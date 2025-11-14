РУС
Новости Обстрелы Одесчины
1 996 6

Рашисты ударили по рынку в Черноморске на Одесчине: два человека погибли, есть раненые. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали рынок в Черноморске Одесской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Утром россияне атаковали ударными дронами местный рынок.

"По предварительным данным, два человека погибли, еще семь ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

В результате удара РФ повреждены городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже.

Россияне нанесли удар по рынку в Черноморске: есть погибшие

Гандони узкопленочные сдохните все
14.11.2025 11:21 Ответить
мабуть, хотіли поцілити в теплоцентраль, яка має гріти все місто, трохи не влучили. це означає лише одне - буде летіти туди знову((
14.11.2025 11:26 Ответить
овощь туда каждый день летит
14.11.2025 12:05 Ответить
Невже там військові об'єкти знаходились ? свідомий геноцид рашиських варварів проти мирного населення,що б ви виздихали кацапські виродки ,путін **** коли ти вже нарешті здохнеш ? мільйони чекають смерті терориста.
14.11.2025 11:44 Ответить
Нам учора о восьмій годині на один із ремзаводів прилетіло. Люди тільки но почали працювати. Але нехтування тривогою має негативні наслідки. Одному відірвало ногу, що двоє вкрай важкі. 6 чоловік з контузією різного ступеню якось оговтуються.
14.11.2025 11:49 Ответить
Кацапи - генетичні вбивці, кати, мародери та гвалтівники, але лише тоді, коли хазяїн їм дозволяє. Саме вбивством вони задовольняють своє свинособаче нутро. Але якщо хазяїн не дозволяє - тоді воно бухає і ******* свого собутильника або жінку та дітей. Такий собі раб - нелюд.
Якщо хтось з українців досі думає інакше, що можна замиритись з цим "народом - мишебратом" і знов все стане добре - йому треба або йти до лікаря або вбитись головою о стіну.
14.11.2025 11:51 Ответить
 
 