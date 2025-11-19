Украина ожидает возвращения новых групп пленных, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает до конца этого года возобновить процесс обмена военнопленными. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Глава государства отметил, что Анкара активно поддерживает Украину в вопросе возвращения пленных.

"Надеемся, что до конца года нам удастся возобновить обмены и вернуть значительное количество наших людей. Турция нам в этом очень помогает", — сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил Эрдогана за участие в переговорах и подчеркнул, что благодаря совместной работе уже удалось вернуть домой около 2500 украинских военнопленных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский может уволить Ермака, если на записях НАБУ будет прямой разговор с главой ОП о коррупции, - источники

Визит Зеленского в Турцию

Напомним, Зеленский сегодня находится с визитом в Турции, где провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во встрече с турецкой стороны также приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калин и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Килич.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры Украины и России неизбежны, они могут состояться в Турции, - Фидан

Что предшествовало?

Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию, чтобы "активизировать" переговоры.

По данным Reuters, 19 ноября Владимир Зеленский встретится в Турции со специальным представителем Трампа Стивом Виткоффом для проведения переговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл в Турцию. Его встречал Умеров