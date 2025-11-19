Зеленський та Ердоган провели переговори в Анкарі, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Туреччині, де сьогодні провів переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu, передає Цензор.НЕТ.
Біля президентського комплексу в Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі українського лідера. Після спільного фото на фоні державних прапорів двох країн сторони розпочали переговори.
У зустрічі з турецької сторони взяли участь міністр закордонних справ Хакан Фідан, глава Національної розвідувальної організації Ібрагім Калин та головний радник президента з питань зовнішньої політики й безпеки Акіф Чагатай Килич.
Після переговорів глави держав проведуть робочу вечерю, а згодом виступлять із заявами на спільній пресконференції.
Що передувало?
Зеленський повідомив, що 19 листопада відвідає Туреччину, щоб "активізувати" переговори.
За даними Reuters, 19 листопада Володимир Зеленський зустрінеться в Туреччині зі спеціальним представником Трампа Стівом Віткоффом для проведення переговорів.
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План покажуть під час зустрічі з американськими військовими чиновниками в Києві - міністром армії США Деном Дрісколлом і начальником штабу генералом Ренді Джорджем.
Після зустрічі із Зеленським чиновники вирушать до Москви.
Рояль там не буде потрібний....