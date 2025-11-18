Российские удары по энергетике привели к отключению электроэнергии в Днепропетровской и Сумской областях: действуют графики отключений

По состоянию на утро 18 ноября в Днепропетровской и Сумской областях остаются обесточенными потребители из-за российских ударов по энергообъектам.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В компании отметили, что аварийно-восстановительные работы уже начались там, где это позволяют условия безопасности.

Отключение электроэнергии из-за непогоды

Отдельно фиксируются отключения электроэнергии, связанные с непогодой: из-за сильных порывов ветра полностью или частично без света остаются 124 населенных пункта в шести областях - Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой и Днепропетровской. Ремонтные бригады работают над восстановлением сетей, а восстановление электроснабжения всех потребителей ожидается до конца суток.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разработано 16 технических решений для защиты объектов критической инфраструктуры, - Кулеба

Почасовые графики

В результате предыдущих массированных атак большинство регионов сегодня продолжают применять ограничения потребления. До конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 4 очередей. Также работают графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Потребление электроэнергии остается высоким: по состоянию на 9:30 оно находилось на уровне предыдущего дня. По данным "Укрэнерго", 17 ноября утренний максимум потребления был на 7,2% выше показателя 14 ноября, что объясняется снижением температуры и меньшим объемом ограничений.

Компания призывает к экономному использованию электроэнергии в течение дня и рекомендует по возможности переносить энергоемкие процессы на период после 22:00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Укрэнерго" заявили о возможном смягчении графиков отключений