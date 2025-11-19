РУС
Новости
750 13

Украина ожидает возвращения новых групп пленных, - Зеленский

Зеленский на встрече с Эрдоганом 19 ноября

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает до конца этого года возобновить процесс обмена военнопленными. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Глава государства отметил, что Анкара активно поддерживает Украину в вопросе возвращения пленных.

"Надеемся, что до конца года нам удастся возобновить обмены и вернуть значительное количество наших людей. Турция нам в этом очень помогает", — сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил Эрдогана за участие в переговорах и подчеркнул, что благодаря совместной работе уже удалось вернуть домой около 2500 украинских военнопленных.

Визит Зеленского в Турцию

Напомним, Зеленский сегодня находится с визитом в Турции, где провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во встрече с турецкой стороны также приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калин и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Килич.

Что предшествовало?

Зеленский Владимир (22639) Турция (3561) Эрдоган Реджеп Тайип (959)
Топ комментарии
+11
А хто ж їх здав гнида оманська? Після полону вони живуть максимум рік , два, а наші женевці кормлять борщами на убій ще й сраки пвдтирають.
19.11.2025 18:22 Ответить
+9
Цікаво, Вовік розуміє що як тварина, котра прямо знищила Україну, єдине що він може зробити тепер, якщо, звісно, у нього лишилася бодай краплина совісті- це просто у вечірньому відосіку наживо висадити собі мізки з дробовика 12-го калібру?
19.11.2025 18:38 Ответить
+8
Оманська Гнида корчить з себе дурачка .. хоча коли дурачок корчить з себе дурачка - це вже епічно
19.11.2025 18:22 Ответить
так до конца недели война закончится , ему что Reuters не сказали ?
19.11.2025 18:33 Ответить
Цікаво, Вовік розуміє що як тварина, котра прямо знищила Україну, єдине що він може зробити тепер, якщо, звісно, у нього лишилася бодай краплина совісті- це просто у вечірньому відосіку наживо висадити собі мізки з дробовика 12-го калібру?
19.11.2025 18:38 Ответить
Він може тільки сдриснути звідси за кордон у чергове турне і дивитися звідти як ракети ******** Україну, все по домовленості з пуйлом
19.11.2025 18:41 Ответить
9 або 5,45 ...
На вибір
19.11.2025 18:44 Ответить
Ні. тільки дробовик. Хоча б тому що це банально красивіше.
19.11.2025 18:46 Ответить
без личных связей с Зеленским Тимур Миндич, который до 2019 года был в основном "шестёркой" у олигархов вроде Коломойского (по его же словам, "подай-принеси, шашлык пожарь"), не имел бы ни малейшего шанса на роль "теневого куратора" Энергоатома. Это не просто бизнесмен - это продукт клановой системы, где доступ к госкомпаниям открывается через Офис президента.

Предыстория: от "Квартала" к влиянию. Миндич - 46-летний бизнесмен, совладелец "Квартал 95" (50% акций, основанного Зеленским в 90-х). До президентства Зеленского он был продюсером шоу, но без заметного влияния в госсекторе. После выборов 2019-го его карьера взлетела: через партнёрство с Коломойским (который спонсировал кампанию Зеленского) Миндич ввёл в ОП Андрея Ермака как главу, "отдав должок" за поддержку. Это дало ему доступ к ключевым решениям. В 2021-м Зеленский отмечал день рождения в квартире Миндича.
Вход в Энергоатом: через "смотрящих" и министров. После 2022-го (полномасштабное вторжение) Миндич стал "теневым контролёром" энергетики. Его ввели в сферу через экс-министра энергии Германа Галущенко (ныне министр юстиции, подал в отставку) и экс-замминистра Алексея Чернышова ("Че Гевара" в схеме). По данным САП, Галущенко в обмен на "защиту" от Зеленского и Миндича получал доли от контрактов. Миндич не занимал постов, но координировал: подрядчики платили 10-15% откатов под угрозой блокировки платежей или даже призыва сотрудников в армию. Деньги отмывали через офис в Киеве, связанный с пророссийским экс-депутатом Андреем Деркачем (ушёл в РФ). Без "крыши" от Банковой (Зеленский + Ермак) это было невозможно - Энергоатом генерирует >50% электроэнергии, контракты на миллиарды.

Схема в действии: аудиозаписи НАБУ. 15-месячное расследование (операция "Мидас") с 1000 часами прослушки раскрыло: Миндич ("Карлссон") обсуждал с "Рокетом" и "Тенором" (люди из ОП и Минэнерго) распределение откатов. Пример: в октябре 2024-го подняли ставки до 15% на укрытия подстанций - те самые, что не построили, пока россияне бомбили энергосистему. Ущерб: ~$100 млн, часть ушла в офшоры, включая РФ.

Почему без Зеленского - никак? Коломойский подтверждает: "Он в школе не учился". На суде 16 ноября 2025-го олигарх (бывший босс Миндича) заявил: Миндич не мог сам провернуть схему на $100 млн - "какой Энергоатом? Он у меня шашлыки жарил". Намек: за всем стоял Зеленский, как "главный" в трио с Ермаком.

Бегство как доказательство "крыши". 10 ноября 2025-го, за часы до рейдов НАБУ, Миндича вывезли из Украины (в Австрию, потом Израиль). Активисты (типа Мартыны Богуславец) винят "свиту Зеленского" - без их помощи "друг президента" не ушёл бы.

Реакция Зеленского: слова vs дела. Президент ввёл санкции против Миндича (заморозка активов, лишение гражданства), уволил министров, пообещал "перезагрузку" Энергоатома. Но критики (Al Jazeera, NYT) видят в этом пиар: летом 2025-го он пытался подмять НАБУ под генпрокурора (своего), но отступил из-за протестов. Скандал бьёт по репутации - ЕС и США ужесточают аудит помощи ($175 млрд с 2022-го)

Ключевые фигурыРольСвязь с ЗеленскимТимур Миндич ("Карлссон")Теневой куратор, координатор откатовБизнес-партнёр по "Кварталу", "кошелёк" ОПГерман ГалущенкоЭкс-министр энергии, министр юстицииПолучал "защиту" через Миндича/ЗеленскогоАлексей Чернышов ("Че Гевара")Экс-замминистра$1,3 млн на счёт, близкий к БанковойАндрей ЕрмакГлава ОПВведён Миндичем, курирует схемы с Зеленским

Это классика: война маскирует коррупцию, но она убивает - без защитных сооружений энергосистема в руинах, а солдаты без света. Миндич без Зеленского был бы никем, а Зеленский без таких "друзей" рискует "Вотергейтом" (как Никсон). Протесты в Киеве против Зеленского растут. Народ требует арестов.
19.11.2025 18:40 Ответить
Так тут ще треба подивитися на чиї кошти зеленський заснував «Квартал». Думаю, що доріжка виведе прямо на спецслужби росії.
19.11.2025 18:47 Ответить
Я думаю там все прозаїчніше, десь в 13-14 роках , фсб завербовало клоуна пообіцявши грошову підтримку його кварталу ( ну як по аналогії з трампом 35 років тому) тут і до бабки не ходи.
19.11.2025 18:51 Ответить
Хто завербував мозок ідіотів,що обрали тупого нарка презом і залишили в 2022р?
19.11.2025 18:58 Ответить
Цей все очікує. Пасивний, ля... Хоч раз би сказав, як лідер "Ми боремося!". Або хоч переборов би своє Сцикливство, та, на кінець, закликав українців на боротьбу проти Кацапії!
19.11.2025 19:14 Ответить
Іншими словами главком хоче більше полоненних,
тільки нажаль не ворогів,а своїх?
19.11.2025 19:22 Ответить
 
 