Враг атакует энергетическую инфраструктуру. Введены аварийные отключения в ряде областей, - Минэнерго
Россия снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Есть аварийные отключения
Из-за этого в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
"Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в регионах. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.
"Призываем всех и каждого сохранять спокойствие и следить за официальной информацией", - добавили в Минэнерго.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, враг сейчас атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы.
- Тернополь и Бурштын под ракетной атакой, слышны взрывы. Есть угроза для Львова.
