Доба на Донеччині: поранено трьох цивільних, пошкоджено 21 об’єкт. ФОТОрепортаж
13 листопада російські війська завдали понад 2 200 ударів по Донеччині, атакуючи 9 населених пунктів. Поранено трьох цивільних, пошкоджено житлові будинки, магазини та інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Покровський район
У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено багатоповерхівку.
Краматорський район
Одна людина постраждала у Краматорську. Ворог завдав по місту 6 ударів дронами різного типу. Пошкоджено приватний будинок, магазин, нежитлове приміщення, об’єкт інфраструктури, автомобіль.
По Золотих Прудах Краматорського району окупанти вдарили двома БпЛА "Герань-2" – пошкодили приватний будинок. В Олександрівці БпЛА "Ланцет" пошкодив на трасі автомобіль.
Дружківку атакували три ворожих FPV-дрони – пошкодили приватний будинок, адмінбудівлю, гараж, цивільне авто.
У Костянтинівці росіяни поцілили FPV-дроном по автомобілю Костянтинівської МВА – поранили двох цивільних осіб.
На Миколаївку війська РФ скинули три бомби "КАБ-250" – руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури.
У Святогірську внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено вантажівку.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 7 будинків.
