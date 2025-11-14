Рашисти вдарили по ринку в Чорноморську на Одещині: дві людини загинули, 10 постраждалих. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували ринок у Чорноморську на Одещині, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив глава ОВА Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Вранці росіяни атакували ударними дронами місцевий ринок.

"За попередніми даними, двоє людей загинули, ще сім поранено, деякі у важкому стані. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару РФ пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.

У ДСНС заявили, що постраждали 10 осіб, зокрема дитина.

"На місці спалахнула пожежа. Знищені 2 автівки, ще 13 пошкоджені. Виникли пожежі. Також пошкоджено будівлі, розташовані поруч", - розповіли рятувальники.













