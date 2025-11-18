В "Укрэнерго" заявили о возможном смягчении графиков отключений

Графики почасовых отключений электроэнергии в Украине могут не только усложняться, но и смягчаться – все будет зависеть от скорости восстановления энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ремонт поврежденных объектов

По его словам, энергетики постоянно работают над ремонтом и восстановлением поврежденных объектов, поэтому улучшение ситуации в ближайшее время вполне возможно.

"Изменения могут происходить и в положительную сторону. Все работают над восстановлением энергообъектов. Есть только вопрос времени", – отметил Зайченко.

Относительно прогнозов о возможности действия графиков отключений в течение всей зимы, глава "Укрэнерго" признал, что такой сценарий остается реальным из-за продолжающейся войны. В то же время, он отметил, что энергетики прилагают максимум усилий, чтобы минимизировать ограничения.

"Потенциально – это возможно. Война не закончена. Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации, делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", – добавил Зайченко.

Что предшествовало?

Как отмечалось, 16 ноября войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру 5 областей.

17 ноября рашисты атаковали энергетические объекты в 4 областях. Действуют графики отключений.

