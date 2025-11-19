РУС
6 900 17

Россия убила 9 человек в Тернополе, десятки пострадавших, - Зеленский

Зеленский рассказал о последствиях ударов по Украине 19 ноября

Российские войска в ночь на 19 ноября выпустили по Украине более 470 дронов и 48 ракет различного типа - баллистических и крылатых.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"В Тернополе были попадания в жилые девятиэтажки, возникли пожары. К сожалению, есть значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди. Все необходимые службы работают на местах, каждую жизнь пытаются спасти. На данный момент известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девяти погибших. Мои соболезнования родным.

Массированный удар еще с вечера был по нашему Харькову. Десятки людей в городе ранены, среди них есть дети. Повреждены энергетика, транспорт, гражданская инфраструктура.

Атаковали нашу энергетику в Ивано-Франковской области. Трое человек ранены, и из них двое – это дети.

На Львовщине били по критической инфраструктуре, энергетике. Ранен человек на Донетчине. Под ударом были и Киевщина, Николаевщина, Черкасская, Черниговская, Днепровская области", - говорится в сообщении.

Зеленский призвал к более сильному давлению на Россию.

"Действенные санкции и помощь Украине могут это изменить. Первоочередная потребность – ракеты для ПВО, дополнительные системы, увеличение возможностей нашей боевой авиации и производство дронов для защиты жизни. Россия должна отвечать за содеянное, а мы должны быть сосредоточены на всем, что нас усиливает и позволяет сбивать российские ракеты, обезвреживать российские дроны и останавливать штурмы. Спасибо всем в мире, кто помогает", - подытожил он.

Обстрел 19 ноября

Топ комментарии
+22
Ракетні атаки на мирне населення як бальзам на душу Зеленського - можна відволікти увагу від золотих унітазів.
19.11.2025 09:35 Ответить
+21
А потужний тискун в 100500 раз патякає про необхідність тиску на кацапню. Де наші КАБи, члєнограй?
19.11.2025 09:34 Ответить
+12
Горіти всім рашистським мерзенним вбивцям у пеклі...
19.11.2025 09:37 Ответить
Значить має бути знищено 900 на москві. Тільки так.
19.11.2025 09:33 Ответить
А потужний тискун в 100500 раз патякає про необхідність тиску на кацапню. Де наші КАБи, члєнограй?
19.11.2025 09:34 Ответить
Там же, де наша балістика.
19.11.2025 10:35 Ответить
Ракетні атаки на мирне населення як бальзам на душу Зеленського - можна відволікти увагу від золотих унітазів.
19.11.2025 09:35 Ответить
Так, це привід їхати в Європу і клянчити гроші. Як тільки приходять гроші організовані злочинні угрупування, під прикриттям Боневтіка, такі як мінідічі та цукермани все виводять на підставні фірми. А звідти за кордон, частину звичайно своїм друзякам кацапам - на росію.
Всього цього не відбулося, якби у 2019 році вумний нарід 73% не привів до влади оцих мародерів і ворогів України. Сьогодні Україну ворог розриває на шматки ракетами і дронами, створив тут темінь, холод... Як тільки вдарять морози, то ще половина з тих українців, що тут залишилися будуть вимушені втікати до Європи, до тих 10 мільйонів, яких змусив виїхати Боневтік Позорно-Брехливий зі своєю шайкою міндіяв-цукерманів. А залишки свори Боневтіка і ворога України єрмака продовжують брехати, що у всьому виненр Порошенко.
19.11.2025 09:51 Ответить
Горіти всім рашистським мерзенним вбивцям у пеклі...
19.11.2025 09:37 Ответить
Вплив наркоти навіть через текст відчувається (танкі лєтять самольоти єдут)
19.11.2025 09:43 Ответить
Конферансье войны, зЕ мародер.
19.11.2025 09:44 Ответить
Я хочу бачити ПРЕЗИДЕНТА, головнокомандуючого а не прес -секретаря Країна знищується,а "президент " показує відосики Невже немає притаманних людей,які повинні пояснити йому,що більшість людей тільки плюються на такі дії президента. Думаю,що це шкодить його авторитету і не приносить користі.
19.11.2025 09:44 Ответить
Знову статистика і невтішна.Коли українці почують,чи прочитають що по стратегічних об'єктах мордора було нанесено масований удар 1000 БПЛА,та 200 ракетами,з них 50 балістичними?
В кінці кінців, за свої слова треба відповідати,а не бути тільки статистом.Були погрози відповідями і погрозами і хоча ми наносимо удари але це недостатньо,щоб ху...ло відчув ту ціну якої він заслуговує.
19.11.2025 09:45 Ответить
Та хоча б в 10 разів менше, бо тільки одні пуки.
19.11.2025 10:23 Ответить
Двушка на Москву то дійшла?
19.11.2025 09:47 Ответить
Співчуття.. Оце якраз про «безпечні регіони» в пику всяким Швецаріям/Норвегіям.
19.11.2025 09:55 Ответить
Де фламінги, зелене чмо???!!!
19.11.2025 10:02 Ответить
Цікаво - а з якої країни Подільник Міндіча висловлює чергове "співчуття"? Де ВОНО зараз? Невже повернувся з вояжу до Франції та Іспанії?
Я ще таку дивину підмітив - жодного разу мацковитські ракети та шахеди не били по ізраїльсько-кремлівському кублу на Банковій ... така дивна ця війна .
19.11.2025 10:03 Ответить
З нашим преЗе, вже ніхто не хоче мати справи, тільки піариться на літаках, які закупить у майбутньому. Вихід один- іти у відставку, а парламент має створити уряд національної єдності. То тоді будуть результати. А цю організовану банду арештувати.
19.11.2025 10:21 Ответить
 
 