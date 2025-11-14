Рашисты ударили по рынку в Черноморске на Одесчине: два человека погибли, есть раненые. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали рынок в Черноморске Одесской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Утром россияне атаковали ударными дронами местный рынок.

"По предварительным данным, два человека погибли, еще семь ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

В результате удара РФ повреждены городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже.

