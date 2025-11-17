Ударами по энергетике россияне хотят разделить Левобережье и Правобережье Украины, - Кошарная
В ударах РФ по энергетике Украины есть определенная тактика. Цель - разделить левый и правый берега Украины.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная.
"Поскольку две наши атомные станции расположены на западе страны, как и импорт электроэнергии из ЕС, а наши электросети не могут передавать такие мощности на Левый берег, - у нас есть дополнительные трудности. Добавьте к этому потерю электроэнергии при передаче на нагреве проводов – и объем наших проблем будет вам понятен", - отметила она.
Тактика РФ
По словам Кошарной, у россиян тактика: бить по Черниговской, Сумской, Полтавской областям - чтобы разделить Левобережье и Правобережье.
"Чем меньше электроэнергии производится местной генерацией, тем больше графиков ограничений. Враг делает ставку на то, чтобы Левый берег почувствовал несправедливость по отношению к себе по сравнению с Западом страны, где энергетическая ситуация лучше", - пояснила эксперт.
Также, считает Кошарная, Россия вполне может ударить и по открытым распределительным устройствам на АЭС. А они расположены уже в непосредственной близости от реакторов.
Полный текст интервью с экспертом по ядерной энергетике Ольгой Кошарной для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Ворог робить ставку на те, щоби Лівий берег відчув несправедливість по відношенню до себе порівняно із Заходом країни, де енергетична ситуація краща
Не тільки по електроенергії.
В Одесі крайній тиждень аж до вчора - тривога за тривогою. "Дискотека" не припинялась ані вдень, ані вночі. При чому по місту запускали здебільшого саме "Гербери", для виснаження ППО і для морального тиску.
При цьому на західну Україну дрони останнім часом взагалі не навідуються, паузи між тривогами бувають у декілька днів.
Ціль та сама: жітєлі юга-вастока, ету вайну развязалі проклятиє біндеріи-западєнци, а страдаєтє ви, пока оні сідять в свєтлє і тєплє бєз обстрєлов.