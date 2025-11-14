Сутки на Донетчине: ранены трое гражданских, поврежден 21 объект. ФОТОрепортаж

13 ноября российские войска нанесли более 2 200 ударов по Донецкой области, атакуя 9 населенных пунктов. Ранены трое гражданских, повреждены жилые дома, магазины и инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

Покровский район

В Доброполье Криворожской громады поврежден многоэтажный дом.

Краматорский район

Один человек пострадал в Краматорске. Враг нанес по городу 6 ударов дронами различного типа. Повреждены частный дом, магазин, нежилое помещение, объект инфраструктуры, автомобиль.

По Золотых Прудах Краматорского района оккупанты нанесли два удара БПЛА "Герань-2" – повредили частный дом. В Александровке БПЛА "Ланцет" повредил на трассе автомобиль.

Дружковку атаковали три вражеских FPV-дрона – повредили частный дом, админздание, гараж, гражданский автомобиль.

В Константиновке россияне попали FPV-дроном по автомобилю Константиновской ГВА – ранили двух гражданских лиц.

На Николаевку войска РФ сбросили три бомбы "КАБ-250" – разрушениям подвергся объект инфраструктуры.

В Святогорске в результате попадания FPV-дрона поврежден грузовик.

Бахмутский район

В Северске повреждены 7 домов.

Трое человек ранены в результате массированных российских атак в Донецкой области
