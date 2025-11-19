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Новини Фото Переговори у Туреччині
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Зеленський та Ердоган провели переговори в Анкарі, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Туреччині, де сьогодні провів переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu, передає Цензор.НЕТ.

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Біля президентського комплексу в Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі українського лідера. Після спільного фото на фоні державних прапорів двох країн сторони розпочали переговори.

ердоган
Фото: Anadolu

ердоган
Фото: Anadolu

У зустрічі з турецької сторони взяли участь міністр закордонних справ Хакан Фідан, глава Національної розвідувальної організації Ібрагім Калин та головний радник президента з питань зовнішньої політики й безпеки Акіф Чагатай Килич.

Після переговорів глави держав проведуть робочу вечерю, а згодом виступлять із заявами на спільній пресконференції.

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Що передувало?

Зеленський повідомив, що 19 листопада відвідає Туреччину, щоб "активізувати" переговори.

За даними Reuters, 19 листопада Володимир Зеленський зустрінеться в Туреччині зі спеціальним представником Трампа Стівом Віткоффом для проведення переговорів.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Ердоган Реджеп Таїп (1009)
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Топ коментарі
+4
І Папа бере участь у схемах міндіча?
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19.11.2025 17:23 Відповісти
+3
.... потім швидко додому! І не забудь взяти із собою Алі-Бабу і Шнобеля!
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19.11.2025 17:12 Відповісти
+2
А що там дома - там повний порядок! Так що покатаюсь ще разом зі своїми співкамерниками (ой, злодіями, точніше друзями)!
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19.11.2025 17:19 Відповісти
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.... потім швидко додому! І не забудь взяти із собою Алі-Бабу і Шнобеля!
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19.11.2025 17:12 Відповісти
А що там дома - там повний порядок! Так що покатаюсь ще разом зі своїми співкамерниками (ой, злодіями, точніше друзями)!
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19.11.2025 17:19 Відповісти
дЄрмак їде до Папи Римського ...
Є інфа!!!
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19.11.2025 17:21 Відповісти
І Папа бере участь у схемах міндіча?
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19.11.2025 17:23 Відповісти
не думаю, що носить такі важкі сумки!)))
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19.11.2025 17:24 Відповісти
А що як у крипті?
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19.11.2025 17:26 Відповісти
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19.11.2025 17:26 Відповісти
у справах "трамбона" і куйла приймає "папік" участь...
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19.11.2025 19:14 Відповісти
Готує потужную жопу для внедрения в неї Вітькова. "А что Вова, накрав ти вже достатньо, фронт трешит, мож пора підписувать мір та в Ізраїль?"
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19.11.2025 17:14 Відповісти
ще пару міністрів "збіжить в ліс" і можна буде засідання РНБО і Уряду робити за кордоном!!!
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19.11.2025 17:18 Відповісти
⚡️Умови мирної угоди, розробленої США і Росією, будуть озвучені Зеленському завтра, - Reuters

План покажуть під час зустрічі з американськими військовими чиновниками в Києві - міністром армії США Деном Дрісколлом і начальником штабу генералом Ренді Джорджем.

Після зустрічі із Зеленським чиновники вирушать до Москви.
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19.11.2025 17:17 Відповісти
поставлять перед фактом!
Рояль там не буде потрібний....
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19.11.2025 17:19 Відповісти
Чергова прогуляянка і ситна вечеря Бла-бла.
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19.11.2025 17:20 Відповісти
ну хоча би якась зміна харчування після мівіни.....
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19.11.2025 17:27 Відповісти
гундоса зе!гніда в істериці переховує гроші, та вмовляє про притулок.....
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19.11.2025 17:52 Відповісти
Е і зЕ...
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19.11.2025 17:55 Відповісти
 
 