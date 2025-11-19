Зеленский и Эрдоган провели переговоры в Анкаре, - СМИ. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Турции, где сегодня провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu, передает Цензор.НЕТ.

Возле президентского комплекса в Анкаре состоялась официальная церемония встречи украинского лидера. После совместного фото на фоне государственных флагов двух стран стороны приступили к переговорам.

Во встрече с турецкой стороны приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калин и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Килич.

После переговоров главы государств проведут рабочий ужин, а затем выступят с заявлениями на совместной пресс-конференции.

Что предшествовало?

Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию, чтобы "активизировать" переговоры.

По данным Reuters, 19 ноября Владимир Зеленский встретится в Турции со специальным представителем Трампа Стивом Виткоффом для проведения переговоров.

