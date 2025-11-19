Россия убила 9 человек в Тернополе, десятки пострадавших, - Зеленский

Российские войска в ночь на 19 ноября выпустили по Украине более 470 дронов и 48 ракет различного типа - баллистических и крылатых.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"В Тернополе были попадания в жилые девятиэтажки, возникли пожары. К сожалению, есть значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди. Все необходимые службы работают на местах, каждую жизнь пытаются спасти. На данный момент известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девяти погибших. Мои соболезнования родным.

Массированный удар еще с вечера был по нашему Харькову. Десятки людей в городе ранены, среди них есть дети. Повреждены энергетика, транспорт, гражданская инфраструктура.

Атаковали нашу энергетику в Ивано-Франковской области. Трое человек ранены, и из них двое – это дети.

На Львовщине били по критической инфраструктуре, энергетике. Ранен человек на Донетчине. Под ударом были и Киевщина, Николаевщина, Черкасская, Черниговская, Днепровская области", - говорится в сообщении.

Зеленский призвал к более сильному давлению на Россию.

"Действенные санкции и помощь Украине могут это изменить. Первоочередная потребность – ракеты для ПВО, дополнительные системы, увеличение возможностей нашей боевой авиации и производство дронов для защиты жизни. Россия должна отвечать за содеянное, а мы должны быть сосредоточены на всем, что нас усиливает и позволяет сбивать российские ракеты, обезвреживать российские дроны и останавливать штурмы. Спасибо всем в мире, кто помогает", - подытожил он.

Обстрел 19 ноября

