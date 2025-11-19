Україна очікує повернення нових груп полонених, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує до кінця цього року відновити процес обміну військовополоненими. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, передає Цензор.НЕТ.

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Глава держави зазначив, що Анкара активно підтримує Україну в питанні повернення полонених.

"Сподіваємось, що до кінця року нам вдасться відновити обміни і повернути значну кількість наших людей. Туреччина нам у цьому дуже допомагає", — сказав Зеленський.

Президент також подякував Ердогану за участь у перемовинах та підкреслив, що завдяки спільній роботі вже вдалося повернути додому близько 2500 українських військовополонених.

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Візит Зеленського до Туреччини

Нагадаємо, Зеленський сьогодні перебуває з візитом у Туреччині, де провів переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

У зустрічі з турецької сторони також взяли участь міністр закордонних справ Хакан Фідан, глава Національної розвідувальної організації Ібрагім Калин та головний радник президента з питань зовнішньої політики й безпеки Акіф Чагатай Килич.

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Що передувало?

Зеленський повідомив, що 19 листопада відвідає Туреччину, щоб "активізувати" переговори.

За даними Reuters, 19 листопада Володимир Зеленський зустрінеться в Туреччині зі спеціальним представником Трампа Стівом Віткоффом для проведення переговорів.

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