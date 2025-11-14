Доба на Донеччині: поранено трьох цивільних, пошкоджено 21 об’єкт. ФОТОрепортаж

13 листопада російські війська завдали понад 2 200 ударів по Донеччині, атакуючи 9 населених пунктів. Поранено трьох цивільних, пошкоджено житлові будинки, магазини та інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено багатоповерхівку.

Краматорський район

Одна людина постраждала у Краматорську. Ворог завдав по місту 6 ударів дронами різного типу. Пошкоджено приватний будинок, магазин, нежитлове приміщення, об’єкт інфраструктури, автомобіль.

По Золотих Прудах Краматорського району окупанти вдарили двома БпЛА "Герань-2" – пошкодили приватний будинок. В Олександрівці БпЛА "Ланцет" пошкодив на трасі автомобіль.

Дружківку атакували три ворожих FPV-дрони – пошкодили приватний будинок, адмінбудівлю, гараж, цивільне авто.

У Костянтинівці росіяни поцілили FPV-дроном по автомобілю Костянтинівської МВА – поранили двох цивільних осіб.

На Миколаївку війська РФ скинули три бомби "КАБ-250" – руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури.

У Святогірську внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено вантажівку.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 7 будинків.

Троє людей поранені внаслідок масованих російських атак на Донеччині
