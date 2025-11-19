РУС
Враг атакует энергетическую инфраструктуру. Введены аварийные отключения в ряде областей, - Минэнерго

Россия снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Есть аварийные отключения

Из-за этого в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

"Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в регионах. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

"Призываем всех и каждого сохранять спокойствие и следить за официальной информацией", - добавили в Минэнерго.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг сейчас атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы.
  • Тернополь и Бурштын под ракетной атакой, слышны взрывы. Есть угроза для Львова.

марна праця , відновлять за день
показать весь комментарий
19.11.2025 07:50 Ответить
Розкажи це тим,у кого світло по 6-8 годин на добу,обіцяють,що це триватиме до кінця опалювального сезону і погіршення ситуації
показать весь комментарий
19.11.2025 07:56 Ответить
довбень..
показать весь комментарий
19.11.2025 08:01 Ответить
Муфлон. Мастило собі в генераторі віднови. І мізки. Але останнє то навряд.
показать весь комментарий
19.11.2025 08:45 Ответить
Повинно бути *****, бо ж трирівневий захист збудовано. Чи ви забуди шо незламний сталевотістісульний неголений лідор всіх часів та народів, зі слов Мендель, надав розпорядження, а Міндіч його ВИКОНАВ. І навіть перевиконав.
показать весь комментарий
19.11.2025 07:54 Ответить
 
 