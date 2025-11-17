Ударами по енергетиці росіяни хочуть розділити Лівобережжя та Правобережжя України, - Кошарна
В ударів РФ по енергетиці України є певна тактика. Мета - розділити лівий та правий береги України.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.
"Оскільки дві наші атомні станції розміщені на заході держави, як і імпорт електроенергії з ЄС, а наші електромережі не можуть передавати такі потужності на Лівий берег, - маємо додаткові труднощі. Додайте ще до цього втрату електроенергії при передачі на нагріві дротів – і обсяг наших проблем буде вам зрозумілий", - зазначила вона.
Тактика РФ
За словами Кошарної, у росіян тактика: бити по Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині - щоб розділити Лівобережжя і Правобережжя.
"Чим менше електроенергії виробляється місцевою генерацією, тим більше графіків обмежень. Ворог робить ставку на те, щоби Лівий берег відчув несправедливість по відношенню до себе порівняно із Заходом країни, де енергетична ситуація краща", - пояснила експертка.
Також, вважає Кошарна, Росія цілком може ударити і по відкритих розподільчих пристроях на АЕС. А вони розташовані вже у безпосередній близькості до реакторів.
Повний текст інтерв'ю із експерткою з ядерної енергетики Ольгою Кошарною для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
Але ж це не **** краде під час війни з украхнського бюджету, а друзяки Володимира Олександровича.
Не тільки по електроенергії.
В Одесі крайній тиждень аж до вчора - тривога за тривогою. "Дискотека" не припинялась ані вдень, ані вночі. При чому по місту запускали здебільшого саме "Гербери", для виснаження ППО і для морального тиску.
При цьому на західну Україну дрони останнім часом взагалі не навідуються, паузи між тривогами бувають у декілька днів.
Жодних рухів, щоб створити мережу малих станцій та запасних генераторів ( для маневру потужностями у пікові години і обстріли) !! Жодних запасів великих генераторів. Жодних стстемних дій !!