Війська РФ атакували дронами Одещину: пошкоджено об’єкти енергетики. ФОТОрепортаж
Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі півдня Одещини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Пошкоджено сонячну електростанцію
Попри активну роботу ППО, цієї ночі ударними безпілотниками знову пошкоджені обʼєкти енергетики, у тому числі сонячна електростанція. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. На щастя, обійшлося без жертв.
"У постраждалому районі розгорнуті пункти незламності. Об’єкти життєзабезпечення та критична інфраструктура переведені на резервне живлення", - додав Кіпер.
Наслідки
