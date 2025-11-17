Війська РФ атакували дронами Одещину: постраждала людина, пошкоджено портове обладнання та цивільні судна (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти понеділка, 17 листопада 2025 року, війська РФ знову атакували Одещину ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Горіли об’єкти енергетичної та портової інфраструктури

Внаслідок влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури.

"За попередньою інформацією постраждала одна людина", - йдеться у повідомленні.







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До ліквідації наслідків було залучено підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить немає.

Оновлена інформація

Як згодом повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, вночі РФ завдала ударів безпілотниками по портовій інфраструктурі Одещини.

Внаслідок атаки пошкоджено портове обладнання та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів.

В одному з портів перебої з електропостачання - фахівці вже працюють над його відновленням.

На щастя, без постраждалих. На місцях задіяні профільні служби для ліквідації пожеж та наслідків.





Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що Ізмаїл атакували ворожі БпЛА, мешканців закликали до інформаційної тиші.

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