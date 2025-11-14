1 996 6
Рашисты ударили по рынку в Черноморске на Одесчине: два человека погибли, есть раненые. ФОТОрепортаж
Российские войска атаковали рынок в Черноморске Одесской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Утром россияне атаковали ударными дронами местный рынок.
"По предварительным данным, два человека погибли, еще семь ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
В результате удара РФ повреждены городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо хтось з українців досі думає інакше, що можна замиритись з цим "народом - мишебратом" і знов все стане добре - йому треба або йти до лікаря або вбитись головою о стіну.