Ударами по энергетике россияне хотят разделить Левобережье и Правобережье Украины, - Кошарная

В ударах РФ по энергетике Украины есть определенная тактика. Цель - разделить левый и правый берега Украины.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Поскольку две наши атомные станции расположены на западе страны, как и импорт электроэнергии из ЕС, а наши электросети не могут передавать такие мощности на Левый берег, - у нас есть дополнительные трудности. Добавьте к этому потерю электроэнергии при передаче на нагреве проводов – и объем наших проблем будет вам понятен", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг повредил важный энергообъект в Черниговской области: значительная часть области без электроснабжения

Тактика РФ

По словам Кошарной, у россиян тактика: бить по Черниговской, Сумской, Полтавской областям - чтобы разделить Левобережье и Правобережье.

Читайте также: Войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру 5 областей, - Минэнерго

"Чем меньше электроэнергии производится местной генерацией, тем больше графиков ограничений. Враг делает ставку на то, чтобы Левый берег почувствовал несправедливость по отношению к себе по сравнению с Западом страны, где энергетическая ситуация лучше", - пояснила эксперт.

Также, считает Кошарная, Россия вполне может ударить и по открытым распределительным устройствам на АЭС. А они расположены уже в непосредственной близости от реакторов.

Полный текст интервью с экспертом по ядерной энергетике Ольгой Кошарной для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: Литва передала Украине новое оборудование для восстановления электросетей