Рашисти вдарили по ринку в Чорноморську на Одещині: дві людини загинули, 10 постраждалих. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували ринок у Чорноморську на Одещині, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив глава ОВА Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Вранці росіяни атакували ударними дронами місцевий ринок.
"За попередніми даними, двоє людей загинули, ще сім поранено, деякі у важкому стані. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару РФ пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.
У ДСНС заявили, що постраждали 10 осіб, зокрема дитина.
"На місці спалахнула пожежа. Знищені 2 автівки, ще 13 пошкоджені. Виникли пожежі. Також пошкоджено будівлі, розташовані поруч", - розповіли рятувальники.
то ви ще з 22-го не звикли?
в мій будинок в червні 22 прилетіло,то вже не трясе,,,
Якщо хтось з українців досі думає інакше, що можна замиритись з цим "народом - мишебратом" і знов все стане добре - йому треба або йти до лікаря або вбитись головою о стіну.
