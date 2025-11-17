Ізмаїл атакували ворожі БпЛА: мешканців закликали до інформаційної тиші

У ніч на 17 листопада в Ізмаїлі пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Андрій Абрамченко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міського голови, у регіоні зафіксовано загрозу атаки ударних безпілотників, через що над містом працюють підрозділи протиповітряної оборони. Він закликав місцевих жителів не знімати та не публікувати роботу ППО, наголосивши на важливості інформаційної тиші.

Пізніше у Телеграмі він повідомив про зниження тиску у системі водопостачання, а також додав, що після відбою повітряної тривоги тиск буде відновлено.

Атака ударних безпілотників

Ввечері 16 та 17 листопада рашисти продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У низці регіонів звучить сигнал повітряної тривоги.

Відомо, що російські БпЛА атакували Харківську область, у результаті чого дві громади залишилися без електропостачання. Також вдень 16 листопада окупанти атакували два райони Дніпропетровщини - постраждали шестеро людей, а ще вдарили БпЛА по дитячому майданчику та цивільному підприємству в Харкові.

