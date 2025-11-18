РУС
Рашисты атаковали энергетические объекты в 4 областях. Действуют графики отключений, - Минэнерго

Враг нанес удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Донецкой областей. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Графики отключений

Сегодня в большинстве областей Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнайте на страницах облэнерго вашего региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру 5 областей, - Минэнерго

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", – добавляют в Минэнерго.

Что предшествовало?

Как отмечалось, 16 ноября войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру 5 областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ударами по энергетике россияне хотят разделить Левобережье и Правобережье Украины, - Кошарная

