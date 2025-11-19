УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13386 відвідувачів онлайн
Новини Візит Зеленського до Туреччини
1 114 13

Україна очікує повернення нових груп полонених, - Зеленський

Зеленський на зустрічі з Ердоганом 19 листопада

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує до кінця цього року відновити процес обміну військовополоненими. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Глава держави зазначив, що Анкара активно підтримує Україну в питанні повернення полонених.

"Сподіваємось, що до кінця року нам вдасться відновити обміни і повернути значну кількість наших людей. Туреччина нам у цьому дуже допомагає", — сказав Зеленський.

Президент також подякував Ердогану за участь у перемовинах та підкреслив, що завдяки спільній роботі вже вдалося повернути додому близько 2500 українських військовополонених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський може звільнити Єрмака, якщо на записах НАБУ буде пряма розмова з главою ОП про корупцію, - джерела

Візит Зеленського до Туреччини 

Нагадаємо, Зеленський сьогодні перебуває з візитом у Туреччині, де провів переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

У зустрічі з турецької сторони також взяли участь міністр закордонних справ Хакан Фідан, глава Національної розвідувальної організації Ібрагім Калин та головний радник президента з питань зовнішньої політики й безпеки Акіф Чагатай Килич.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори України та Росії неминучі, вони можуть відбутися в Туреччині, - Фідан

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Туреччини. Його зустрічав Умєров

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Туреччина (3719) Ердоган Реджеп Таїп (1009)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
А хто ж їх здав гнида оманська? Після полону вони живуть максимум рік , два, а наші женевці кормлять борщами на убій ще й сраки пвдтирають.
показати весь коментар
19.11.2025 18:22 Відповісти
+10
Цікаво, Вовік розуміє що як тварина, котра прямо знищила Україну, єдине що він може зробити тепер, якщо, звісно, у нього лишилася бодай краплина совісті- це просто у вечірньому відосіку наживо висадити собі мізки з дробовика 12-го калібру?
показати весь коментар
19.11.2025 18:38 Відповісти
+9
Оманська Гнида корчить з себе дурачка .. хоча коли дурачок корчить з себе дурачка - це вже епічно
показати весь коментар
19.11.2025 18:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А хто ж їх здав гнида оманська? Після полону вони живуть максимум рік , два, а наші женевці кормлять борщами на убій ще й сраки пвдтирають.
показати весь коментар
19.11.2025 18:22 Відповісти
Оманська Гнида корчить з себе дурачка .. хоча коли дурачок корчить з себе дурачка - це вже епічно
показати весь коментар
19.11.2025 18:22 Відповісти
так до конца недели война закончится , ему что Reuters не сказали ?
показати весь коментар
19.11.2025 18:33 Відповісти
Цікаво, Вовік розуміє що як тварина, котра прямо знищила Україну, єдине що він може зробити тепер, якщо, звісно, у нього лишилася бодай краплина совісті- це просто у вечірньому відосіку наживо висадити собі мізки з дробовика 12-го калібру?
показати весь коментар
19.11.2025 18:38 Відповісти
Він може тільки сдриснути звідси за кордон у чергове турне і дивитися звідти як ракети ******** Україну, все по домовленості з пуйлом
показати весь коментар
19.11.2025 18:41 Відповісти
9 або 5,45 ...
На вибір
показати весь коментар
19.11.2025 18:44 Відповісти
Ні. тільки дробовик. Хоча б тому що це банально красивіше.
показати весь коментар
19.11.2025 18:46 Відповісти
без личных связей с Зеленским Тимур Миндич, который до 2019 года был в основном "шестёркой" у олигархов вроде Коломойского (по его же словам, "подай-принеси, шашлык пожарь"), не имел бы ни малейшего шанса на роль "теневого куратора" Энергоатома. Это не просто бизнесмен - это продукт клановой системы, где доступ к госкомпаниям открывается через Офис президента.

Предыстория: от "Квартала" к влиянию. Миндич - 46-летний бизнесмен, совладелец "Квартал 95" (50% акций, основанного Зеленским в 90-х). До президентства Зеленского он был продюсером шоу, но без заметного влияния в госсекторе. После выборов 2019-го его карьера взлетела: через партнёрство с Коломойским (который спонсировал кампанию Зеленского) Миндич ввёл в ОП Андрея Ермака как главу, "отдав должок" за поддержку. Это дало ему доступ к ключевым решениям. В 2021-м Зеленский отмечал день рождения в квартире Миндича.
Вход в Энергоатом: через "смотрящих" и министров. После 2022-го (полномасштабное вторжение) Миндич стал "теневым контролёром" энергетики. Его ввели в сферу через экс-министра энергии Германа Галущенко (ныне министр юстиции, подал в отставку) и экс-замминистра Алексея Чернышова ("Че Гевара" в схеме). По данным САП, Галущенко в обмен на "защиту" от Зеленского и Миндича получал доли от контрактов. Миндич не занимал постов, но координировал: подрядчики платили 10-15% откатов под угрозой блокировки платежей или даже призыва сотрудников в армию. Деньги отмывали через офис в Киеве, связанный с пророссийским экс-депутатом Андреем Деркачем (ушёл в РФ). Без "крыши" от Банковой (Зеленский + Ермак) это было невозможно - Энергоатом генерирует >50% электроэнергии, контракты на миллиарды.

Схема в действии: аудиозаписи НАБУ. 15-месячное расследование (операция "Мидас") с 1000 часами прослушки раскрыло: Миндич ("Карлссон") обсуждал с "Рокетом" и "Тенором" (люди из ОП и Минэнерго) распределение откатов. Пример: в октябре 2024-го подняли ставки до 15% на укрытия подстанций - те самые, что не построили, пока россияне бомбили энергосистему. Ущерб: ~$100 млн, часть ушла в офшоры, включая РФ.

Почему без Зеленского - никак? Коломойский подтверждает: "Он в школе не учился". На суде 16 ноября 2025-го олигарх (бывший босс Миндича) заявил: Миндич не мог сам провернуть схему на $100 млн - "какой Энергоатом? Он у меня шашлыки жарил". Намек: за всем стоял Зеленский, как "главный" в трио с Ермаком.

Бегство как доказательство "крыши". 10 ноября 2025-го, за часы до рейдов НАБУ, Миндича вывезли из Украины (в Австрию, потом Израиль). Активисты (типа Мартыны Богуславец) винят "свиту Зеленского" - без их помощи "друг президента" не ушёл бы.

Реакция Зеленского: слова vs дела. Президент ввёл санкции против Миндича (заморозка активов, лишение гражданства), уволил министров, пообещал "перезагрузку" Энергоатома. Но критики (Al Jazeera, NYT) видят в этом пиар: летом 2025-го он пытался подмять НАБУ под генпрокурора (своего), но отступил из-за протестов. Скандал бьёт по репутации - ЕС и США ужесточают аудит помощи ($175 млрд с 2022-го)

Ключевые фигурыРольСвязь с ЗеленскимТимур Миндич ("Карлссон")Теневой куратор, координатор откатовБизнес-партнёр по "Кварталу", "кошелёк" ОПГерман ГалущенкоЭкс-министр энергии, министр юстицииПолучал "защиту" через Миндича/ЗеленскогоАлексей Чернышов ("Че Гевара")Экс-замминистра$1,3 млн на счёт, близкий к БанковойАндрей ЕрмакГлава ОПВведён Миндичем, курирует схемы с Зеленским

Это классика: война маскирует коррупцию, но она убивает - без защитных сооружений энергосистема в руинах, а солдаты без света. Миндич без Зеленского был бы никем, а Зеленский без таких "друзей" рискует "Вотергейтом" (как Никсон). Протесты в Киеве против Зеленского растут. Народ требует арестов.
показати весь коментар
19.11.2025 18:40 Відповісти
Так тут ще треба подивитися на чиї кошти зеленський заснував «Квартал». Думаю, що доріжка виведе прямо на спецслужби росії.
показати весь коментар
19.11.2025 18:47 Відповісти
Я думаю там все прозаїчніше, десь в 13-14 роках , фсб завербовало клоуна пообіцявши грошову підтримку його кварталу ( ну як по аналогії з трампом 35 років тому) тут і до бабки не ходи.
показати весь коментар
19.11.2025 18:51 Відповісти
Хто завербував мозок ідіотів,що обрали тупого нарка презом і залишили в 2022р?
показати весь коментар
19.11.2025 18:58 Відповісти
Цей все очікує. Пасивний, ля... Хоч раз би сказав, як лідер "Ми боремося!". Або хоч переборов би своє Сцикливство, та, на кінець, закликав українців на боротьбу проти Кацапії!
показати весь коментар
19.11.2025 19:14 Відповісти
Іншими словами главком хоче більше полоненних,
тільки нажаль не ворогів,а своїх?
показати весь коментар
19.11.2025 19:22 Відповісти
 
 