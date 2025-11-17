РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10775 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
846 6

Ударами по энергетике россияне хотят разделить Левобережье и Правобережье Украины, - Кошарная

Тактика РФ во время ударов по энергетике: что говорит Кошарная?

В ударах РФ по энергетике Украины есть определенная тактика. Цель - разделить левый и правый берега Украины.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Поскольку две наши атомные станции расположены на западе страны, как и импорт электроэнергии из ЕС, а наши электросети не могут передавать такие мощности на Левый берег, - у нас есть дополнительные трудности. Добавьте к этому потерю электроэнергии при передаче на нагреве проводов – и объем наших проблем будет вам понятен", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг повредил важный энергообъект в Черниговской области: значительная часть области без электроснабжения

Тактика РФ

По словам Кошарной, у россиян тактика: бить по Черниговской, Сумской, Полтавской областям - чтобы разделить Левобережье и Правобережье.

Читайте также: Войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру 5 областей, - Минэнерго

"Чем меньше электроэнергии производится местной генерацией, тем больше графиков ограничений. Враг делает ставку на то, чтобы Левый берег почувствовал несправедливость по отношению к себе по сравнению с Западом страны, где энергетическая ситуация лучше", - пояснила эксперт.

Также, считает Кошарная, Россия вполне может ударить и по открытым распределительным устройствам на АЭС. А они расположены уже в непосредственной близости от реакторов.

Полный текст интервью с экспертом по ядерной энергетике Ольгой Кошарной для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: Литва передала Украине новое оборудование для восстановления электросетей

Автор: 

обстрел (30519) энергетика (2830) Кошарная Ольга (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подякуємо за все це особисто товарисчам Міндічу, Цукерману, Чернишову, Галущенко, Cвириденко, дЕрьмаке, Подоляку, Татарову, Наєму, Лещенко, всіс Слугам ***** тощо та лічно незламному, сталетістікульному, сонцесяйному товарисчу Zе з прісними яки своєю наполеглевою а важкою працєю роблять все шоб набити власні кішені та вбити як умога більше солдат та цівільних Укераїни.
показать весь комментарий
17.11.2025 13:57 Ответить
З гнидами типу міндіча та цукермана, а також сонцесяйного-усе ясно. Але чому ж ти ***** подякувати не хочеш, що про нього нічого не згадав ?
показать весь комментарий
17.11.2025 14:31 Ответить
якась експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна, а как проходит операция Шлагбаум? откаты несут с атомных станций?
показать весь комментарий
17.11.2025 13:58 Ответить
Має рацію.
Ворог робить ставку на те, щоби Лівий берег відчув несправедливість по відношенню до себе порівняно із Заходом країни, де енергетична ситуація краща
Не тільки по електроенергії.
В Одесі крайній тиждень аж до вчора - тривога за тривогою. "Дискотека" не припинялась ані вдень, ані вночі. При чому по місту запускали здебільшого саме "Гербери", для виснаження ППО і для морального тиску.
При цьому на західну Україну дрони останнім часом взагалі не навідуються, паузи між тривогами бувають у декілька днів.
Ціль та сама: жітєлі юга-вастока, ету вайну развязалі проклятиє біндеріи-западєнци, а страдаєтє ви, пока оні сідять в свєтлє і тєплє бєз обстрєлов.
показать весь комментарий
17.11.2025 13:58 Ответить
Так зелена мразота розділяє це навіть краще ніж за рашистів.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:05 Ответить
А проваленный зебильём тендер на ремонт турбины 2-го энергоблока Хмельницкой АЭС по заказу параши (и он не работает уже полгода) как делит левый и правый берега Днепра?
показать весь комментарий
17.11.2025 14:12 Ответить
 
 