Украина ожидает возвращения новых групп пленных, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает до конца этого года возобновить процесс обмена военнопленными. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства отметил, что Анкара активно поддерживает Украину в вопросе возвращения пленных.
"Надеемся, что до конца года нам удастся возобновить обмены и вернуть значительное количество наших людей. Турция нам в этом очень помогает", — сказал Зеленский.
Президент также поблагодарил Эрдогана за участие в переговорах и подчеркнул, что благодаря совместной работе уже удалось вернуть домой около 2500 украинских военнопленных.
Визит Зеленского в Турцию
Напомним, Зеленский сегодня находится с визитом в Турции, где провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Во встрече с турецкой стороны также приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калин и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Килич.
Что предшествовало?
- Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию, чтобы "активизировать" переговоры.
- По данным Reuters, 19 ноября Владимир Зеленский встретится в Турции со специальным представителем Трампа Стивом Виткоффом для проведения переговоров.
Предыстория: от "Квартала" к влиянию. Миндич - 46-летний бизнесмен, совладелец "Квартал 95" (50% акций, основанного Зеленским в 90-х). До президентства Зеленского он был продюсером шоу, но без заметного влияния в госсекторе. После выборов 2019-го его карьера взлетела: через партнёрство с Коломойским (который спонсировал кампанию Зеленского) Миндич ввёл в ОП Андрея Ермака как главу, "отдав должок" за поддержку. Это дало ему доступ к ключевым решениям. В 2021-м Зеленский отмечал день рождения в квартире Миндича.
Вход в Энергоатом: через "смотрящих" и министров. После 2022-го (полномасштабное вторжение) Миндич стал "теневым контролёром" энергетики. Его ввели в сферу через экс-министра энергии Германа Галущенко (ныне министр юстиции, подал в отставку) и экс-замминистра Алексея Чернышова ("Че Гевара" в схеме). По данным САП, Галущенко в обмен на "защиту" от Зеленского и Миндича получал доли от контрактов. Миндич не занимал постов, но координировал: подрядчики платили 10-15% откатов под угрозой блокировки платежей или даже призыва сотрудников в армию. Деньги отмывали через офис в Киеве, связанный с пророссийским экс-депутатом Андреем Деркачем (ушёл в РФ). Без "крыши" от Банковой (Зеленский + Ермак) это было невозможно - Энергоатом генерирует >50% электроэнергии, контракты на миллиарды.
Схема в действии: аудиозаписи НАБУ. 15-месячное расследование (операция "Мидас") с 1000 часами прослушки раскрыло: Миндич ("Карлссон") обсуждал с "Рокетом" и "Тенором" (люди из ОП и Минэнерго) распределение откатов. Пример: в октябре 2024-го подняли ставки до 15% на укрытия подстанций - те самые, что не построили, пока россияне бомбили энергосистему. Ущерб: ~$100 млн, часть ушла в офшоры, включая РФ.
Почему без Зеленского - никак? Коломойский подтверждает: "Он в школе не учился". На суде 16 ноября 2025-го олигарх (бывший босс Миндича) заявил: Миндич не мог сам провернуть схему на $100 млн - "какой Энергоатом? Он у меня шашлыки жарил". Намек: за всем стоял Зеленский, как "главный" в трио с Ермаком.
Бегство как доказательство "крыши". 10 ноября 2025-го, за часы до рейдов НАБУ, Миндича вывезли из Украины (в Австрию, потом Израиль). Активисты (типа Мартыны Богуславец) винят "свиту Зеленского" - без их помощи "друг президента" не ушёл бы.
Реакция Зеленского: слова vs дела. Президент ввёл санкции против Миндича (заморозка активов, лишение гражданства), уволил министров, пообещал "перезагрузку" Энергоатома. Но критики (Al Jazeera, NYT) видят в этом пиар: летом 2025-го он пытался подмять НАБУ под генпрокурора (своего), но отступил из-за протестов. Скандал бьёт по репутации - ЕС и США ужесточают аудит помощи ($175 млрд с 2022-го)
Ключевые фигурыРольСвязь с ЗеленскимТимур Миндич ("Карлссон")Теневой куратор, координатор откатовБизнес-партнёр по "Кварталу", "кошелёк" ОПГерман ГалущенкоЭкс-министр энергии, министр юстицииПолучал "защиту" через Миндича/ЗеленскогоАлексей Чернышов ("Че Гевара")Экс-замминистра$1,3 млн на счёт, близкий к БанковойАндрей ЕрмакГлава ОПВведён Миндичем, курирует схемы с Зеленским
Это классика: война маскирует коррупцию, но она убивает - без защитных сооружений энергосистема в руинах, а солдаты без света. Миндич без Зеленского был бы никем, а Зеленский без таких "друзей" рискует "Вотергейтом" (как Никсон). Протесты в Киеве против Зеленского растут. Народ требует арестов.
тільки нажаль не ворогів,а своїх?