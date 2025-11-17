УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9184 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
2 280 13

Ударами по енергетиці росіяни хочуть розділити Лівобережжя та Правобережжя України, - Кошарна

Тактика РФ під час ударів по енергетиці: що каже Кошарна?

В ударів РФ по енергетиці України є певна тактика. Мета - розділити лівий та правий береги України.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Оскільки дві наші атомні станції розміщені на заході держави, як і імпорт електроенергії з ЄС, а наші електромережі не можуть передавати такі потужності на Лівий берег, - маємо додаткові труднощі. Додайте ще до цього втрату електроенергії при передачі на нагріві дротів – і обсяг наших проблем буде вам зрозумілий", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог пошкодив важливий енергооб’єкт на Чернігівщині: значна частина області без електропостачання

Тактика РФ

За словами Кошарної, у росіян тактика: бити по Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині - щоб розділити Лівобережжя і Правобережжя.

Читайте також: Війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру 5 областей, - Міненерго

"Чим менше електроенергії виробляється місцевою генерацією, тим більше графіків обмежень. Ворог робить ставку на те, щоби Лівий берег відчув несправедливість по відношенню до себе порівняно із Заходом країни, де енергетична ситуація краща", - пояснила експертка.

Також, вважає Кошарна, Росія цілком може ударити і по відкритих розподільчих пристроях на АЕС. А вони розташовані вже у безпосередній близькості до реакторів.

Повний текст інтерв'ю із експерткою з ядерної енергетики Ольгою Кошарною для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Читайте: Литва передала Україні нове обладнання для відновлення електромереж

Автор: 

обстріл (34227) енергетика (3819) Кошарна Ольга (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Має рацію.
Ворог робить ставку на те, щоби Лівий берег відчув несправедливість по відношенню до себе порівняно із Заходом країни, де енергетична ситуація краща
Не тільки по електроенергії.
В Одесі крайній тиждень аж до вчора - тривога за тривогою. "Дискотека" не припинялась ані вдень, ані вночі. При чому по місту запускали здебільшого саме "Гербери", для виснаження ППО і для морального тиску.
При цьому на західну Україну дрони останнім часом взагалі не навідуються, паузи між тривогами бувають у декілька днів.
Ціль та сама: жітєлі юга-вастока, ету вайну развязалі проклятиє біндеріи-западєнци, а страдаєтє ви, пока оні сідять в свєтлє і тєплє бєз обстрєлов.
показати весь коментар
17.11.2025 13:58 Відповісти
+2
якась експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна, а как проходит операция Шлагбаум? откаты несут с атомных станций?
показати весь коментар
17.11.2025 13:58 Відповісти
+2
Так зелена мразота розділяє це навіть краще ніж за рашистів.
показати весь коментар
17.11.2025 14:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подякуємо за все це особисто товарисчам Міндічу, Цукерману, Чернишову, Галущенко, Cвириденко, дЕрьмаке, Подоляку, Татарову, Наєму, Лещенко, всіс Слугам ***** тощо та лічно незламному, сталетістікульному, сонцесяйному товарисчу Zе з прісними яки своєю наполеглевою а важкою працєю роблять все шоб набити власні кішені та вбити як умога більше солдат та цівільних Укераїни.
показати весь коментар
17.11.2025 13:57 Відповісти
З гнидами типу міндіча та цукермана, а також сонцесяйного-усе ясно. Але чому ж ти ***** подякувати не хочеш, що про нього нічого не згадав ?
показати весь коментар
17.11.2025 14:31 Відповісти
І ***** - Кабаєву серущему у валізу так само, шоб він сдох на власній валізі а його діти та блюді задохлись би від сморяда його лайна. Заспокоівся?
Але ж це не **** краде під час війни з украхнського бюджету, а друзяки Володимира Олександровича.
показати весь коментар
17.11.2025 14:44 Відповісти
якась експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна, а как проходит операция Шлагбаум? откаты несут с атомных станций?
показати весь коментар
17.11.2025 13:58 Відповісти
Яке відношення має Ольга Кошарна, енергетик, а не фінансист, до откатів? Шо за московитське бидляче хамство!
показати весь коментар
17.11.2025 16:36 Відповісти
Має рацію.
Ворог робить ставку на те, щоби Лівий берег відчув несправедливість по відношенню до себе порівняно із Заходом країни, де енергетична ситуація краща
Не тільки по електроенергії.
В Одесі крайній тиждень аж до вчора - тривога за тривогою. "Дискотека" не припинялась ані вдень, ані вночі. При чому по місту запускали здебільшого саме "Гербери", для виснаження ППО і для морального тиску.
При цьому на західну Україну дрони останнім часом взагалі не навідуються, паузи між тривогами бувають у декілька днів.
Ціль та сама: жітєлі юга-вастока, ету вайну развязалі проклятиє біндеріи-западєнци, а страдаєтє ви, пока оні сідять в свєтлє і тєплє бєз обстрєлов.
показати весь коментар
17.11.2025 13:58 Відповісти
Так зелена мразота розділяє це навіть краще ніж за рашистів.
показати весь коментар
17.11.2025 14:05 Відповісти
А проваленный зебильём тендер на ремонт турбины 2-го энергоблока Хмельницкой АЭС по заказу параши (и он не работает уже полгода) как делит левый и правый берега Днепра?
показати весь коментар
17.11.2025 14:12 Відповісти
Додайте ще до цього втрату електроенергії при передачі на нагріві " ЗЕЛЕНО РАШИСТСЬКИХ " дротів (((З БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ"
показати весь коментар
17.11.2025 15:05 Відповісти
Только не надо мне верить.
Откройте интернет (Википедию) статью о эксперта Ольге Клошарной. И прочтите кто она есть.
Не, там коррупцией не пахнет. Там утонченный лоббизм. Продвижение интересов российского атомного гиганта, Ахметова лично, и ДЭТЭК.
А, одним словом, баба эксперт по жизни, а .ули?
показати весь коментар
17.11.2025 16:23 Відповісти
все просрано!!
Жодних рухів, щоб створити мережу малих станцій та запасних генераторів ( для маневру потужностями у пікові години і обстріли) !! Жодних запасів великих генераторів. Жодних стстемних дій !!
показати весь коментар
17.11.2025 23:41 Відповісти
 
 