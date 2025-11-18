РУС
1 446 17

В "Укрэнерго" заявили о возможном смягчении графиков отключений

Як взимку відключатимуть світло

Графики почасовых отключений электроэнергии в Украине могут не только усложняться, но и смягчаться – все будет зависеть от скорости восстановления энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ремонт поврежденных объектов

По его словам, энергетики постоянно работают над ремонтом и восстановлением поврежденных объектов, поэтому улучшение ситуации в ближайшее время вполне возможно.

"Изменения могут происходить и в положительную сторону. Все работают над восстановлением энергообъектов. Есть только вопрос времени", – отметил Зайченко.

Относительно прогнозов о возможности действия графиков отключений в течение всей зимы, глава "Укрэнерго" признал, что такой сценарий остается реальным из-за продолжающейся войны. В то же время, он отметил, что энергетики прилагают максимум усилий, чтобы минимизировать ограничения.

"Потенциально – это возможно. Война не закончена. Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации, делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", – добавил Зайченко.

Что предшествовало?

  • Как отмечалось, 16 ноября войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру 5 областей.
  • 17 ноября рашисты атаковали энергетические объекты в 4 областях. Действуют графики отключений.

Автор: 

энергетика (2838) Укрэнерго (707)
+8
"Та навіщо? Не треба! Так все одно краще, ніж при Порошенко!"
18.11.2025 10:46 Ответить
+2
А можна "пом'якшувати" мовчки без піару , бо кацапня слідкує за нашим інфо?
18.11.2025 10:58 Ответить
+2
У нас найвищі посадовці від енергетики напряму отримують вказівки від своїх керівників у кацапетівці і регулярно сплачують їм "мзду", тому такі заяви простих клерків ні на що особливо вже не впливають. У кацапні наявна інформація про стан нашої енергосистеми "з перших рук".
18.11.2025 11:09 Ответить
"Та навіщо? Не треба! Так все одно краще, ніж при Порошенко!"
18.11.2025 10:46 Ответить
світла нема по 14-16 годин. обережно, покращено.
18.11.2025 10:48 Ответить
А если поднять цену в два раза, то и вообще можно не отключать)
18.11.2025 10:49 Ответить
Так, давно тариф на е/е не піднімали.
18.11.2025 11:03 Ответить
А можна "пом'якшувати" мовчки без піару , бо кацапня слідкує за нашим інфо?
18.11.2025 10:58 Ответить
У нас найвищі посадовці від енергетики напряму отримують вказівки від своїх керівників у кацапетівці і регулярно сплачують їм "мзду", тому такі заяви простих клерків ні на що особливо вже не впливають. У кацапні наявна інформація про стан нашої енергосистеми "з перших рук".
18.11.2025 11:09 Ответить
Як же ж без піару? Без піару неможливо! Так ніхто не дізнається, що Укренерго щось робить.
18.11.2025 11:10 Ответить
Тобто ворог не може зайти на сайт Yasno і подивитися графіки відключення?
18.11.2025 11:13 Ответить
Так завтра знов прилетить і доведеться знов гайки закручувати. Для чого цей популізм???
18.11.2025 11:01 Ответить
За такої логіки то і не треба публікувати розклад руху поїздів "Укрзалізниці": а раптом завтра прилетить і графіки руху не діятимуть?
18.11.2025 11:14 Ответить
Так йдеться ж не про ІНФОРМУВАННЯ, а про КІЛЬКІСТь і ТРИВАЛІСТЬ відключень. А ці два показники НАПРЯМУ залежать від результатів ракетно-дронових атак. Грубо кажучи, завтра винесуть кілька підстанцій та ТЕС і всі ці пом'якшені графіки можна буде викинути на смітник.
18.11.2025 11:20 Ответить
В березні 2022 в Києві в перехрестя бульвару Шевченка та Володимирської прилетіла кац.ракета. На доволі жвавому перехресті утворилась велика яма... Я тоді теж спершу подумав: "Завтра ж знову прилетить. Нащо тую прірву засипати й ремонтувати дороги?"
18.11.2025 11:15 Ответить
Некоректне порівняння.
18.11.2025 11:22 Ответить
Чому? Навчіть.
18.11.2025 11:33 Ответить
Тому що говоримо про РІЗНІ речі. Ви про усунення наслідків ракетних обстрілів, а я про графіки розподілу електроенергії.
18.11.2025 11:50 Ответить
А ці графіки хіба не "завдяки" ракетним обстрілам з'явились?
18.11.2025 11:57 Ответить
Давайте не валити все до однієї купи, ОК? Ми ж не встановлюємо тут причинно-наслідкові зв'язки. Залежність графіків відімкнення електроенергії від ракетних ударів є очевидною. Новина про те, що окремі діячі вирішили позайматися популізмом і пообіцяти населенню пом'якшення графіків. Але ж вони не контролюють частоту і ефективність повітряних атак. Тому пообіцяти таке це все одно що спробувати, наприклад, наказати комарам не так боляче кусатися. Або дощу литися з меншою інтенсивністю. Або сонцю з'являтися частіше.
18.11.2025 12:12 Ответить
 
 