Рашисти вдарили по ринку в Чорноморську на Одещині: дві людини загинули, 10 постраждалих. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували ринок у Чорноморську на Одещині, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив глава ОВА Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Вранці росіяни атакували ударними дронами місцевий ринок.

"За попередніми даними, двоє людей загинули, ще сім поранено, деякі у важкому стані. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару РФ пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.

У ДСНС заявили, що постраждали 10 осіб, зокрема дитина.

"На місці спалахнула пожежа. Знищені 2 автівки, ще 13 пошкоджені. Виникли пожежі. Також пошкоджено будівлі, розташовані поруч", - розповіли рятувальники.

Наслідки удару по ринку в Чорноморську 14 листопада
Росіяни вдарили по ринку в Чорноморську: є загиблі
обстріл (34183) Одеська область (4072) Чорноморськ (65) Одеський район (637)
+13
Кацапи - генетичні вбивці, кати, мародери та гвалтівники, але лише тоді, коли хазяїн їм дозволяє. Саме вбивством вони задовольняють своє свинособаче нутро. Але якщо хазяїн не дозволяє - тоді воно бухає і ******* свого собутильника або жінку та дітей. Такий собі раб - нелюд.
Якщо хтось з українців досі думає інакше, що можна замиритись з цим "народом - мишебратом" і знов все стане добре - йому треба або йти до лікаря або вбитись головою о стіну.
14.11.2025 11:51 Відповісти
Гандони узкопленочные сдохните все
14.11.2025 11:21 Відповісти
Я Вам щиро співчуваю.Бережіть себе
14.11.2025 12:31 Відповісти
Гандони узкопленочные сдохните все
14.11.2025 11:21 Відповісти
Мало,треба щоб не просто сдохли
14.11.2025 16:37 Відповісти
мабуть, хотіли поцілити в теплоцентраль, яка має гріти все місто, трохи не влучили. це означає лише одне - буде летіти туди знову((
14.11.2025 11:26 Відповісти
овощь туда каждый день летит
14.11.2025 12:05 Відповісти
Невже там військові об'єкти знаходились ? свідомий геноцид рашиських варварів проти мирного населення,що б ви виздихали кацапські виродки ,путін **** коли ти вже нарешті здохнеш ? мільйони чекають смерті терориста.
14.11.2025 11:44 Відповісти
Нам учора о восьмій годині на один із ремзаводів прилетіло. Люди тільки но почали працювати. Але нехтування тривогою має негативні наслідки. Одному відірвало ногу, що двоє вкрай важкі. 6 чоловік з контузією різного ступеню якось оговтуються.
14.11.2025 11:49 Відповісти
Я Вам щиро співчуваю.Бережіть себе
14.11.2025 12:31 Відповісти
це шо ким о 9-30 написав?
14.11.2025 12:44 Відповісти
Вчора, 13 листопада, близько 08:45 ворог завдав удару по місту БпЛА типу «Shahed». Під атакою була промислова інфраструктура. Поранення отримали вісім людей, двом з них медична допомога була надана амбулаторно. Наразі в лікарнях перебувають шість постраждалих, станом на ранок - всі стабільні, середньої важкості.
14.11.2025 12:52 Відповісти
Так. В мене на районі. Я був далеко, а дружина на роботі поруч прильота. Руки ноги до вечора тряслись.
14.11.2025 15:58 Відповісти
ясно,дякую
то ви ще з 22-го не звикли?
в мій будинок в червні 22 прилетіло,то вже не трясе,,,
14.11.2025 16:36 Відповісти
14.11.2025 11:51 Відповісти
У Зеленского есть вилла на побережье в Форте-дей-Марми (Тоскана).
Безопасность и журналистские расследования утверждают, что Форте-дей-Марми - популярное место для богатых россиян и олигархов.
В частности, в описаниях говорилось, что там, среди соседей Зеленского, могут быть Роман Абрамович, Олег Дерипаска и члены семьи Бориса Ельцина.
Также есть информация, что Олег Тиньков (российский бизнесмен) имел виллу именно в Форте-дей-Марми, которая была ограблена.
14.11.2025 14:00 Відповісти
місяць за роком і залишається те ж питання. де наші ракети ? коли в москві будуть житлові будинки горіти ?
14.11.2025 18:05 Відповісти
Лишається питання як це лайно годинами літає нашому небі?Невже громадяни дешевше ніж будь яки перехоплювачи?
14.11.2025 19:12 Відповісти
 
 