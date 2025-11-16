Войска РФ атаковали дронами Одесскую область: повреждены объекты энергетики. ФОТОРЕПОРТАЖ
Враг продолжает целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре юга Одесской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Повреждена солнечная электростанция
Несмотря на активную работу ПВО, этой ночью ударными беспилотниками снова повреждены объекты энергетики, в том числе солнечная электростанция. Возникшие пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. К счастью, обошлось без жертв.
"В пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости. Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание", - добавил Кипер.
Последствия
