия на железной дороге Польши
- Напомним, ранее стало известно о повреждении железнодорожного пути в Польше. Туск рассматривает диверсию.
- Позже подтвердили, что повреждение железнодорожного пути на участке Демблин - Варшава, произошедшее утром в воскресенье, 16 ноября, является беспрецедентным актом саботажа.
- Участок железной дороги Варшава - Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.
- На фоне недавних актов диверсий на железной дороге начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что эти инциденты не являются признаком войны, но указывают на "предвоенное состояние".
