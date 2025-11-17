Війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру 5 областей, - Міненерго
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Діють графіки відключень
Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами Одещину: постраждала людина, пошкоджено портове обладнання та цивільні судна.
- Згодом стало відомо, що на Одещині знеструмлення через удар по енергооб’єкту ДТЕК. Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу.
