Россия убила 9 человек в Тернополе, десятки пострадавших, - Зеленский
Российские войска в ночь на 19 ноября выпустили по Украине более 470 дронов и 48 ракет различного типа - баллистических и крылатых.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"В Тернополе были попадания в жилые девятиэтажки, возникли пожары. К сожалению, есть значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди. Все необходимые службы работают на местах, каждую жизнь пытаются спасти. На данный момент известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девяти погибших. Мои соболезнования родным.
Массированный удар еще с вечера был по нашему Харькову. Десятки людей в городе ранены, среди них есть дети. Повреждены энергетика, транспорт, гражданская инфраструктура.
Атаковали нашу энергетику в Ивано-Франковской области. Трое человек ранены, и из них двое – это дети.
На Львовщине били по критической инфраструктуре, энергетике. Ранен человек на Донетчине. Под ударом были и Киевщина, Николаевщина, Черкасская, Черниговская, Днепровская области", - говорится в сообщении.
Зеленский призвал к более сильному давлению на Россию.
"Действенные санкции и помощь Украине могут это изменить. Первоочередная потребность – ракеты для ПВО, дополнительные системы, увеличение возможностей нашей боевой авиации и производство дронов для защиты жизни. Россия должна отвечать за содеянное, а мы должны быть сосредоточены на всем, что нас усиливает и позволяет сбивать российские ракеты, обезвреживать российские дроны и останавливать штурмы. Спасибо всем в мире, кто помогает", - подытожил он.
Обстрел 19 ноября
- Российские оккупанты атаковали области на западе Украины.
- В Тернополе повреждены многоэтажки, известно о пострадавших.
- На Львовщине под ударом объект энергетики.
- В ряде областей ввели аварийные отключения света.
- Под ударом оказалась Ивано-Франковская область, в результате чего пострадали 3 человека, в том числе двое детей.
- В Черниговской области атакован энергообъект.
Всього цього не відбулося, якби у 2019 році вумний нарід 73% не привів до влади оцих мародерів і ворогів України. Сьогодні Україну ворог розриває на шматки ракетами і дронами, створив тут темінь, холод... Як тільки вдарять морози, то ще половина з тих українців, що тут залишилися будуть вимушені втікати до Європи, до тих 10 мільйонів, яких змусив виїхати Боневтік Позорно-Брехливий зі своєю шайкою міндіяв-цукерманів. А залишки свори Боневтіка і ворога України єрмака продовжують брехати, що у всьому виненр Порошенко.
В кінці кінців, за свої слова треба відповідати,а не бути тільки статистом.Були погрози відповідями і погрозами і хоча ми наносимо удари але це недостатньо,щоб ху...ло відчув ту ціну якої він заслуговує.
Я ще таку дивину підмітив - жодного разу мацковитські ракети та шахеди не били по ізраїльсько-кремлівському кублу на Банковій ... така дивна ця війна .